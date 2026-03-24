Los Cetes detienen su caída y elevan sus rendimientos tras repunte de la inflación de marzo 2026

¿Cuál es el rendimiento actual de los Cetes?
Los Cetes a 28 días permanecieron casi sin cambios respecto a la última subasta, para ubicarse en 6.81%.
Los instrumentos a 91 días tuvieron un alza de 0.09 unidades, para cerrar en 7.11%.
Los bonos a 182 días se ubicaron en 7.28%, mientras que los Cetes a dos años se colocaron en 8.57%. Estos plazos tuvieron aumentos de 0.03 y 0.76 puntos, respectivamente.
¿Conviene invertir en Cetes?
Los Cetes son atractivos porque, a pesar de que han tenido reducciones, representan una alternativa para invertir si se toma como referencia a la inflación, que actualmente es de 4.02% a tasa anual, de acuerdo al Inegi.
Los plazos actuales de los Cetes dan un rendimiento que supera al índice de precios, lo que los convierte en una opción valiosa para proteger el dinero de la pérdida de poder adquisitivo.
Un dato relevante es que algunos de l os rendimientos que ofrecen las Siefores ya superan por mucho a la tasa que actualmente te ofrece el Cete a 28 días , que es considerado el bono con el menor nivel de riesgo que hay en el mercado nacional.
Aunque cabe aclarar que los Cetes son una alternativa de inversión a corto plazo, mientras que las Afores son inversiones de mayor tiempo.
¿Cómo estimar mi rendimiento real?
En términos generales, una forma de estimar lo que obtendrías de ganancia al invertir en Cetes es restarle la tasa de inflación actual al rendimiento que ofrecen estos bonos, por ejemplo.
El Cete a 28 días ofrece un rendimiento actual de 6.81%, mientras que la inflación anual es de 4.63%.
Al quitarle la inflación a la ganancia del Cete arroja un rendimiento real de 2.18 puntos porcentuales, que es lo que obtendrías porque le estás eliminando el alza de precios.