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Economía

El acuerdo entre la UE y el Mercosur se aplicará provisionalmente desde el 1 de mayo

El Parlamento Europeo pidió en enero que la justicia verificara la legalidad del acuerdo de libre comercio entre el bloque europeo y el Mercosur, compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
lun 23 marzo 2026 09:55 AM
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El acuerdo se aplicará provisionalmente con los países del Mercosur que hayan concluido sus procedimientos de ratificación y que se lo hayan notificado a la UE antes del fin de marzo. (Foto: Amanda Perobelli/Reuters)

BRUSELAS, Bélgica - El acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países latinoamericanos del Mercosur se aplicará provisionalmente a partir del 1 de mayo, anunció la Comisión Europea este lunes.

El Parlamento Europeo pidió en enero que la justicia verificara la legalidad de ese acuerdo de libre comercio entre el bloque europeo y el Mercosur, compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

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En espera de que la Corte de justicia de la UE emita una decisión en un año y medio, la Comisión optó por una aplicación provisional de este acuerdo, muy criticado por el sector agrícola en Francia pero respaldado por los gobiernos de Alemania y España.

"La aplicación provisional facilitará la supresión inmediata de algunos aranceles", subrayó la Comisión Europea.

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Ese tratado facilitaría que la UE exporte más automóviles, máquinas, vinos y otras bebidas alcohólicas hacia el bloque sudamericano, y la entrada a Europa de carne bovina, aves, azúcar, arroz, miel y soja de los países del Mercosur.

Según sus partidarios, el acuerdo permitirá impulsar la economía europea, afectada por la competencia de China y los aranceles impuestos por Estados Unidos.

En cambio, sus detractores afirman que puede afectar a la agricultura europea con productos importados más baratos y no siempre acordes a las normas de la UE, a falta de controles suficientes.

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El acuerdo se aplicará provisionalmente con los países del Mercosur que hayan concluido sus procedimientos de ratificación y que se lo hayan notificado a la UE antes del fin de marzo.

"Argentina, Brasil y Uruguay ya lo hicieron. Paraguay recientemente ratificó el acuerdo y debería enviar su notificación próximamente", precisó la Comisión Europea.

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Economía Comercio exterior Mercosur Unión Europea

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