México, el país que más impuestos cobra por la gasolina entre los grandes consumidores

Casi la mitad del precio por litro son impuestos. Mientras en Estados Unidos se pagan 2.5 pesos por gravámenes, en México superan los 10 pesos.
lun 23 febrero 2026 12:42 PM
Mexicanos pagan más de 10 pesos por cada litro de gasolina que compran
México es del los países que más impuestos pagan por litro de combustible. (Diana Gante)

Cada vez que un mexicano carga gasolina no solo está pagando por el combustible, también financia al país, ya que cerca de la mitad del dinero que sale de cada visita a la estación de combustible termina en las arcas públicas.

Al desglosar el precio del combustible se observa que de los 23.58 pesos promedio que costó cada litro de combustible en el mes de enero, 10.37 pesos corresponden al cobro de impuestos de producción y servicios (IEPS) y valor agregado (IVA).

Los 13.20 pesos restantes en el pago de cada litro de combustible corresponden a los costos directos de la refinación o importación, logística y de la estación de servicio.

El pago de impuestos no es menor. Dentro del top 10 de países que más consumen gasolinas en el mundo, México se encuentra en la posición número siete, teniendo por delante a otras naciones como Estados Unidos o China, pero sí es el primero en cuanto al pago de impuestos, según un análisis realizado por Ramsés Pech, analista de la industria de energía y socio de Caraiva y Asociados-León & Pech Architects.

impuestos gaso

En el caso de Estados Unidos, que es de donde México importa alrededor del 40% de los combustibles que se consumen en el país, el precio promedio de la gasolina es de 12.92 pesos, de los cuales 10.34 pesos son de costos inherentes al combustible y a su producción, y solo 2.58 pesos corresponden a impuestos que cobra el gobierno.

El segundo país con mayor consumo de gasolinas es China, ahí el costo de la gasolina es de 14.32 pesos por litro, de los cuales 9.74 pesos son de costos asociados y solo 4.58 pesos de impuestos.

¿Por qué tanto impuesto?

Los impuestos que se cobran por las gasolinas en México obedecen a una medida recaudatoria que funciona bien para el gobierno, ya que le permite obtener recursos para el gasto corriente, explicó Ramsés Pech. “Como de gasolina se consumen entre 120 y 140 millones de litros diarios, es un modelo recaudatorio muy bueno para los impuestos del país”, añadió el especialista.

El problema es que esos recursos públicos que se generan por la venta de combustibles no tienen un destino fijo o claro. Por ejemplo, podrían emplearse para mejorar infraestructura o remediación ambiental; sin embargo, su gasto puede ser destinado para cualquier rubro.

“El inconveniente es que ese dinero en México se va al gasto corriente, ya sea a nivel federal o estatal, cuando en otros países desarrollados se utiliza para la infraestructura carretera o para la parte ambiental porque están etiquetados", añadió.

Además, el impuesto del IEPS aumenta año con año conforme el comportamiento de la inflación. En 2019, el IEPS promedio aplicado por cada litro de gasolina fue de 3.92 pesos por litro y para 2026 es de 6.70 pesos, lo que representa un incremento del 70.9%.

Tan solo para la semana del 21 al 27 de febrero, ni la gasolina regular, la premium y el diésel recibirán algún estímulo fiscal, es decir, que se cobrará el impuesto completo por cada litro que se comercialice, según muestra la publicación de la Secretaría de Hacienda en el Diario Oficial el pasado viernes.

¿Esperanza de cambio?

Al cuestionar si habría posibilidad de que el gobierno hiciera algún ajuste y disminuyera el cobro de los impuestos, Pech dijo que resulta muy complejo porque implicaría disminuir un ingreso importante de los recursos públicos y crearía un déficit presupuestal, que tendría que cubrirse con impuestos a otros productos o servicios.

En 2022 sí hubo una excepción. Como el precio de los combustibles a nivel mundial se elevó de manera significativa, desde la Secretaría de Hacienda se impulsó una estrategia en la que dejó de cobrarse el IEPS, e incluso por algunas semanas se tuvo un estímulo adicional, pues los 5.49 pesos que se tenían que cobrar de impuesto, el gobierno lo subsidió e incluso absorbió un margen adicional para tratar de mitigar el alza de precios y afectar la economía mexicana.

Por ejemplo, si se eliminara el IEPS de la gasolina regular, considerando una demanda de 120 millones de litros diarios, multiplicados por los 6.70 pesos que se pagan de impuesto por cada litro, implicaría que el gobierno dejaría de recibir 804 millones de pesos cada día.

Para el experto, el IEPS se convirtió en un modelo recaudatorio que le convino al gobierno y que se mantendrá como un factor importante para las finanzas públicas.

