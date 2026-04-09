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Economía

México sube seis posiciones en ranking global de inversión extranjera de Kearney

Entre los factores que determinan el atractivo del país destacan la integración de la cadena de suministros con Norteamérica, facilidad para hacer negocios y la fuerza laboral.
jue 09 abril 2026 10:55 AM
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Dentro de los países emergentes, México se colocó en la quinta posición, desde la sexta del año pasado. Quedó por debajo de China, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Brasil, y por encima, también, de Tailandia, Malasia e India. (Foto: Alfredo Estrella/AFP)

México subió seis posiciones, al pasar del lugar 25 al 19 , en la edición 2026 del índice de Confianza de Inversión Extranjera Directa de la firma Kearney.

El país se colocó por encima de India, Malasia y Tailandia. Y por debajo de Nueva Zelanda, Suecia y Brasil, todos dentro del ranking que destaca los primeros 25 lugares. En los dos primeros lugares permanecieron Estados Unidos y Canadá, mientras Japón y China se colocaron en tercer y cuarto lugar respectivamente, desde la cuarta y sexta posición.

Dentro de los países emergentes, México se colocó en la quinta posición, desde la sexta del año pasado. Quedó por debajo de China, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Brasil, y por encima, también, de Tailandia, Malasia e India.

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El ranking que se elabora con una encuesta a 500 inversionistas alrededor del mundo (levantada en enero pasado), destacó el atractivo de México por su política industrial.

“Aún con un entorno global incierto, México mantiene ventajas frente a choques externos y se refuerzan las tendencias de nearshoring y reshoring”, destacó Gerardo Rocha O’Kelard, socio director Kearney México, al presentar el índice que se publicó hoy a nivel global.

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En este contexto, el país resalta por el desarrollo de infraestructura que permite la integración de cadenas de suministro y la movilidad de bienes en Norteamérica; además de contar con infraestructura para suministro de energéticos, de agua, al igual la infraestructura municipal y estatal. También los incentivos fiscales contenidos en el Plan México e IMMEX, destacó Diego Desentis, socio Kearney México.

Los factores que determinan la inversión

Por orden de relevancia, los inversionistas destacaron como factores determinantes para invertir en México: la facilidad para hacer negocios; el talento, fuerza laboral; desempeño económico; recursos naturales; innovación tecnológica; gobernanza transparente, y la calidad de la infraestructura en último lugar. No obstante, el mayor interés de las empresas a nivel global se concentra en la innovación tecnológica y el desempeño económico del país, en donde se analiza invertir, porque desean enfrentar las menores turbulencias ante shocks externos, explicó Rocha O’Kelard.

El documento destacó que, en 2025, México reportó una Inversión Extranjera Directa (IED) de 40,870 millones de dólares, el segundo más alto en la historia.

En general, los inversionistas destacaron entre las preocupaciones que pueden influir en sus decisiones de negocios, en el transcurso del año, y por orden de relevancia, el aumento de las tensiones geopolíticas; inestabilidad política en un mercado desarrollado; inestabilidad política en un mercado emergente, además de un entorno regulatorio empresarial más restrictivo en un mercado desarrollado.


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Factores por mejorar

Para mejorar como destino de inversión, México debe reforzar habilitadores de inversión.

Lo más destacable es elevar la competitividad mediante innovación tecnológica, mayor eficiencia regulatoria y mejor desempeño de la economía doméstica. Además, los inversionistas requieren una mayor certeza jurídica y protección de sus derechos y de propiedad como condiciones estables para desplegar capital, refirió el directivo.

Destacó que la colaboración público-privada y una mayor integración regional serán determinantes para materializar la inversión a largo plazo.

Los sectores más atractivos

Desentis detalló que los sectores más atractivos para la inversión extranjera son telecomunicaciones, aeroespacial y defensa, transporte, bienes primarios, tecnologías de la información, salud y farmacéutica, industria pesada, y servicios financieros.

“Hay factores que tienen que ver con el mercado local que motivan la inversión, y otro en su rol de la transformación, en la integración de insumos, principamente de Asia”, dijo Desentis.

Agregó que el incremento en el atractivo de México aumentó en todas las regiones: América, Europa y Asia.

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