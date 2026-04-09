La deuda de México o el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) llegará a su proporción más alta de la economía en 2027 al alcanzar 55%. Es el porcentaje más alto desde 2000, de acuerdo con registros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) desde el año 2000, y equivale a 21.8 billones de pesos.
Este sería el cuarto año consecutivo en ascenso de la deuda pública como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), pues para el cierre de este año también se prevé un incremento al llegar a 54.7%, después de una tendencia a la baja de 2021 a 2023. Esto ajusta la visión sobre la calificación crediticia de México. Esta mide la capacidad del sector público para pagar la deuda y que, de deteriorarse, vuelve más caro el acceso al financiamiento y reduce el atractivo para la inversión extranjera.
Las proyecciones para la deuda pública para el cierre de 2026 y 2027 fueron presentadas por Hacienda al Congreso el pasado primero de abril, en el documento Pre-Criterios de Política Económica 2027 , el cual da pauta a la discusión para el diseño del Paquete Económico del próximo año.