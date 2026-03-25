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Inflación presiona a Banxico, pero analistas prevén nuevo recorte a la tasa

El repunte de precios en marzo abre la puerta a una decisión dividida en la Junta de Gobierno, con otro miembro sumándose al voto disidente de Jonathan Heath.
mié 25 marzo 2026 05:55 AM
banxico bajara tasa de interes
La inflación se disparó en la primera quincena de marzo a 4.63%, sumando dos quincenas consecutivas por encima de la meta de Banxico. (Foto: Cristopher Rogel Blanquet/Getty Images)

El repunte de la inflación en la primera quincena de marzo a 4.63% no impedirá que el Banco de México (Banxico) haga un nuevo recorte a la tasa de interés esta semana.

Analistas consultados por Expansión señalaron que pese a que se espera este recorte algo cambiará en la decisión de este mes: habrá un miembro de la Junta de Gobierno que se unirá al subgobernador Jonathan Heath como voto disidente.

"De los cinco miembros de la Junta de Gobierno, esperamos que al menos tres mantengan su postura a favor de extender el ciclo (de recortes)", dijo en entrevista Víctor Gómez Ayala, economista en jefe de Finamex.

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El experto destacó que los comentarios públicos de al menos tres subgobernadores apuntan a que esperan que el comportamiento de la inflación está impulsada por choques de oferta de naturaleza transitoria y concentrados en el componente no subyacente, que es el que agrupa a los productos volátiles.

Gómez Ayala estima que los tres miembros que votarán por bajar la tasa serán los subgobernadores Omar Mejía, Gabriel Cuadra y la gobernadora Victoria Rodríguez, mientras que Jonathan Heath y Galia Borja votarán por mantener la tasa en 7%.

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Para Gerónimo Ugarte, economista en jefe de Valmex Casa de Bolsa, el recorte de esta semana será la antesala de una pausa que hará el banco central. Estima que el segundo recorte a la tasa llegará pasando el verano.

"Creemos que va a haber una pausa en varias reuniones y (el próximo recorte) lo podríamos ver hacia septiembre u octubre", dijo en entrevista.

El analista dijo que en estos meses de pausa, el banco central deberá calibrar cuáles han sido los efectos de los impuestos a bebidas azucaradas, el impacto de los aranceles y si el conflicto bélico en Medio Oriente tendrá alguna repercusión.

Pero se mantiene una expectativa de que, al final, el Banco de México revire en sus dichos y opte por hacer una pausa en los recortes a la tasa, consideró Paulina Anciola, subdirectora de estudios económicos en Banamex.

"Nosotros pensamos que sí ganaría un poco la prudencia en la mayoría de la junta; creo que es muy posible que veamos una decisión dividida, pero pensamos que la sorpresa al alza (de la inflación), así como las diferentes presiones que hemos visto durante este año, ganará la decisión de mantener la tasa sin cambios", dijo.

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¿Qué pasó con la inflación en la primera quincena de marzo?

En la primera mitad de marzo, la inflación general se ubicó en 4.63% , ante el aumento de 0.62% de los precios.

La inflación subyacente, que es considerada la mejor para medir la trayectoria de la inflación por eliminar los productos volátiles, se ubicó en 4.46%.

La inflación no subyacente (que agrupa alimentos con volatilidad como los frutas y verduras) se ubicó en 5.18%.

Entre los productos que más aumentaron de precio fueron el jitomate, el pollo, el transporte aéreo, la electricidad, las loncherías, torterías y taquerías, así como el tomate verde.

También se vieron aumentos en los precios de la vivienda propia, la papa y otros tubérculos, la calabacita y el limón.

Los analistas destacaron que este aumento en los precios responde a factores climáticos y estacionales, ya que los productos agropecuarios son volátiles y su comportamiento es menos predecible.

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Banco de México Tasas de interés Inflación

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