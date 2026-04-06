Fecha límite para presentar la declaración anual 2025

El plazo para presentar la declaración anual 2025 ante el SAT está fijado hasta el jueves 30 de abril.

Esta fecha aplica para personas físicas que deben reportar sus ingresos del ejercicio fiscal correspondiente. Cumplir dentro del periodo establecido permite completar el trámite sin contratiempos y evita multas.

Estas son las multas por no hacer la declaración anual

Omitir la declaración anual ocasiona sanciones económicas. Según los artículos 81, fracción I, y 82, fracción I del Código Fiscal de la Federación, se impondrán multas de 2,050 a 25,360 pesos por cada una de las obligaciones no declaradas en el informe.

El Código señala que las autoridades podrán exigir su cumplimiento, además de imponer la multa hasta en tres ocasiones, otorgando 15 días entre cada requerimiento.

“Si no se atienden los requerimientos se impondrán las multas correspondientes que, tratándose de declaraciones, será una multa por cada obligación omitida”, señala la fracción I del artículo 41.

Cabe señalar que el pago de las multas no exime la obligación de presentar la declaración.

Además, también puede haber un cambio negativo en la Opinión de Cumplimiento del SAT, o 32-D, un documento que señala que se está al corriente con sus obligaciones fiscales y suele ser requisitos en diferentes trámites.

Quiénes sí o sí deben presentar su declaración ante el fisco

La obligación de presentar la declaración anual ante el SAT depende del tipo de ingresos y del régimen fiscal en el que se encuentre cada contribuyente.

En el caso de sueldos y salarios, deben presentar declaración quienes:

- Terminaron su relación laboral antes del 31 de diciembre con un solo empleador.

- Obtuvieron ingresos de distintos salarios.

- Trabajaron para dos o más empleadores al mismo tiempo.

- Recibieron ingresos del extranjero o de personas no obligadas a retener.

- Percibieron ingresos por indemnización o jubilación.

- Superaron los 400,000 pesos anuales