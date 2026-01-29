Las tensiones comerciales de la era Trump empujan a Occidente hacia China

La visita que el primer ministro de Reino Unido realiza a Beijing esta semana para promover una cooperación "pragmática" sigue a las de los dirigentes de Canadá, Irlanda, Francia y Finlandia.

"Existe una verdadera carrera entre los jefes de Gobierno europeos para reunirse con (el presidente chino) Xi Jinping", explicó a la AFP Hosuk Lee-Makiyama, director del Centro Europeo de Economía Política Internacional.

Esto está "impulsado por la rivalidad interna para asegurar inversiones y acceso al mercado antes de las cumbres entre China y Estados Unidos en febrero y abril", precisó.

Y no solo China parece más atractiva por estos días: el martes, India y la Unión Europea (UE) sellaron un gigantesco pacto comercial que tardó dos décadas en gestarse, en un movimiento para abrir nuevos mercados ante la tensa situación actual.

Vietnam y la UE también se comprometieron este jueves a profundizar su cooperación en materia de comercio, tecnología y seguridad.

Pero aún con eso, India y otros mercados emergentes, como el bloque suramericano Mercosur, que también logró un pacto comercial con los europeos aunque ahora está bajo revisión judicial, "son demasiado pequeños para sostener las economías más dependientes de las exportaciones del mundo, que se encuentran en Europa", afirmó Lee-Makiyama.

Por lo tanto, no tienen más remedio que recurrir a Beijing, a pesar de la preocupación por su historial en materia de derechos humanos y las acusaciones de coerción económica.