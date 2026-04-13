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Economía

¿Sabes en qué invierten tu ahorro? Cómo las Siefores deciden el futuro de tu pensión

Las Afores funcionan a través de inversiones diversificadas en las Siefores para garantizar seguridad y maximizar rendimientos de los ahorros.
lun 13 abril 2026 02:57 PM
¿Qué son las Siefores y cómo deciden invertir los recursos de tu afore?
Las Afore, a través de sus Siefore (Fondos de Inversión), invierten los recursos de los trabajadores en distintas alternativas de ahorro. (Marcos Elihu Castillo Ramirez/Getty Images)

Las Afores son una parte importante para el futuro de las personas trabajadoras, ya que gestionan los ahorros para la jubilación de más de 69.9 millones de cuentas registradas en el Sistema de Ahorro para el Retiro ( SAR ). Para funcionar, los recursos son invertidos por entidades conocidas como Siefores, las cuales tienen la tarea de garantizar que el dinero se mueva, crezca y no se pierda frente a la inflación.

De acuerdo con la ley, los recursos tienen como prioridad cinco destinos para invertir.

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¿Qué son las Siefores y cómo utilizan los ahorros de los trabajadores?

El nombre oficial es Sociedad de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro, abreviado como Siefore y son unidades que se encargan de invertir los recursos que tienen las Afores. Es decir, gestionan los ahorros para el retiro de cuentas individuales mediante diferentes instrumentos financieros para obtener mayores ganancias en beneficio de las personas.

Las Siefores no operan solas, sino que tienen la supervisión de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), como organismo regular.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), desde 2019 cambió la forma en que trabajaban estas entidades . Actualmente, hay 10 Siefores que se dividen las cuentas de ahorro según la edad de la persona trabajadora:

Básica Inicial
Básica 95-99
Básica 90-94
Básica 85-89
Básica 80-84
Básica 75-79
Básica 70-74
Básica 65-69
Básica 60-64
Básica de pensiones (SB0)

Por ejemplo, si Eduardo nació en 1998, permanecerá en la Siefore Básica 95-99 hasta que llegue a la edad de retiro, sin necesidad de tener que hacer cambios.

Entonces, cada Afore tiene 10 Siefores para administrar los recursos de sus cuentahabientes.

Cada Sociedad se especializa en realizar inversiones que beneficien a estos grupos etarios, para maximizar la pensión.

¿En qué se invierten los ahorros de las personas?

De acuerdo con el artículo 43 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, las inversiones de las Afores serán canalizadas preponderantemente en los siguientes objetivos:

1. La actividad productiva nacional;
2. Mayor generación de empleo;
3. Construcción de vivienda;
4. Desarrollo de infraestructura estratégica del país; y
5. Desarrollo regional.

De manera específica, Consar lo reduce a:

- FIBRAs
- Mercancías
- Instrumentos Estructurados
- Renta Variable
- Instrumentos bursatilizados
- Valores internacionales

Además de infraestructura, ¿en qué invierten las afores en México?
Economía

Además de infraestructura, ¿en qué más se invierte el dinero de las afores en México?

Por ejemplo, en los instrumentos estructurados, se canalizan recursos para financiar proyectos productivos a largo plazo y empresas con potencial de crecimiento como infraestructura, carretera, energía, telecomunicaciones, vivienda, centros comerciales, parques industriales, logística o capital privado para empresas mexicanas.

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Las Siefores realizan diversos análisis para decidir en qué invertir los recursos, y utilizan instrumentos como el Índice de Diversificación de Riesgo Relativo (IDRR) para medir el riesgo de destinar dinero en un sitio.

Los procesos son revisados por Consar para garantizar que los ahorros estén seguros y crezcan, sin que las personas tengan que revisar cada uno de los movimientos.

¿Las Afores cobran?

Sí. Cada Afore cobra una comisión sobre los recursos administrados por invertir los ahorros de las personas. Estos son los valores aprobados para cada una:

Azteca - 0.54%
Banamex - 0.54%
Coppel - 0.54%
Inbursa - 0.54%
Intercap - 0.54%
PENSIONISSSTE - 0.52%
Principal - 0.54%
Profuturo - 0.54%
Sura - 0.54%
XXI Banorte - 0.54%

El promedio en el SAR es de 0.538%

¿Cómo saber si estoy en la Afore con mejores rendimientos?

Para facilitar la revisión, Consar tiene tablas de rendimientos según las Siefores generacionales . Las personas pueden buscar el rango de su edad y comparar entre las diferentes afores disponibles.

En caso de detectar que tu Afore no tiene los mejores rendimientos, puedes solicitar un cambio. Se puede solicitar en línea en AforeMóvil o Afore Web.
1. Ingresar a la aplicación y seleccionar el ícono “Servicios”.

2. Elegir la opción “Cambio de Afore”.

3. Registrar los datos que el sistema solicite para continuar con el trámite.

4. Tomar una fotografía del rostro para confirmar la identidad.

Posteriormente, la aplicación muestra cinco indicadores que ayudan a comparar de forma informada las opciones disponibles: el Índice de Rendimiento Neto, los rendimientos obtenidos en el último año y en los cinco años previos, las comisiones, el indicador de servicios y el indicador de inversiones.

Con esa información, el trabajador puede elegir la Afore de su preferencia y revisar una comparación directa entre la administradora actual y la nueva, considerando rendimiento, comisión y servicios. Si la información resulta satisfactoria, se debe presionar “continuar”.

El proceso concluye con la aceptación de la carta de derechos del usuario y la firma del contrato mediante la contraseña. Al finalizar el traspaso, la aplicación actualiza automáticamente la imagen y los colores de la nueva Afore seleccionada.

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Tags

Afore Retiro Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro

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