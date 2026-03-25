¿Plan personal de retiro o ahorrar en tu Afore? 4 diferencias clave que te ayudarán a elegir

Pensión y jubilación no son lo mismo

De acuerdo a la Ley del Seguro Social, la jubilación se refiere al retiro laboral de una persona que ha cumplido con los requisitos de edad y tiempo de servicio establecidos por la ley o por su contrato laboral, y que puede recibir una pensión como beneficio económico.

Por su parte, una pensión puede ser una renta vitalicia o un retiro programado. La primera se caracteriza como un contrato por el cual una aseguradora, a cambio de recibir todos o parte de los recursos acumulados en la cuenta individual, se obliga a pagar periódicamente una pensión durante la vida del pensionado. El retiro programado es la modalidad de obtener una pensión fraccionando el monto total o parte de los recursos de la cuenta individual, tomando en cuenta la esperanza de vida del pensionado y los rendimientos previsibles de los saldos, detalla la legislación.

La Afores y los planes personales de retiro pueden entrar en este esquema.

Qué hace una Afore

Las Afores se encargan de administrar los recursos de los trabajadores provenientes de aportaciones obligatorias y voluntarias, con el objetivo de financiar su retiro. Durante tu vida laboral, estos recursos estarán bajo resguardo y en el momento de tu retiro recibirás el monto ahorrado en pensiones mensuales. La también llamadas tasas se determinan por el porcentaje de ingresos que recibirás al concluir la vida laboral respecto a su último salario.

Según la OCDE y Banamex , una tasa cercana al 70% permite mantener un nivel de vida similar al de la etapa laboral activa, por lo cual el ahorro constante será clave para alcanzar ese nivel de vida que buscas.

Por ley, cualquier trabajador que esté dado de alta en el IMSS o en el ISSSTE cuenta con una Afore; si eres trabajador independiente también puedes contratarla de manera directa.

Qué hace un plan personal de retiro

Los planes privados de pensión permiten configurar tu ahorro según tus requerimientos. Las empresas que lo ofrecen tienen la capacidad de diseñar esquemas que se ajusten a tus necesidades tanto de ahorro como de aportaciones. No importa la edad que tengas, puedes contratarlo con las instituciones financieras o aseguradoras. Los recursos suelen invertirse en instrumentos más sofisticados como fondos de inversión.

Estos planes se ofrecen en lo bancos, aseguradoras y casas de bolsa principalmente, por lo que el cliente debe acudir con la empresa para que le ayuden a diseñar su plan de inversión.