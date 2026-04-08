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Finanzas Personales

Razones por las que la UIF puede congelar tus cuentas bancarias sin orden judicial

Aprende qué provoca el bloqueo de cuentas, cómo funciona la lista de personas bloqueadas y qué pasos puedes seguir para responder ante la autoridad.
mié 08 abril 2026 11:10 AM
bloqueo de cuenta bancaria
El esquema legal permite a la UIF actuar con rapidez ante operaciones de riesgo financiero, mientras que las personas afectadas conservan mecanismos para impugnar la decisión. (Dmytro Skrypnykov/Getty Images/iStockphoto)

Una cuenta bancaria puede ser bloqueada sin previo aviso cuando existen indicios de operaciones irregulares. Esta facultad no depende de una sentencia penal ni de una orden judicial previa, sino de un mecanismo administrativo que permite actuar de forma inmediata para evitar que recursos sospechosos sigan circulando en el sistema financiero.

La base legal de este procedimiento y los alcances de la medida fueron recientemente confirmados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) , lo que refuerza las atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en este tipo de casos.

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Qué es el bloqueo de cuentas por la UIF y en qué casos puede aplicarse

No todas las intervenciones sobre cuentas bancarias responden al mismo origen. Algunas derivan de resoluciones judiciales o fiscales, como en casos de pensión alimenticia o adeudos tributarios. Sin embargo, el bloqueo ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) responde a un mecanismo distinto, enfocado en la prevención de operaciones consideradas de riesgo dentro del sistema financiero.

Ese esquema se sostiene en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito , que obliga a las instituciones financieras a interrumpir operaciones en cuanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) les notifica que una persona fue incorporada a la Lista de Personas Bloqueadas. La inclusión ocurre cuando existen elementos que apuntan a posibles vínculos con operaciones con recursos de procedencia ilícita, financiamiento al terrorismo o conductas relacionadas.

Lejos de ser una medida discrecional, la incorporación a esa lista está regulada por el artículo 116 Bis 2 de la misma ley. Dicho marco establece que la autoridad debe contar con indicios suficientes, sustentar la decisión y permitir que la persona afectada ejerza su derecho de audiencia, presente pruebas y recurra la determinación ante las instancias correspondientes.

A nivel operativo, el procedimiento se apoya en disposiciones de carácter general emitidas por la propia autoridad hacendaria, las cuales resultan obligatorias para las entidades financieras. Bajo este modelo, la inmovilización de recursos permanece activa hasta que la UIF determina la exclusión del titular de la lista.

El objetivo de este mecanismo es impedir que recursos de origen ilícito se integren o circulen dentro del sistema financiero, actuando de forma preventiva frente a operaciones que representan un riesgo.

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Por qué la SCJN avaló el bloqueo de cuentas como medida preventiva

La Suprema Corte de Justicia de la Nación respaldó este esquema al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 58/2022, donde analizó la facultad de la autoridad hacendaria para incorporar personas a la lista de bloqueados.

A partir de ese análisis, el tribunal concluyó que el bloqueo de cuentas no constituye una sanción penal, sino un mecanismo orientado a proteger al sistema financiero frente a riesgos identificados, lo que permite su aplicación sin necesidad de una resolución judicial previa.

Dentro de ese modelo, la intervención de la UIF se limita a la detección y contención de operaciones de riesgo, mientras que la investigación de posibles delitos sigue su curso en las instancias correspondientes.

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Derecho de defensa: cómo puedes responder si bloquean tu cuenta bancaria

Aunque la inmovilización de recursos se ejecuta de forma inmediata, el marco legal establece que las personas afectadas conservan derecho de audiencia y mecanismos de defensa.

El procedimiento incluye plazos definidos, la posibilidad de presentar pruebas y la obligación de la autoridad de emitir resoluciones debidamente fundadas y motivadas. También contempla la opción de impugnar la inclusión en la lista por la vía administrativa o ante tribunales.

Para que la medida proceda, deben existir indicios suficientes documentados en el expediente, lo que exige a la autoridad sustentar su decisión con elementos verificables.

Bloqueo sin orden extranjera: el criterio que cambió la SCJN

Entre los puntos más relevantes de las resoluciones recientes destaca la eliminación del requisito de contar con una solicitud expresa de una autoridad extranjera para ejecutar el bloqueo.

Con este criterio, la autoridad puede actuar con base en información nacional o internacional, siempre que cumpla con los estándares previstos en la legislación y en los compromisos asumidos por México.

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Desde la perspectiva del tribunal, exigir una petición extranjera detallada limitaba la capacidad de respuesta y generaba obstáculos para prevenir operaciones vinculadas con lavado de dinero.

Qué busca la UIF al congelar cuentas bancarias

El propósito de este mecanismo es impedir que recursos de origen ilícito se incorporen o se dispersen dentro del sistema financiero.

Su diseño permite intervenir desde etapas tempranas cuando se detectan operaciones de riesgo, sin requerir una resolución judicial definitiva.

Además, este esquema se alinea con estándares internacionales en materia de prevención de lavado de dinero, reforzando el papel de la UIF dentro de la supervisión del sistema financiero.

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