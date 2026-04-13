¿Sabes en qué invierten tu ahorro? Cómo las Siefores deciden el futuro de tu pensión

¿Qué son las Siefores y cómo utilizan los ahorros de los trabajadores?

El nombre oficial es Sociedad de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro, abreviado como Siefore y son unidades que se encargan de invertir los recursos que tienen las Afores. Es decir, gestionan los ahorros para el retiro de cuentas individuales mediante diferentes instrumentos financieros para obtener mayores ganancias en beneficio de las personas.

Las Siefores no operan solas, sino que tienen la supervisión de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), como organismo regular.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), desde 2019 cambió la forma en que trabajaban estas entidades . Actualmente, hay 10 Siefores que se dividen las cuentas de ahorro según la edad de la persona trabajadora:

Básica Inicial

Básica 95-99

Básica 90-94

Básica 85-89

Básica 80-84

Básica 75-79

Básica 70-74

Básica 65-69

Básica 60-64

Básica de pensiones (SB0)

Por ejemplo, si Eduardo nació en 1998, permanecerá en la Siefore Básica 95-99 hasta que llegue a la edad de retiro, sin necesidad de tener que hacer cambios.

Entonces, cada Afore tiene 10 Siefores para administrar los recursos de sus cuentahabientes.

Cada Sociedad se especializa en realizar inversiones que beneficien a estos grupos etarios, para maximizar la pensión.

¿En qué se invierten los ahorros de las personas?

De acuerdo con el artículo 43 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, las inversiones de las Afores serán canalizadas preponderantemente en los siguientes objetivos:

1. La actividad productiva nacional;

2. Mayor generación de empleo;

3. Construcción de vivienda;

4. Desarrollo de infraestructura estratégica del país; y

5. Desarrollo regional.

De manera específica, Consar lo reduce a:

- FIBRAs

- Mercancías

- Instrumentos Estructurados

- Renta Variable

- Instrumentos bursatilizados

- Valores internacionales

Por ejemplo, en los instrumentos estructurados, se canalizan recursos para financiar proyectos productivos a largo plazo y empresas con potencial de crecimiento como infraestructura, carretera, energía, telecomunicaciones, vivienda, centros comerciales, parques industriales, logística o capital privado para empresas mexicanas.