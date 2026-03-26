Banxico ejecuta nuevo recorte a la tasa de interés y la deja en 6.75%

La inflación repunta en la primera quincena de marzo
La inflación general tuvo un repunte en la primera quincena de marzo a 4.63% mientras que la inflación subyacente, que es considerada la mejor para medir la trayectoria de la inflación por eliminar los productos volátiles, se ubicó en 4.46%.
La inflación se vio presionada en la primera mitad de marzo ante el aumento en el precio del jitomate, el pollo, el transporte aéreo, la electricidad, las loncherías, torterías y taquerías, así como el tomate verde.
También se vieron aumentos en los precios de la vivienda propia, la papa y otros tubérculos, la calabacita y el limón.
Hacia adelante, los analistas dicen que el banco central deberá calibrar cuáles han sido los efectos de los impuestos a bebidas azucaradas, el impacto de los aranceles y si el conflicto bélico en Medio Oriente tendrá alguna repercusión antes de hacer un nuevo recorte a la tasa.