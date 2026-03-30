La huelga en Nacional Monte de Piedad está cerca de cumplir seis meses sin una salida clara. El conflicto, que mantiene detenidas sus operaciones y afecta a miles de clientes, ha pasado por negociaciones fallidas, un fallo judicial controvertido y un proceso que podría prolongarse aún más. El sindicato, por su parte, ya rechazó todas las propuestas de solución de la institución y de las autoridades laborales.
Monte de Piedad: seis meses de huelga, un fallo judicial y negociaciones estancadas
La huelga en Nacional Monte de Piedad está cerca de cumplir seis meses sin una salida clara. El conflicto, que mantiene detenidas sus operaciones y afecta a miles de clientes, ha pasado por negociaciones fallidas, un fallo judicial controvertido y un proceso que podría prolongarse aún más. El sindicato, por su parte, ya rechazó todas las propuestas de solución de la institución y de las autoridades laborales.
Origen del conflicto: plazas, control sindical y modernización
El conflicto se detonó a partir de diferencias sobre el control de plazas y ascensos dentro de la institución. De acuerdo con la empresa, el punto central no es la pérdida de prestaciones, sino la negativa del sindicato a aceptar un sistema automatizado y transparente para asignar vacantes (“boletinaciones”).
Desde la administración, el objetivo es cambiar un esquema donde el sindicato tenía influencia directa en esas decisiones.
“Queremos que la gente, por meritocracia, crezca… si tengo la capacidad, ¿por qué no tengo derecho a aspirar más?”, explicó Aldo Achar, director ejecutivo de Recursos Humanos. Este cambio implica medir competencias y permitir que cualquier trabajador pueda postularse, algo que la empresa considera clave para modernizar la operación.
Primeros meses: acusaciones de violaciones laborales
El sindicato emplazó a huelga hace medio año argumentando violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT). Sin embargo, la empresa sostiene que, hasta ahora, no se ha presentado evidencia.
“La cúpula sindical no ha presentado una sola prueba de las supuestas violaciones al CCT”. Además, el Monte de Piedad rechaza que estén en riesgo las prestaciones laborales, uno de los temores centrales de los trabajadores. Asimismo, se explicó en conferencia de prensa que siguen pagando pensiones a viudas y jubilados.
El estallido y el impacto operativo
La huelga detuvo la operación de una de las instituciones prendarias más importantes del país, con impacto directo en clientes que dependen de empeños y refrendos, para autofinanciarse.
Aunque los documentos no detallan cifras de pérdidas, la propia institución reconoce afectaciones relevantes tanto para usuarios como para colaboradores. Y, para tener una idea de la magnitud del impacto, se detalló que el Monte de Piedad procesa mensualmente alrededor de 600,000 operaciones.
Como resultado de la huelga, permanecen cerradas 301 sucursales en todo el país, con 1,890 trabajadores sindicalizados y 860 no sindicalizados sin trabajar normalmente.
Negociaciones fallidas
Durante el conflicto, la empresa asegura haber presentado más de cinco propuestas de solución, pero todas ellas han sido rechazadas por el sindicato.
“Han rechazado más de cinco propuestas de la institución y tres de la autoridad”, señaló Achar.
La empresa acusa que el sindicato no ha presentado contraofertas, lo que ha bloqueado cualquier avance en las mesas de negociación.
El giro judicial: huelga declarada inexistente
El 20 de febrero de 2026, un juez federal declaró inexistente la huelga al considerar que el sindicato no cumplió con requisitos estatutarios; entre ellos, el de convocar previamente al estallido de la huelga con su base trabajadora, para votar a favor o en contra del paro de operaciones.
Este fallo pudo haber terminado el conflicto de forma inmediata, pero no fue definitivo. El sindicato interpuso un recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado, lo que mantiene la huelga vigente y abre la puerta a entre tres o seis meses más de duración del conflicto.
En este escenario, hay dos posibilidades; si el tribunal ratifica el fallo, se reanudan labores de inmediato. Si lo revoca, la huelga continúa.
Nueva propuesta: bono, aumentos y sin despidos
El 23 de marzo, la empresa presentó su propuesta más amplia para destrabar el conflicto. Entre los puntos clave están:
- Bono de ayuda por el levantamiento de huelga equivalente al 52% del salario de los meses que han corrido desde el inicio del conflicto.
- Aumento salarial de 5.3% (una propuesta que, además, trata de evitar una nueva huelga)
- Redefinición de plantillas sin despidos (una de las principales demandas del conflicto)
- Creación de nuevas plazas con salarios por acordar
- Pago adicional por realizar dos funciones
- Mantenimiento de prestaciones sindicales
- La empresa insiste en que no habrá recortes de personal, y que los cambios serían graduales.
Nuevas plazas y operación
Uno de los temas más sensibles es la creación de tres nuevas posiciones operativas. Según Achar, esto responde a la necesidad de competir y modernizar sucursales.
“Tenemos que modernizar… estas nuevas plazas nos permiten sucursales más compactas”, señaló.
El desacuerdo radica en que el sindicato cuestiona que estas plazas no hayan sido negociadas en salario, aunque la empresa sostiene que es un proceso pendiente y no una violación.
¿Qué pasa con los trabajadores?
La empresa niega despidos asociados al conflicto y afirma que:
- La redefinición de plantillas no implica recortes
- Se han respetado permisos sindicales (28 otorgados)
- Se mantienen prestaciones clave
También señala que en 2024 se jubilaron 194 trabajadores (10% de la plantilla), además de otros en 2025, como parte de procesos normales.
No obstante, la empresa reconoció que el Monte de Piedad se ha visto en la necesidad de separar al menos a 100 trabajadores como consecuencia de la huelga y que ninguno de ellos era sindicalizado.
El frente legal y la presión institucional
Ante el estancamiento, la institución solicitó formalmente que la Secretaría del Trabajo y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral intervengan mediante arbitraje obligatorio.
El arbitraje laboral es cuando una autoridad (en este caso la Secretaría del Trabajo y el Centro Federal) interviene como tercero y toma una decisión obligatoria para ambas partes, porque ya no pudieron ponerse de acuerdo por sí solas.