Inflación presiona a Banxico, pero analistas prevén nuevo recorte a la tasa

El experto destacó que los comentarios públicos de al menos tres subgobernadores apuntan a que esperan que el comportamiento de la inflación está impulsada por choques de oferta de naturaleza transitoria y concentrados en el componente no subyacente, que es el que agrupa a los productos volátiles.

Gómez Ayala estima que los tres miembros que votarán por bajar la tasa serán los subgobernadores Omar Mejía, Gabriel Cuadra y la gobernadora Victoria Rodríguez, mientras que Jonathan Heath y Galia Borja votarán por mantener la tasa en 7%.

Para Gerónimo Ugarte, economista en jefe de Valmex Casa de Bolsa, el recorte de esta semana será la antesala de una pausa que hará el banco central. Estima que el segundo recorte a la tasa llegará pasando el verano.

"Creemos que va a haber una pausa en varias reuniones y (el próximo recorte) lo podríamos ver hacia septiembre u octubre", dijo en entrevista.

El analista dijo que en estos meses de pausa, el banco central deberá calibrar cuáles han sido los efectos de los impuestos a bebidas azucaradas, el impacto de los aranceles y si el conflicto bélico en Medio Oriente tendrá alguna repercusión.

Pero se mantiene una expectativa de que, al final, el Banco de México revire en sus dichos y opte por hacer una pausa en los recortes a la tasa, consideró Paulina Anciola, subdirectora de estudios económicos en Banamex.

"Nosotros pensamos que sí ganaría un poco la prudencia en la mayoría de la junta; creo que es muy posible que veamos una decisión dividida, pero pensamos que la sorpresa al alza (de la inflación), así como las diferentes presiones que hemos visto durante este año, ganará la decisión de mantener la tasa sin cambios", dijo.