El jitomate, transporte aéreo y electricidad disparan inflación a 4.63%

La inflación se disparó en la primera quincena de marzo ante el aumento de precios de alimentos como el jitomate, el pollo, el transporte aéreo y la electricidad.

En la primera mitad de marzo, la inflación general se ubicó en 4.63%, ante el aumento de 0.62% de los precios, de acuerdo con cifras del Inegi.

La inflación subyacente, que es considerada la mejor para medir la trayectoria de la inflación por eliminar los productos volátiles, se ubicó en 4.46%, mientras que la inflación no subyacente (que agrupa alimentos con volatilidad como los frutas y verduras) se ubicó en 5.18%.