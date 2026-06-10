Tres fracturas que la IA está dejando en el marketing mexicano

Primera fractura: el purgatorio del piloto

Que muchas empresas estén probando IA y pocas la tengan integrada no es, por sí solo, una fractura. Es la curva natural de adopción de cualquier tecnología. La fractura aparece cuando observamos qué tan estrecho es el embudo entre ambas etapas, y cuánto cuesta quedarse atrapado en el medio.

De acuerdo con el Hype Cycle for Artificial Intelligence 2025 de Gartner, más del 80% de las empresas globales probó herramientas de IA generativa, pero menos de un tercio logró escalar proyectos a producción transversal. McKinsey, en su State of AI in 2025, reporta que cerca de dos tercios de las organizaciones siguen en lo que llaman "purgatorio de pilotos": pruebas que nunca se convierten en operación real. Y mientras eso ocurre, el costo se acumula: el mismo informe de Gartner cita un gasto medio de 1.9 millones de dólares en iniciativas de IA generativa en 2024, pero menos del 30% de los líderes técnicos reporta que sus CEOs estén satisfechos con el retorno.

Lo grave no es que las empresas experimenten. Es que el sistema premia reportar adopción sin haber movido al negocio. Mientras esa contradicción persista, los pilotos seguirán acumulándose, los presupuestos seguirán inflándose, y los resultados de fondo seguirán sin aparecer en el estado financiero.

Segunda fractura: el promedio del mercado disfrazado de personalización

En noviembre de 2024 y nuevamente en 2025, Coca-Cola presentó dos versiones consecutivas de su comercial navideño Holidays Are Coming generadas con inteligencia artificial. Ambas piezas generaron controversia pública, pero el dato que importa aquí es otro: la marca ya no fue la única en hacerlo. En el último año, decenas de anunciantes globales han producido campañas con las mismas herramientas, los mismos modelos y, en muchos casos, los mismos estilos visuales.

Cuando todos tienen acceso a las mismas herramientas y todos parten de modelos que aprenden de patrones existentes, el resultado tiende a una media estética y narrativa. La personalización masiva, que era la promesa central de la IA aplicada a marketing, se convierte en su contrario: producción a escala de contenido cada vez más parecido entre marcas que antes se diferenciaban con claridad.

La fractura aquí no es tecnológica, es de identidad. Las marcas con una voz propia, un territorio definido y un criterio editorial sólido, usan la IA como amplificador. Las que no tienen esa base, reciben el promedio del mercado disfrazado de personalización. Y el consumidor, expuesto a contenido cada vez más homogéneo, deja de distinguir.