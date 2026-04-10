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Economía

Además de infraestructura, ¿en qué más se invierte el dinero de las afores en México?

Para que las Afores generen rendimientos, se emplean diferentes instrumentos de inversión. En 2026, 1,026,664 millones de pesos son utilizados para financiar infraestructura.
vie 10 abril 2026 06:44 PM
Además de infraestructura, ¿en qué invierten las afores en México?
Entre 2020 y 2026, los ahorros de las Afores se han duplicado, pasando de 4,034,498 millones a 8,665,215.1 millones de pesos, de acuerdo con estadísticas de Consar. (FJZEA/Getty Images/iStockphoto)

La reciente aprobación de expedición de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar ha generado diferentes críticas, ya que contempla utilizar recursos de las Afores para financiar proyectos de obra pública.

Sin embargo, esta aplicación en realidad no es nueva. Desde hace años, los millones de pesos se han utilizado para financiar infraestructura, así como varios otros sectores en México, no de forma gratuita, sino que les trae beneficios a la población trabajadora, ya que les ayuda a incrementar sus ahorros.

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Las afores funcionan con el trabajo de las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro (Siefores), quienes se encargan de gestionar e invertir los recursos de las personas trabajadoras para generar mejores rendimientos.

Es decir, el dinero que se deposita en las cuentas individuales, se utiliza para inversiones de diferentes tipos. Actualmente, las Siefores trabajan por generación , y crean estrategias de inversión adaptadas en las diferentes etapas de vida laboral de las personas afiliadas.

Según la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), una Siefore trabaja para maximizar la rentabilidad de los fondos acumulados en las cuentas individuales, asegurando al mismo tiempo la seguridad y estabilidad de los recursos invertidos.

Las inversiones son reguladas por la Comisión Nacional del Sistema de ahorro para el retiro (Consar) , las cuales se destinan a diferentes instrumentos financieros, como deuda local, fibras, mercancías, valores extranjeros, renta variable o instrumentos estructurados.

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¿En qué invierten las Afores?

A febrero de 2026, las Siefores administran 8,665,215.1 millones de pesos de las 69.9 millones de cuentas del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). Los activos invertidos por estas entidades representan 24.59% del PIB, los cuales son destinados a diferentes sectores de la economía.

Por ejemplo, 309,096 millones de pesos se destinan al financiamiento del sector energético, lo que equivale a 3.6% de los activos totales del sistema. Otros 2,291,003 millones de pesos son utilizados en el sector privado.

En el caso del sector de infraestructura, en total se invierten 1,026,664 millones de pesos en instrumentos de deuda privada, fibras y estructurados. Al respecto, la Comisión destacó los siguientes rubros:

Carreteras: 110,337 millones de pesos
Estructurados (CKD’s y CERPI’s): 662,526 millones de pesos
FIBRAS: 258,944 millones de pesos (34.8% del total colocado)

Los ahorros de los trabajadores también son utilizados para la participación en ofertas públicas iniciales, o el proceso por el cual una empresa privada vende acciones al público en general por primera vez. En este propósito, actualmente se utilizan 44,338 millones de pesos.

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Otra inversión relacionada con empresas es la renta variable nacional, que consiste en activos, principalmente de la Bolsa Mexicana de Valores, cuyos rendimientos varían según el desempeño. En este rubro se invierten 629,985 millones de pesos.

También se destinan recursos en participación en Bonos Gubernamentales a Tasa Fija, las cuales las Afores mantienen una posición de 48.29%. En la mayoría de casos, la mayoría de inversiones están a largo plazo:

0 a 1 año - 0.8%
1 a 3 años - 2.8%
3 a 5 años - 11.8%
5 a 10 años - 27.6%
10 a 20 años - 29.0%
Mayor a 20 años - 28.0%

Además, también tiene inversión en valores extranjeros (14.89% del límite de 20%).

De acuerdo con datos de Consar, el plazo promedio ponderado de las inversiones es de 4,127 días, lo que equivale a 11.31 años, un objetivo de largo plazo.

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Evolución de inversiones de las Afores

La inversión de las afores se ha mantenido, en gran parte, en los mismos sectores, solo incrementando el volumen de recursos. En una revisión de las estadísticas de la Consar, entre 2020 y 2026, los ahorros se han duplicado, pasando de 4,034,498 millones a 8,665,215.1 millones de pesos.

Sin embargo, el porcentaje promedio anual de crecimiento ha ido en descenso.


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Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro Retiro Inversiones

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