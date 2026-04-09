El ranking que se elabora con una encuesta a 500 inversionistas alrededor del mundo (levantada en enero pasado), destacó el atractivo de México por su política industrial.

“Aún con un entorno global incierto, México mantiene ventajas frente a choques externos y se refuerzan las tendencias de nearshoring y reshoring”, destacó Gerardo Rocha O’Kelard, socio director Kearney México, al presentar el índice que se publicó hoy a nivel global.

En este contexto, el país resalta por el desarrollo de infraestructura que permite la integración de cadenas de suministro y la movilidad de bienes en Norteamérica; además de contar con infraestructura para suministro de energéticos, de agua, al igual la infraestructura municipal y estatal. También los incentivos fiscales contenidos en el Plan México e IMMEX, destacó Diego Desentis, socio Kearney México.

Los factores que determinan la inversión

Por orden de relevancia, los inversionistas destacaron como factores determinantes para invertir en México: la facilidad para hacer negocios; el talento, fuerza laboral; desempeño económico; recursos naturales; innovación tecnológica; gobernanza transparente, y la calidad de la infraestructura en último lugar. No obstante, el mayor interés de las empresas a nivel global se concentra en la innovación tecnológica y el desempeño económico del país, en donde se analiza invertir, porque desean enfrentar las menores turbulencias ante shocks externos, explicó Rocha O’Kelard.

El documento destacó que, en 2025, México reportó una Inversión Extranjera Directa (IED) de 40,870 millones de dólares, el segundo más alto en la historia.

En general, los inversionistas destacaron entre las preocupaciones que pueden influir en sus decisiones de negocios, en el transcurso del año, y por orden de relevancia, el aumento de las tensiones geopolíticas; inestabilidad política en un mercado desarrollado; inestabilidad política en un mercado emergente, además de un entorno regulatorio empresarial más restrictivo en un mercado desarrollado.



