Hacienda regresa los subsidios a las gasolinas Magna y Premium para contener precios por guerra en Irán

En la misma semana, se aplicará un descuento de 0.42 pesos o 7.4% a la cuota IEPS de la gasolina Premium. Así su cuota IEPS por litro será de 5.23 pesos.

Cuando incrementan los precios internacionales del petróleo, suben los combustibles automotrices, que mayormente importa México de Estados Unidos, para reducir el impacto en el alza de precios a los consumidores, Hacienda activa un subsidio o descuento a la cuota IEPS federal, que se cobra en los precios en estaciones de servicio, esto significa pérdidas en la recaudación de impuestos.

En tanto, cuando los precios internacionales del crudo bajan o se mantienen estables, la dependencia elimina los subsidios, lo que le ayuda a recaudar recursos.

Incentivo para el diésel sube 43%

En tanto, por segunda semana consecutiva, la cuota IEPS por litro de diésel tendrá un subsidio o descuento de 4.55 pesos, esto significa un incremento de 43% frente al estimulo que otorgó Hacienda, de 2.60 pesos para la semana que hoy viernes llega a su fin.

El descuento para la cuota del diésel del 21 al 27 de marzo, será de 62%, por lo que la cuota IEPS final por litro de diésel será de 2.81 pesos.