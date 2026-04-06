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La declaración anual del SAT tiene fecha límite: el plazo para presentarla sin multas

Con la fecha límite ya establecida por el SAT, la declaración anual 2025 entra en su etapa clave para evitar sanciones y definir el resultado fiscal.
lun 06 abril 2026 11:22 AM
persona en computadora
La declaración anual de personas físicas 2025 se realiza completamente en línea y permite registrar ingresos, así como aplicar deducciones fiscales. (g-stockstudio/Getty Images/iStockphoto)

Para quienes deben cumplir con la declaración anual del Servicio de Administración Tributaria (SAT) , el plazo ya está definido y no deja margen a interpretaciones: las personas físicas tienen hasta el final de abril para presentar su información correspondiente al ejercicio fiscal 2025.

A partir de ese punto, el proceso no solo implica enviar datos, sino entender quién está obligado, qué ingresos se deben reportar y cómo aplicar deducciones que pueden reducir el monto a pagar.

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Fecha límite para presentar la declaración anual 2025

El plazo para presentar la declaración anual 2025 ante el SAT está fijado hasta el jueves 30 de abril.

Esta fecha aplica para personas físicas que deben reportar sus ingresos del ejercicio fiscal correspondiente. Cumplir dentro del periodo establecido permite completar el trámite sin contratiempos y evita multas.

Estas son las multas por no hacer la declaración anual

Omitir la declaración anual ocasiona sanciones económicas. Según los artículos 81, fracción I, y 82, fracción I del Código Fiscal de la Federación, se impondrán multas de 2,050 a 25,360 pesos por cada una de las obligaciones no declaradas en el informe.

El Código señala que las autoridades podrán exigir su cumplimiento, además de imponer la multa hasta en tres ocasiones, otorgando 15 días entre cada requerimiento.

“Si no se atienden los requerimientos se impondrán las multas correspondientes que, tratándose de declaraciones, será una multa por cada obligación omitida”, señala la fracción I del artículo 41.

Cabe señalar que el pago de las multas no exime la obligación de presentar la declaración.

Además, también puede haber un cambio negativo en la Opinión de Cumplimiento del SAT, o 32-D, un documento que señala que se está al corriente con sus obligaciones fiscales y suele ser requisitos en diferentes trámites.

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Quiénes sí o sí deben presentar su declaración ante el fisco

La obligación de presentar la declaración anual ante el SAT depende del tipo de ingresos y del régimen fiscal en el que se encuentre cada contribuyente.

En el caso de sueldos y salarios, deben presentar declaración quienes:

- Terminaron su relación laboral antes del 31 de diciembre con un solo empleador.

- Obtuvieron ingresos de distintos salarios.

- Trabajaron para dos o más empleadores al mismo tiempo.

- Recibieron ingresos del extranjero o de personas no obligadas a retener.

- Percibieron ingresos por indemnización o jubilación.

- Superaron los 400,000 pesos anuales

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También están obligadas las personas con ingresos por:

- Servicios profesionales, es decir, quienes trabajan por honorarios.

- Actividades empresariales, incluidas plataformas tecnológicas o regímenes específicos.

- Arrendamiento, al obtener ingresos por rentas

- Intereses o dividendos

- Enajenación de bienes, cuando se vende algún activo

Deducciones personales: qué gastos puedes restar

Dentro de la declaración anual del SAT, existe la posibilidad de reducir la carga fiscal mediante deducciones personales, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Entre los conceptos que pueden deducirse se encuentran:

- Gastos médicos y hospitalarios, que incluyen honorarios, consultas, estudios, hospitalización y equipo médico

- Seguros de gastos médicos, con un límite establecido para el ejercicio

- Colegiaturas, con topes definidos según el nivel educativo

- Transporte escolar obligatorio

- Aportaciones voluntarias al retiro, hasta un porcentaje de los ingresos

- Depósitos en cuentas de ahorro especial

- Créditos hipotecarios

- Gastos funerarios, dentro del límite permitido

- Donativos, con un tope respecto a los ingresos

Para que estos gastos sean válidos dentro de la declaración, deben contar con factura, uso correcto de CFDI y haber sido pagados mediante medios autorizados como transferencia, tarjeta o cheque.

Además, el total de deducciones no puede superar cinco UMA anuales o el 15% de los ingresos del contribuyente, lo que establece un límite claro en el beneficio fiscal.

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Cómo hacer la declaración anual paso a paso

1. Accede al portal del SAT

Ingresa al sitio oficial en: https://www.sat.gob.mx/portal/public/tramites-y-servicios y selecciona la opción de Declaraciones para personas dentro del menú de trámites.

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2. Inicia el trámite de declaración anual

Dentro de la plataforma, ubica el apartado correspondiente y elige la opción Anual, lo que abrirá una nueva pestaña para continuar con el proceso.

3. Inicia sesión con tus credenciales

Accede utilizando tu e.firma o contraseña, ya que el sistema requiere validar tu identidad antes de permitir el llenado de la declaración.

4. Configura los datos del ejercicio fiscal

Una vez dentro, selecciona los parámetros solicitados:

- Ejercicio: 2025

- Tipo de declaración: Normal

- Periodo: Del ejercicio

Esto permitirá que el sistema cargue el formulario correspondiente.

5. Captura ingresos y deducciones

Llena la información relacionada con tus ingresos y deducciones personales. Puedes guardar el avance para continuar después o enviar la declaración en ese momento.

6. Envía y guarda tu acuse

Al finalizar, envía la declaración y descarga el acuse de recibo. En caso de tener un saldo a pagar, conserva también la línea de captura generada por el sistema.

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Declaración anual 2025 Servicio de Administración Tributaria (SAT)

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