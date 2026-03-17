Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Finanzas Personales

Las Afores suman en febrero 10 meses consecutivos con plusvalías

El Sistema de Ahorro para el Retiro logró plusvalías por 148,300 millones de pesos en el segundo mes del 2026, informa la Consar.
mar 17 marzo 2026 11:32 AM
Las Afores suman en febrero 10 meses consecutivos con plusvalías
El comportamiento de la Afore debe enfocarse en generar plusvalías, aunque por cuestiones de volatilidad, el ahorro puede sufrir fluctuaciones. (Jimena Zavala/Jimena Zavala)

Los ahorros de los trabajadores que son administrados por las Afores anotaron plusvalías en febrero, con lo cual suman 10 meses consecutivos acumulando ganancias, informó este martes la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

El Sistema de Ahorro para el Retiro logró plusvalías por 148,300 millones de pesos (mdp) en el segundo mes del 2026.

Publicidad

En un comunicado, la Consar señaló que si se considera el primer bimestre del año, las plusvalias son 10% mayores a las del mismo periodo del año pasado, al totalizar 306,725 mdp.

Las plusvalías son el aumento del valor de un activo financiero con el tiempo. Al hacer efectiva una inversión que ha tenido un aumento de valor, las plusvalías se convierten en ganancias.

"Al hacer efectiva una inversión que ha tenido un aumento de valor, las plusvalías se convierten en ganancias. En el contexto de las Afores, esto representaría mayor ahorro acumulado para tu retiro al finalizar tu vida laboral", detalla Afore SURA en un reporte.

¿Qué es una plusvalía?

Inbursa explica por su parte que cuando el valor de los activos en los que invierten las Afore se incrementa, la inversión registra una plusvalía.

El comportamiento de la Afore debe enfocarse en generar plusvalías, aunque por cuestiones de volatilidad, el ahorro puede sufrir fluctuaciones.

Publicidad

¿Qué es una minusvalía?

Una minusvalía no necesariamente significa que existe una pérdida, así como una plusvalía que existe una ganancia, puesto que la minusvalía o plusvalía se convierte en pérdida o ganancia hasta el momento en que se vende el instrumento de la inversión

Para la Condusef, la clave para entender cómo funciona el Sistema de Ahorro para el Retiro y obtener los mayores resultados con tu Afore es no perder de vista que tu horizonte es de largo plazo.

Cuántas veces puedes cambiarte de Afore

El cambio de Afore puede realizarse una vez al año y en una segunda ocasión en ese mismo año, solo si te cambias a una Afore con mayor rendimiento. Esta regla aplica para todos los trabajadores y no depende del régimen de cotización ni del monto acumulado en la cuenta individual.

Antes de iniciar el trámite, la Condusef recomienda analizar tres elementos que permiten comparar opciones de forma objetiva.

1. El primero es el Rendimiento Neto, que resulta de restar las comisiones a las ganancias obtenidas por la inversión de los recursos.

2. El segundo corresponde a la comisión que cobra cada Afore por administrar la cuenta.

3. El tercero se relaciona con los servicios, que incluyen resguardo de recursos, envío de estados de cuenta y canales de atención.

Aunque existe la posibilidad de solicitar orientación, el traspaso es un servicio autónomo que puede realizarse sin la intervención de un agente promotor.

Lee: Guía para poder cambiarte de Afore

Publicidad

Tags

Retiro Afore Pensiones Pensión

Más acerca del autor:

Dinero Inteligente
Suscríbete a nuestro newsletter de Dinero Inteligente

Publicidad
Publicidad