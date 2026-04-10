Además de infraestructura, ¿en qué más se invierte el dinero de las afores en México?

Las afores funcionan con el trabajo de las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro (Siefores), quienes se encargan de gestionar e invertir los recursos de las personas trabajadoras para generar mejores rendimientos.

Es decir, el dinero que se deposita en las cuentas individuales, se utiliza para inversiones de diferentes tipos. Actualmente, las Siefores trabajan por generación , y crean estrategias de inversión adaptadas en las diferentes etapas de vida laboral de las personas afiliadas.

Según la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), una Siefore trabaja para maximizar la rentabilidad de los fondos acumulados en las cuentas individuales, asegurando al mismo tiempo la seguridad y estabilidad de los recursos invertidos.

Las inversiones son reguladas por la Comisión Nacional del Sistema de ahorro para el retiro (Consar) , las cuales se destinan a diferentes instrumentos financieros, como deuda local, fibras, mercancías, valores extranjeros, renta variable o instrumentos estructurados.

¿En qué invierten las Afores?

A febrero de 2026, las Siefores administran 8,665,215.1 millones de pesos de las 69.9 millones de cuentas del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). Los activos invertidos por estas entidades representan 24.59% del PIB, los cuales son destinados a diferentes sectores de la economía.

Por ejemplo, 309,096 millones de pesos se destinan al financiamiento del sector energético, lo que equivale a 3.6% de los activos totales del sistema. Otros 2,291,003 millones de pesos son utilizados en el sector privado.

En el caso del sector de infraestructura, en total se invierten 1,026,664 millones de pesos en instrumentos de deuda privada, fibras y estructurados. Al respecto, la Comisión destacó los siguientes rubros:

Carreteras: 110,337 millones de pesos

Estructurados (CKD’s y CERPI’s): 662,526 millones de pesos

FIBRAS: 258,944 millones de pesos (34.8% del total colocado)

Los ahorros de los trabajadores también son utilizados para la participación en ofertas públicas iniciales, o el proceso por el cual una empresa privada vende acciones al público en general por primera vez. En este propósito, actualmente se utilizan 44,338 millones de pesos.