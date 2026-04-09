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Economía

La deuda de México alcanzará 55% del PIB en 2027 y presiona su calificación

El déficit fiscal, menores ingresos y recortes al gasto llevarán la deuda a nivel récord el próximo año, el más alto desde 2000, elevando los riesgos sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas.
jue 09 abril 2026 05:55 AM
Peso y dolar
Las proyecciones para la deuda pública para el cierre de 2026 y 2027 fueron presentadas por Hacienda al Congreso el pasado primero de abril, en el documento Pre-Criterios de Política Económica 2027, el cual da pauta a la discusión para el diseño del Paquete Económico del próximo año. (iStock)

La deuda de México o el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) llegará a su proporción más alta de la economía en 2027 al alcanzar 55%. Es el porcentaje más alto desde 2000, de acuerdo con registros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) desde el año 2000, y equivale a 21.8 billones de pesos.

Este sería el cuarto año consecutivo en ascenso de la deuda pública como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), pues para el cierre de este año también se prevé un incremento al llegar a 54.7%, después de una tendencia a la baja de 2021 a 2023. Esto ajusta la visión sobre la calificación crediticia de México. Esta mide la capacidad del sector público para pagar la deuda y que, de deteriorarse, vuelve más caro el acceso al financiamiento y reduce el atractivo para la inversión extranjera.

Las proyecciones para la deuda pública para el cierre de 2026 y 2027 fueron presentadas por Hacienda al Congreso el pasado primero de abril, en el documento Pre-Criterios de Política Económica 2027 , el cual da pauta a la discusión para el diseño del Paquete Económico del próximo año.

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“Cabe destacar que las proyecciones parten de un marco macroeconómico prudente, con proyecciones inerciales de las finanzas públicas y sin modificaciones al marco tributario vigente”, destacó la dependencia a cargo de Édgar Amador Zamora en el documento.

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La guerra en Irán reajusta las perspectivas económicas para México en 2026

¿Por qué va a subir la deuda pública?

Detrás del incremento de la deuda para este y el siguiente año destaca la revisión metodológica del PIB nominal realizada en 2025; esta revisión modificó la base de cálculo anterior, lo que impacta directamente en cómo se expresa el saldo de la deuda como proporción de la economía, refirió Hacienda en el documento.

También destacan los ajustes en el marco macroeconómico, respecto a lo esperado en septiembre pasado, principalmente por la guerra en Irán, y sus efectos en el mercado de divisas y el precio del petróleo a nivel global; un peso más apreciado frente al dólar, una tasa de interés más alta para este año, pero en descenso rumbo al siguiente. La perspectiva de crecimiento económico se mantuvo igual, mientras se eleva significativamente para 2027.

Además, para 2026 y 2027 continuará el déficit fiscal (mayor gasto que ingresos), lo que seguirá presionando al alza el saldo histórico. Hacienda prevé llevar esta diferencia, del 4.3% del PIB en 2025, a 4.1% este año, y a 3.5% para el siguiente, con recortes al gasto público; más de 100,000 millones de pesos para este año, respecto a lo aprobado, y de 91,000 millones para 2027 respecto a lo aprobado en 2026.

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Es importante considerar que el déficit esperado por Hacienda para este año puede ser mayor, “dadas las condiciones de incertidumbre y volatilidad que están afectando el desempeño de la actividad económica, así como por la duración de la menor recaudación de los impuestos al IEPS a los combustibles, lo cual podría crear presiones al dejar de recaudar el nivel programado para el presente ejercicio fiscal”, destacó la calificadora HR Ratings en un análisis.

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¿Qué efectos tiene el aumento de la deuda de México?

Bajo este contexto, analistas de Banamex observan lejana la meta de Hacienda para la deuda pública en 2027; su perspectiva es de 56.2% del PIB, y de 54.9% para 2026, esta última al considerar menores ingresos por el menor dinamismo en la actividad económica y una plataforma petrolera más baja.

Para el siguiente año, la perspectiva de los analistas de Banamex obedece a la dificultad económica y política de recortar el gasto, por compromisos de ley y en año de elecciones, y por igual, menores ingresos por una actividad económica menos dinámica. Esto podría interrumpir la trayectoria de consolidación fiscal, revirtiendo parcialmente los ajustes observados desde 2025.

“Perder la consistencia en la trayectoria fiscal podría deteriorar de manera significativa la percepción de sostenibilidad de las finanzas públicas, disminuir los márgenes de maniobra ante choques y, en última instancia, elevar los riesgos para la evaluación de la calificación crediticia soberana”, advirtió la institución financiera.

En su última revisión de calificación soberana (noviembre de 2025), la calificadora HR Ratings consideró que la deuda alcanzaría 53.7% del PIB en 2026, lo que en parte es resultado de una mayor base del PIB antes de la revisión realizada por parte del Inegi en 2026.

“Hacia adelante será importante considerar si Hacienda realmente está optando por dejar de lado su meta de contener el incremento en el nivel de deuda en el mediano y largo plazo y priorizar las transferencias sociales con el objetivo de incidir en un mayor bienestar social. A pesar de aún contar con espacio fiscal, esto añade presiones sobre la calificación de deuda soberana, acotando el margen en las próximas revisiones”, advirtió HR Ratings.

Banamex agregó que nuevamente, en los Pre-Criterios , se omite una discusión de fondo sobre las fuentes adicionales de generación de ingresos, más allá de mejoras recaudatorias por modernización administrativa, lo que refuerza la percepción de que el ajuste fiscal depende en exceso del gasto y carece de un ancla clara por el lado de los ingresos en el mediano plazo.

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Secretaría de Hacienda y Crédito Público Deuda pública

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