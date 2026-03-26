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Economía

Banxico ejecuta nuevo recorte a la tasa de interés y la deja en 6.75%

EL Banco de México ajustó la tasa de interés, en una decisión dividida, este jueves luego de que la inflación general tuvo un repunte en la primera quincena de marzo.
jue 26 marzo 2026 01:03 PM
politica monetaria banxico
El Banco de México tiene el objetivo de mantener la inflación en 3%. (Foto: Ian Murray/Geography Photos/Getty Images)

El Banco de México (Banxico) hizo un recorte de 25 puntos a la tasa de interés de referencia y la llevó a 6.75%; se trata del nivel más bajo desde marzo de 2022.

En la reunión de este jueves, la Junta de Gobierno decidió hacer un recorte de 25 puntos base; el subgobernador Jonathan Heath y la subgobernadora Galia Borja votaron por mantener la tasa en 7%.

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"La Junta de Gobierno juzgó apropiado en esta ocasión continuar con el ciclo de disminuciones de la tasa de referencia. Ello en congruencia con la valoración del actual panorama inflacionario. Consideró los niveles observados del tipo de cambio, la debilidad que ha mostrado la actividad económica y el grado de restricción monetaria que se ha implementado", destacó el banco central en su comunicado.

Banxico destacó que la postura monetaria alcanzada sería apropiada para enfrentar los retos derivados de una prolongación y escalamiento del conflicto en Medio Oriente y sus repercusiones.

"Hacia delante, conforme la evolución de las condiciones macroeconómicas y financieras lo amerite, la Junta de Gobierno valorará la pertinencia y el momento de realizar un recorte adicional a la tasa de referencia", destacó el banco central.

Para la inflación, Banxico elevó los pronósticos del primer, segundo y tercer trimestre de este año a 4.1, 4 y 3.7%, respectivamente.

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La inflación repunta en la primera quincena de marzo

La inflación general tuvo un repunte en la primera quincena de marzo a 4.63% mientras que la inflación subyacente, que es considerada la mejor para medir la trayectoria de la inflación por eliminar los productos volátiles, se ubicó en 4.46%.

La inflación se vio presionada en la primera mitad de marzo ante el aumento en el precio del jitomate, el pollo, el transporte aéreo, la electricidad, las loncherías, torterías y taquerías, así como el tomate verde.

También se vieron aumentos en los precios de la vivienda propia, la papa y otros tubérculos, la calabacita y el limón.

Hacia adelante, los analistas dicen que el banco central deberá calibrar cuáles han sido los efectos de los impuestos a bebidas azucaradas, el impacto de los aranceles y si el conflicto bélico en Medio Oriente tendrá alguna repercusión antes de hacer un nuevo recorte a la tasa.

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Banco de México Inflación Tasas de interés

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