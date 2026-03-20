Reforma para Ley de Infraestructura genera expectativas positivas en banqueros

Felipe García Ascencio, director general de Santander México, aseguró que ve “con buenos ojos” la iniciativa que la presidenta Sheinbaum presentó antes de cumplir su primer año y medio de gobierno.
“Lo vemos con muy buenos ojos. Estamos llevando varios proyectos al mercado de financiación de carreteras y otros temas. Ojalá que veamos todavía más porque se necesitan más proyectos de infraestructura, más proyectos de energía para que el país pueda crecer una tasa más rápida que la que vimos el año pasado”, afirmó en entrevista con Expansión.
El reto es aterrizar proyectos
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum tiene proyectada una inversión de 5.6 billones de pesos en inversión para infraestructura a través de esquemas de inversión pública e inversión mixta, en las que el sector privado es una parte importante.
“Necesitamos invertir, son los 5.6 billones que está planeado invertir para crecer en la infraestructura y con la infraestructura se destapan muchas cosas, o sea, los proyectos de nearshoring, si no hay energía eléctrica o hay insuficiencia de energía eléctrica, no van a invertir y si no invierten no hay crédito. Entonces, con estoy bastante entusiasmado con que sí lo vamos a lograr”, dijo Tomás Ehrenberg, director general de Ve por Más.
Raúl Martínez Ostos, Director General de Barclays México, ve de forma positiva la propuesta de ley, pero destaca un reto será la implementación.
“Uno puede pasarse en el pizarrón años diseñando el mejor programa, pero hasta que no los aterrizas… La coparticipación sector público privado es indispensable, lo necesitamos, ya poniendo cosas concretas, con un marco definiendo a dónde va a enfocarse el gobierno, dónde espera que la iniciativa privada entre y dónde pueden coparticipar”, dijo.
Desde la banca hay disposición a apoyar el plan de infraestructura del gobierno de la presidenta Sheinbaum.
“Se ve interesante y creo que claramente nosotros siempre estamos dispuestos a apoyar en este tipo de inversiones y vamos a buscar la manera, dijo Jean Marc-Mercier, director general de Banco Invex.
La iniciativa de la presidenta Sheinbaum se perfila para ser aprobada antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones.