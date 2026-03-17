Las Afores suman en febrero 10 meses consecutivos con plusvalías

En un comunicado, la Consar señaló que si se considera el primer bimestre del año, las plusvalias son 10% mayores a las del mismo periodo del año pasado, al totalizar 306,725 mdp.

Las plusvalías son el aumento del valor de un activo financiero con el tiempo. Al hacer efectiva una inversión que ha tenido un aumento de valor, las plusvalías se convierten en ganancias.

"Al hacer efectiva una inversión que ha tenido un aumento de valor, las plusvalías se convierten en ganancias. En el contexto de las Afores, esto representaría mayor ahorro acumulado para tu retiro al finalizar tu vida laboral", detalla Afore SURA en un reporte.

¿Qué es una plusvalía?

Inbursa explica por su parte que cuando el valor de los activos en los que invierten las Afore se incrementa, la inversión registra una plusvalía.

El comportamiento de la Afore debe enfocarse en generar plusvalías, aunque por cuestiones de volatilidad, el ahorro puede sufrir fluctuaciones.