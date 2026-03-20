Reforma para Ley de Infraestructura genera expectativas positivas en banqueros

“Son proyectos importantes para el país que tienen tasa de retorno positivas, que van a ser atractivas para inversionistas y para la banca, para financiar. Son proyectos importantes y los esquemas que están introduciendo de inversión público- privada son atractivos para los inversionistas y para la banca”, aseguró Jorge Arturo Arce Gama, director general de HSBC México.

Para impulsar la inversión en infraestructura, el gobierno de la presidenta Sheinbaum propone inversiones estratégicas para el desarrollo de infraestructura pública y reconoce que la inversión pública no basta para ello y que se requiere la inversión privada.

“La inversión privada se integra como un mecanismo de colaboración que permite acelerar la ejecución de proyectos prioritarios, ampliar la capacidad financiera disponible y atender de manera más eficaz las necesidades colectivas, sin menoscabo de la conducción estratégica del Estado”, se lee en la exposición de motivos de la iniciativa que envió la presidenta a San Lázaro.

Arce Gama afirma que este tipo de inversión incluso puede ayudar a subir el porcentaje de financiamiento de la banca a pequeñas y medianas empresas como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), el cual ya tiene un nuevo objetivo que les pidió y estableció la presidenta Claudia Sheinbaum el jueves durante la 89 Convención Bancaria .

“Son proyectos importantes para el país que tienen tasa de retorno positivas, que van a ser atractivas para inversionistas y para la banca para financiar”, destacó.