Hacienda regresa los subsidios a las gasolinas Magna y Premium para contener precios por guerra en Irán

La escalada de precios del petróleo, desatada por la guerra en Irán, ya activó los subsidios de Hacienda, para que los precios de las gasolinas Magna, Premium y el diésel no suban abruptamente en México.
A partir del sábado 21 y hasta el viernes 27 de marzo, cada litro de gasolina Magna tendrá un descuento de 1.61 pesos en su cuota por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se cobra en su precio final, el incentivo fiscal equivale a 24%, por lo que la cuota final será de 5.09 pesos. La última vez que recibió este apoyo fue en vacaciones de Semana Santa del año pasado.