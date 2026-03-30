Monte de Piedad: seis meses de huelga, un fallo judicial y negociaciones estancadas

Origen del conflicto: plazas, control sindical y modernización

El conflicto se detonó a partir de diferencias sobre el control de plazas y ascensos dentro de la institución. De acuerdo con la empresa, el punto central no es la pérdida de prestaciones, sino la negativa del sindicato a aceptar un sistema automatizado y transparente para asignar vacantes (“boletinaciones”).

Desde la administración, el objetivo es cambiar un esquema donde el sindicato tenía influencia directa en esas decisiones.

“Queremos que la gente, por meritocracia, crezca… si tengo la capacidad, ¿por qué no tengo derecho a aspirar más?”, explicó Aldo Achar, director ejecutivo de Recursos Humanos. Este cambio implica medir competencias y permitir que cualquier trabajador pueda postularse, algo que la empresa considera clave para modernizar la operación.

Primeros meses: acusaciones de violaciones laborales

El sindicato emplazó a huelga hace medio año argumentando violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT). Sin embargo, la empresa sostiene que, hasta ahora, no se ha presentado evidencia.

“La cúpula sindical no ha presentado una sola prueba de las supuestas violaciones al CCT”. Además, el Monte de Piedad rechaza que estén en riesgo las prestaciones laborales, uno de los temores centrales de los trabajadores. Asimismo, se explicó en conferencia de prensa que siguen pagando pensiones a viudas y jubilados.

El estallido y el impacto operativo

La huelga detuvo la operación de una de las instituciones prendarias más importantes del país, con impacto directo en clientes que dependen de empeños y refrendos, para autofinanciarse.

Aunque los documentos no detallan cifras de pérdidas, la propia institución reconoce afectaciones relevantes tanto para usuarios como para colaboradores. Y, para tener una idea de la magnitud del impacto, se detalló que el Monte de Piedad procesa mensualmente alrededor de 600,000 operaciones.

Como resultado de la huelga, permanecen cerradas 301 sucursales en todo el país, con 1,890 trabajadores sindicalizados y 860 no sindicalizados sin trabajar normalmente.

Negociaciones fallidas

Durante el conflicto, la empresa asegura haber presentado más de cinco propuestas de solución, pero todas ellas han sido rechazadas por el sindicato.

“Han rechazado más de cinco propuestas de la institución y tres de la autoridad”, señaló Achar.

La empresa acusa que el sindicato no ha presentado contraofertas, lo que ha bloqueado cualquier avance en las mesas de negociación.