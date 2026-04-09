“Cabe destacar que las proyecciones parten de un marco macroeconómico prudente, con proyecciones inerciales de las finanzas públicas y sin modificaciones al marco tributario vigente”, destacó la dependencia a cargo de Édgar Amador Zamora en el documento.

¿Por qué va a subir la deuda pública?

Detrás del incremento de la deuda para este y el siguiente año destaca la revisión metodológica del PIB nominal realizada en 2025; esta revisión modificó la base de cálculo anterior, lo que impacta directamente en cómo se expresa el saldo de la deuda como proporción de la economía, refirió Hacienda en el documento.

También destacan los ajustes en el marco macroeconómico, respecto a lo esperado en septiembre pasado, principalmente por la guerra en Irán, y sus efectos en el mercado de divisas y el precio del petróleo a nivel global; un peso más apreciado frente al dólar, una tasa de interés más alta para este año, pero en descenso rumbo al siguiente. La perspectiva de crecimiento económico se mantuvo igual, mientras se eleva significativamente para 2027.

Además, para 2026 y 2027 continuará el déficit fiscal (mayor gasto que ingresos), lo que seguirá presionando al alza el saldo histórico. Hacienda prevé llevar esta diferencia, del 4.3% del PIB en 2025, a 4.1% este año, y a 3.5% para el siguiente, con recortes al gasto público; más de 100,000 millones de pesos para este año, respecto a lo aprobado, y de 91,000 millones para 2027 respecto a lo aprobado en 2026.

Es importante considerar que el déficit esperado por Hacienda para este año puede ser mayor, “dadas las condiciones de incertidumbre y volatilidad que están afectando el desempeño de la actividad económica, así como por la duración de la menor recaudación de los impuestos al IEPS a los combustibles, lo cual podría crear presiones al dejar de recaudar el nivel programado para el presente ejercicio fiscal”, destacó la calificadora HR Ratings en un análisis.