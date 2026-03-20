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Economía

Reforma para Ley de Infraestructura genera expectativas positivas en banqueros

Directores generales de bancos consideran que el proyecto para impulsar la infraestructura en esquemas mixtos permitirá contribuir a que la banca aumente el financiamiento a pymes.
vie 20 marzo 2026 07:31 PM
Sheinbaum Inauguración Viaducto Elevado
La presidenta Claudia Sheinbaum envió una iniciativa para expedir la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar. (Foto: Presidencia/Cuaroscuro.)

BENITO JUÁREZ, Quintana Roo - La iniciativa que la presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados para expedir la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar está inyectando optimismo al sector privado porque puede contribuir a alcanzar la meta de aumentar el financiamiento a Pequeñas y Medianas Empresas a 45% respecto al Producto Interno Bruto.

Directores de bancos como HSBC, Invex, Santander, Barclays y Ve por Más ven con buenos ojos la iniciativa que envió este jueves la presidenta a la Cámara de Diputados en la que propone inversión en infraestructura pública, pues es una industria que detona la productividad de cualquier país.

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“Son proyectos importantes para el país que tienen tasa de retorno positivas, que van a ser atractivas para inversionistas y para la banca, para financiar. Son proyectos importantes y los esquemas que están introduciendo de inversión público- privada son atractivos para los inversionistas y para la banca”, aseguró Jorge Arturo Arce Gama, director general de HSBC México.

Para impulsar la inversión en infraestructura, el gobierno de la presidenta Sheinbaum propone inversiones estratégicas para el desarrollo de infraestructura pública y reconoce que la inversión pública no basta para ello y que se requiere la inversión privada.

“La inversión privada se integra como un mecanismo de colaboración que permite acelerar la ejecución de proyectos prioritarios, ampliar la capacidad financiera disponible y atender de manera más eficaz las necesidades colectivas, sin menoscabo de la conducción estratégica del Estado”, se lee en la exposición de motivos de la iniciativa que envió la presidenta a San Lázaro.

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Arce Gama afirma que este tipo de inversión incluso puede ayudar a subir el porcentaje de financiamiento de la banca a pequeñas y medianas empresas como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), el cual ya tiene un nuevo objetivo que les pidió y estableció la presidenta Claudia Sheinbaum el jueves durante la 89 Convención Bancaria .

“Son proyectos importantes para el país que tienen tasa de retorno positivas, que van a ser atractivas para inversionistas y para la banca para financiar”, destacó.

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Felipe García Ascencio, director general de Santander México, aseguró que ve “con buenos ojos” la iniciativa que la presidenta Sheinbaum presentó antes de cumplir su primer año y medio de gobierno.

“Lo vemos con muy buenos ojos. Estamos llevando varios proyectos al mercado de financiación de carreteras y otros temas. Ojalá que veamos todavía más porque se necesitan más proyectos de infraestructura, más proyectos de energía para que el país pueda crecer una tasa más rápida que la que vimos el año pasado”, afirmó en entrevista con Expansión.

El reto es aterrizar proyectos

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum tiene proyectada una inversión de 5.6 billones de pesos en inversión para infraestructura a través de esquemas de inversión pública e inversión mixta, en las que el sector privado es una parte importante.

“Necesitamos invertir, son los 5.6 billones que está planeado invertir para crecer en la infraestructura y con la infraestructura se destapan muchas cosas, o sea, los proyectos de nearshoring, si no hay energía eléctrica o hay insuficiencia de energía eléctrica, no van a invertir y si no invierten no hay crédito. Entonces, con estoy bastante entusiasmado con que sí lo vamos a lograr”, dijo Tomás Ehrenberg, director general de Ve por Más.

Raúl Martínez Ostos, Director General de Barclays México, ve de forma positiva la propuesta de ley, pero destaca un reto será la implementación.

“Uno puede pasarse en el pizarrón años diseñando el mejor programa, pero hasta que no los aterrizas… La coparticipación sector público privado es indispensable, lo necesitamos, ya poniendo cosas concretas, con un marco definiendo a dónde va a enfocarse el gobierno, dónde espera que la iniciativa privada entre y dónde pueden coparticipar”, dijo.

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Desde la banca hay disposición a apoyar el plan de infraestructura del gobierno de la presidenta Sheinbaum.

“Se ve interesante y creo que claramente nosotros siempre estamos dispuestos a apoyar en este tipo de inversiones y vamos a buscar la manera, dijo Jean Marc-Mercier, director general de Banco Invex.

La iniciativa de la presidenta Sheinbaum se perfila para ser aprobada antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones.

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Infraestructura general Claudia Sheinbaum Convención Bancaria 2026

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