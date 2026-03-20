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Economía

Hacienda va con todo, activa subsidios a gasolinas y sube el del diésel por guerra en Irán

Las alzas en el precio del petróleo ya pesan en el costo de los combustibles en México, los cuales contarán con descuentos a sus cuotas por impuesto IEPS para la semana del 21 al 27 de marzo.
vie 20 marzo 2026 06:50 PM
Hacienda regresa los subsidios a las gasolinas Magna y Premium para contener precios por guerra en Irán
Por segunda semana consecutiva, la cuota IEPS por litro de diésel tendrá un subsidio o descuento de 4.55 pesos, esto significa un incremento de 43% frente al estimulo que otorgó Hacienda de 2.60 pesos para la semana que hoy llega a su fin. (Foto: iStock. )

La escalada de precios del petróleo, desatada por la guerra en Irán, ya activó los subsidios de Hacienda, para que los precios de las gasolinas Magna, Premium y el diésel no suban abruptamente en México.

A partir del sábado 21 y hasta el viernes 27 de marzo, cada litro de gasolina Magna tendrá un descuento de 1.61 pesos en su cuota por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se cobra en su precio final, el incentivo fiscal equivale a 24%, por lo que la cuota final será de 5.09 pesos. La última vez que recibió este apoyo fue en vacaciones de Semana Santa del año pasado.

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En la misma semana, se aplicará un descuento de 0.42 pesos o 7.4% a la cuota IEPS de la gasolina Premium. Así su cuota IEPS por litro será de 5.23 pesos.

Cuando incrementan los precios internacionales del petróleo, suben los combustibles automotrices, que mayormente importa México de Estados Unidos, para reducir el impacto en el alza de precios a los consumidores, Hacienda activa un subsidio o descuento a la cuota IEPS federal, que se cobra en los precios en estaciones de servicio, esto significa pérdidas en la recaudación de impuestos.

En tanto, cuando los precios internacionales del crudo bajan o se mantienen estables, la dependencia elimina los subsidios, lo que le ayuda a recaudar recursos.

Incentivo para el diésel sube 43%

En tanto, por segunda semana consecutiva, la cuota IEPS por litro de diésel tendrá un subsidio o descuento de 4.55 pesos, esto significa un incremento de 43% frente al estimulo que otorgó Hacienda, de 2.60 pesos para la semana que hoy viernes llega a su fin.

El descuento para la cuota del diésel del 21 al 27 de marzo, será de 62%, por lo que la cuota IEPS final por litro de diésel será de 2.81 pesos.

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Tags

Servicio de Administración Tributaria (SAT) Secretaría de Hacienda y Crédito Público IEPS Gasolina

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