También están obligadas las personas con ingresos por:
- Servicios profesionales, es decir, quienes trabajan por honorarios.
- Actividades empresariales, incluidas plataformas tecnológicas o regímenes específicos.
- Arrendamiento, al obtener ingresos por rentas
- Intereses o dividendos
- Enajenación de bienes, cuando se vende algún activo
Deducciones personales: qué gastos puedes restar
Dentro de la declaración anual del SAT, existe la posibilidad de reducir la carga fiscal mediante deducciones personales, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.
Entre los conceptos que pueden deducirse se encuentran:
- Gastos médicos y hospitalarios, que incluyen honorarios, consultas, estudios, hospitalización y equipo médico
- Seguros de gastos médicos, con un límite establecido para el ejercicio
- Colegiaturas, con topes definidos según el nivel educativo
- Transporte escolar obligatorio
- Aportaciones voluntarias al retiro, hasta un porcentaje de los ingresos
- Depósitos en cuentas de ahorro especial
- Créditos hipotecarios
- Gastos funerarios, dentro del límite permitido
- Donativos, con un tope respecto a los ingresos
Para que estos gastos sean válidos dentro de la declaración, deben contar con factura, uso correcto de CFDI y haber sido pagados mediante medios autorizados como transferencia, tarjeta o cheque.
Además, el total de deducciones no puede superar cinco UMA anuales o el 15% de los ingresos del contribuyente, lo que establece un límite claro en el beneficio fiscal.
Cómo hacer la declaración anual paso a paso
1. Accede al portal del SAT
Ingresa al sitio oficial en: https://www.sat.gob.mx/portal/public/tramites-y-servicios y selecciona la opción de Declaraciones para personas dentro del menú de trámites.