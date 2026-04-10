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Economía

UIF podrá bloquear cuentas con riesgos de discrecionalidad e impacto en inversión

La resolución avala el congelamiento de cuentas sin orden judicial previa y, aunque se alinea a estándares internacionales, genera dudas sobre la certidumbre jurídica en el sistema financiero.
vie 10 abril 2026 05:55 AM
las nuevas facultades de la uif
La UIF busca frenar operaciones ilícitas en tiempo real. (PKpix/Getty Images/iStockphoto)

La resolución de la Corte que permite que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloquear cuentas bancarias consideradas sospechosas de operaciones ilícitas está generando preocupaciones sobre un posible uso discrecional del mecanismo por parte del gobierno, lo que podría mermar la confianza de los inversionistas.

Y es que si la UIF considera que existe lavado de dinero, buscará bloquear las cuentas bancarias de la persona o empresa involucrada sin previo aviso, con el fin de frenar operaciones ilegales en tiempo real.

Esta decisión, por una parte, se justifica con los compromisos que firmó México en meses recientes con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

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"Con el bloqueo de cuentas bancarias se realiza una de las actividades que el gobierno mexicano debe cumplir para combatir el lavado de dinero", considera Luis Pérez de Acha, socio fundador y director del despacho Pérez de Acha e Ibarra de Rueda.

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Y más allá de que el gobierno pueda usar este mecanismo a discrecionalidad, Pedro Leyva Lizárraga, especialista en cumplimiento normativo y prevención de lavado de dinero, señala que esto genera un mal precedente para los inversionistas al incrementar la incertidumbre jurídica.

"(La medida) afecta varios derechos desde un enfoque o punto de vista constitucional", explicó en entrevista.

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Y es que aunque la Corte determinó que las personas se pueden defender de ese bloqueo de cuentas, los expertos destacan que estos procesos aclaratorios pueden tomar desde meses hasta años.

En 2025, la UIF bloqueó 4,660 millones de pesos de más de 8,000 cuentas, de acuerdo con solicitudes de transparencia reportadas en medios.

¿En qué consiste la resolución de la Suprema Corte?

La resolución de la Corte permitirá ordenar bloqueos por investigaciones nacionales.

"Ya no será necesaria una petición internacional para que la UIF congele cuentas bancarias. Al apartarse de las jurisprudencias previas, se reconoce que la UIF tiene la facultad de bloquear operaciones financieras cuando la solicitud derive de una fuente nacional, protegiendo así la integridad del sistema financiero frente a delitos como el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo", señala Pérez de Acha.

La Suprema Corte de Justicia validó que la inmovilización de cuentas es una medida cautelar administrativa y preventiva, no una sanción penal, Esto significa que las cuentas pueden bloquearse de manera inmediata sin una orden judicial previa .

La UIF debe respetar los plazos fijos y definidos para que las personas afectadas puedan defenderse: 5 días hábiles a los interesados para solicitar una audiencia tras ser notificados, 10 días para presentar pruebas y alegatos, y debe emitirse una resolución en un máximo de 15 días
Luis Pérez de Acha, socio fundador del despacho Pérez de Acha e Ibarra de Rueda.

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El año pasado, el sistema financiero en México se vio impactado cuando el Departamento del Tesoro señaló a tres instituciones financieras por presunto lavado de dinero y financiamiento a organizaciones del narcotráfico.

Los señalamientos derivaron en el cierre de operaciones de dos bancos y una casa de Bolsa.

Tras ese episodio, México firmó acuerdos con el gobierno de Estados Unidos para fortalecer los trabajos de prevención de lavado de dinero y esta medida es la que busca poner solución.

La UIF pone el ojo en actividades vulnerables que incluyen a las compañías automotrices, inmobiliarias, joyerías, casas de cambio, bancos, casas de juegos y apuestas.

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¿Qué es la Lista de Personas Bloqueadas?

La Lista de Personas Bloqueadas es un reporte que emite la UIF e incluye a personas físicas y morales involucradas en actos u operaciones vinculadas con el lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.

Las personas incluidas en esta lista son notificadas y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) es responsable de informar a las entidades financieras, quienes deben suspender de inmediato cualquier relación o servicio con las personas bloqueadas.

Las empresas o personas señaladas son suspendidas para operar con un impacto negativo en el SAT: se les incluye en una lista negra que les aumenta la fiscalización.

La Unidad de Inteligencia Financiera bloquea cuentas bancarias de manera formal desde la reforma financiera de 2014.

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Suprema Corte de Justicia de la Nación Lavado de dinero

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