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Economía

El jitomate, transporte aéreo y electricidad disparan inflación a 4.63%

En la primera quincena de marzo, la inflación tuvo un repunte ante el aumento de precios en alimentos y energéticos; la inflación no subyacente superó el 5%.
mar 24 marzo 2026 07:39 AM
inflacion se dispara en marzo
El jitomate y el pollo fueron de los productos que más subieron de precio en la primera quincena de marzo. (Foto: Cristopher Rogel Blanquet/Getty Images)

La inflación se disparó en la primera quincena de marzo ante el aumento de precios de alimentos como el jitomate, el pollo, el transporte aéreo y la electricidad.

En la primera mitad de marzo, la inflación general se ubicó en 4.63%, ante el aumento de 0.62% de los precios, de acuerdo con cifras del Inegi.

La inflación subyacente, que es considerada la mejor para medir la trayectoria de la inflación por eliminar los productos volátiles, se ubicó en 4.46%, mientras que la inflación no subyacente (que agrupa alimentos con volatilidad como los frutas y verduras) se ubicó en 5.18%.

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Dentro del índice no subyacente destacó el aumento de frutas y verduras con una tasa cercana al 24% en la primera quincena.

¿Qué productos subieron de precio en la primera quincena de marzo?

Entre los productos que más incidieron en la inflación por su incremento de precio fue:

El jitomate, el pollo, el transporte aéreo, la electricidad, las loncherías, torterías y taquerías, así como el tomate verde.

También se vieron aumentos en los precios de la vivienda propia, la papa y otros tubérculos, la calabacita y el limón.

¿Qué productos bajaron de precio en la primera quincena de marzo?

En contraste, los servicios y productos que más bajaron de precio fueron:

Los paquetes de internet, telefonía y televisión de paga, el huevo, el servicio de internet, la carne de cerdo y los nopales.

También se redujo el precio de camisas y playeras para hombre, carne de res, desodorantes así como crema y productos de higiene dental.

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Analistas estiman nuevo recorte de Banxico esta semana

Analistas consideran que Banco de México (Banxico) hará un nuevo recorte a la tasa de interés luego de que en febrero decidió hacer una pausa y mantener la tasa en 7%.

Un análisis de JP Morgan destaca que el desarrollo de los recientes acontecimientos geopolíticos en Oriente Medio ha tenido importantes repercusiones en los mercados globales y ha planteado varias preguntas de cara a la decisión de este jueves.

"Creemos que lo que está en riesgo es nuestra proyección de una tasa final del 6.25%", señaló el banco. "No podemos afirmar que la economía mexicana se haya librado de dicha incertidumbre, pero sin duda, la economía ha absorbido bastante bien las perturbaciones".

El peso mexicano se ha debilitado 2.6% frente al dólar desde que inició el conflicto en Oriente Medio pero es un 1% más fuerte en lo que va del año.

El banco considera que este conflicto no provocará que Banxico mantenga la tasa ante las decisiones tomadas en el pasado, por ejemplo, el impacto de la crisis petrolera de 2022 fue significativamente más preocupante, al igual que la volatilidad.

"Las tensiones comerciales en 2025 fueron, hasta cierto punto, más importantes y, sin embargo, Banxico redujo constantemente su tasa de interés al 7%", apuntó.

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Inflación Recursos energéticos Banco de México

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