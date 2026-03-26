Banxico ejecuta nuevo recorte a la tasa de interés y la deja en 6.75%

"La Junta de Gobierno juzgó apropiado en esta ocasión continuar con el ciclo de disminuciones de la tasa de referencia. Ello en congruencia con la valoración del actual panorama inflacionario. Consideró los niveles observados del tipo de cambio, la debilidad que ha mostrado la actividad económica y el grado de restricción monetaria que se ha implementado", destacó el banco central en su comunicado.

Banxico destacó que la postura monetaria alcanzada sería apropiada para enfrentar los retos derivados de una prolongación y escalamiento del conflicto en Medio Oriente y sus repercusiones.

"Hacia delante, conforme la evolución de las condiciones macroeconómicas y financieras lo amerite, la Junta de Gobierno valorará la pertinencia y el momento de realizar un recorte adicional a la tasa de referencia", destacó el banco central.

Para la inflación, Banxico elevó los pronósticos del primer, segundo y tercer trimestre de este año a 4.1, 4 y 3.7%, respectivamente.