"Con el bloqueo de cuentas bancarias se realiza una de las actividades que el gobierno mexicano debe cumplir para combatir el lavado de dinero", considera Luis Pérez de Acha, socio fundador y director del despacho Pérez de Acha e Ibarra de Rueda.

Y más allá de que el gobierno pueda usar este mecanismo a discrecionalidad, Pedro Leyva Lizárraga, especialista en cumplimiento normativo y prevención de lavado de dinero, señala que esto genera un mal precedente para los inversionistas al incrementar la incertidumbre jurídica.

"(La medida) afecta varios derechos desde un enfoque o punto de vista constitucional", explicó en entrevista.

Resulta violatorio al principio de inocencia, al derecho a la defensa, al derecho de saber qué se la acusa, al principio de contradicción Pedro Leyva Lizárraga, especialista en cumplimiento normativo

Y es que aunque la Corte determinó que las personas se pueden defender de ese bloqueo de cuentas, los expertos destacan que estos procesos aclaratorios pueden tomar desde meses hasta años.

En 2025, la UIF bloqueó 4,660 millones de pesos de más de 8,000 cuentas, de acuerdo con solicitudes de transparencia reportadas en medios.

¿En qué consiste la resolución de la Suprema Corte?

La resolución de la Corte permitirá ordenar bloqueos por investigaciones nacionales.

"Ya no será necesaria una petición internacional para que la UIF congele cuentas bancarias. Al apartarse de las jurisprudencias previas, se reconoce que la UIF tiene la facultad de bloquear operaciones financieras cuando la solicitud derive de una fuente nacional, protegiendo así la integridad del sistema financiero frente a delitos como el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo", señala Pérez de Acha.

La Suprema Corte de Justicia validó que la inmovilización de cuentas es una medida cautelar administrativa y preventiva, no una sanción penal, Esto significa que las cuentas pueden bloquearse de manera inmediata sin una orden judicial previa .

La UIF debe respetar los plazos fijos y definidos para que las personas afectadas puedan defenderse: 5 días hábiles a los interesados para solicitar una audiencia tras ser notificados, 10 días para presentar pruebas y alegatos, y debe emitirse una resolución en un máximo de 15 días Luis Pérez de Acha, socio fundador del despacho Pérez de Acha e Ibarra de Rueda.

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El año pasado, el sistema financiero en México se vio impactado cuando el Departamento del Tesoro señaló a tres instituciones financieras por presunto lavado de dinero y financiamiento a organizaciones del narcotráfico.

Los señalamientos derivaron en el cierre de operaciones de dos bancos y una casa de Bolsa.

Tras ese episodio, México firmó acuerdos con el gobierno de Estados Unidos para fortalecer los trabajos de prevención de lavado de dinero y esta medida es la que busca poner solución.

La UIF pone el ojo en actividades vulnerables que incluyen a las compañías automotrices, inmobiliarias, joyerías, casas de cambio, bancos, casas de juegos y apuestas.