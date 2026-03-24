Los Cetes detienen su caída y elevan sus rendimientos tras repunte de la inflación de marzo 2026

La inflación se disparó en la primera quincena de marzo a 4.6% a tasa anual ante el aumento de precios de alimentos como el jitomate, el pollo, el transporte aéreo y la electricidad.

La inflación subyacente, que es considerada la mejor para medir la trayectoria de la inflación por eliminar los productos volátiles, se ubicó en 4.46%, mientras que la inflación no subyacente (que agrupa alimentos con volatilidad como los frutas y verduras) se ubicó en 5.18%.

"Consideramos que dada la lectura de inflación muy por arriba de las expectativas Banxico se vería obligado a mantener una pausa en la decisión de este jueves. En este sentido, ajustamos nuestras expectativas que anticipaban un recorte de 25 puntos base esta semana, ante los riesgos a que se desanclen las expectativas de inflación de Banxico y a pesar de que la inflación subyacente se ubicó en línea con lo esperado.", señaló Banamex en un reporte este martes.

¿Cuánto valen los Cetes?

Los Cetes se clasifican según el plazo de inversión. Están disponibles a 28, 91,182, 364 días y 2 años. La elección depende del horizonte de inversión de cada persona y cada plazo ofrece un rendimiento diferente.

El valor nominal de un Cete es de 10 pesos, pero se venden con una tasa de descuento, es decir, el inversionista paga menos de esos 10 pesos y, al vencimiento, recibe el valor completo. La diferencia entre ambos representa el rendimiento.

