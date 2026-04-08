Qué es el bloqueo de cuentas por la UIF y en qué casos puede aplicarse

No todas las intervenciones sobre cuentas bancarias responden al mismo origen. Algunas derivan de resoluciones judiciales o fiscales, como en casos de pensión alimenticia o adeudos tributarios. Sin embargo, el bloqueo ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) responde a un mecanismo distinto, enfocado en la prevención de operaciones consideradas de riesgo dentro del sistema financiero.

Ese esquema se sostiene en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito , que obliga a las instituciones financieras a interrumpir operaciones en cuanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) les notifica que una persona fue incorporada a la Lista de Personas Bloqueadas. La inclusión ocurre cuando existen elementos que apuntan a posibles vínculos con operaciones con recursos de procedencia ilícita, financiamiento al terrorismo o conductas relacionadas.

Lejos de ser una medida discrecional, la incorporación a esa lista está regulada por el artículo 116 Bis 2 de la misma ley. Dicho marco establece que la autoridad debe contar con indicios suficientes, sustentar la decisión y permitir que la persona afectada ejerza su derecho de audiencia, presente pruebas y recurra la determinación ante las instancias correspondientes.

A nivel operativo, el procedimiento se apoya en disposiciones de carácter general emitidas por la propia autoridad hacendaria, las cuales resultan obligatorias para las entidades financieras. Bajo este modelo, la inmovilización de recursos permanece activa hasta que la UIF determina la exclusión del titular de la lista.

El objetivo de este mecanismo es impedir que recursos de origen ilícito se integren o circulen dentro del sistema financiero, actuando de forma preventiva frente a operaciones que representan un riesgo.