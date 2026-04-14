¿Cuánto vale un kilo de tortilla actualmente?

El precio de un kilo de tortilla varía de acuerdo a la región donde se venda, por ejemplo en regiones de Aguascalientes, Chiapas y Guanajuato llega a venderse en 22 pesos en el mes de abril, sin embargo, en lugares como Mexicali, Acapulco y Tepic llega a valer 30 pesos, según el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercado.

En la CDMX y el Estado de México un kilo de tortilla promedia 21.70 y 20.29 pesos, respectivamente.

¿Viene un aumento en el precio de la tortilla?

Homero López García, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, advirtió que a partir del 15 de abril habrá un ajuste en los precios de este alimento, el cual sería de entre 1 y 4 pesos dependiendo de la región del país.

"Nosotros hicimos un análisis en toda la República y habrá lugares donde suba dos, tres o cuatro pesos (...) tuvimos un déficit de 16% en los últimos tres años y el precio de la tortilla siguió estable", dijo el empresario a UnoTV.

Detalló que el gremio que representa ha absorbido los incrementos en los precios de insumos como refacciones, gasolina, transporte y materia prima.

"Desde hace tres años no se ha incrementado el precio de la tortilla", dijo.

El Consejo Nacional de la Tortilla fue fundado en 1998 por el propio López García, aunque fue constituido legalmente hasta 2021.

¿Por qué suben los alimentos?

El mundo vive presiones inflacionarias debido, principalmente, a la incertidumbre por la guerra que mantienen Israel y Estados Unidos contra Irán. La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI) , Kristalina Georgieva, dijo recientemente que los ataques en medio oriente generan tensión por el incremento en los costos de la energía en la seguridad alimentaria, por lo que urgió a una pronta solución del conflicto.

México tuvo en marzo una inflación general de 4.59% anual, nivel que rebasa el objetivo del banco central. Sin embargo el alza de precios de los alimentos fue de 5.78% en el periodo, de acuerdo a datos del Inegi.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido pláticas con empresarios gasolineros para contener el aumento en los precios de los combustibles, principalmente en el diésel.

Sheinbaum quiere evitar aumento en precio de la tortilla

La mañana de este martes, la presidenta dijo no ver ninguna razón para el aumento en el precio de la tortilla porque los granos de maíz está en su nivel más bajo, "yo creo de la historia".

Añadió que ya habló con el titular de la secretaría de Agricultura, Julio Berdegué, para que no se encarezca este alimento.

"¿Cómo es posible que en las tiendas del ISSSTE el kilo del jitomate esté en 20 kilos y en Walmart esté a 80 pesos, algo raro hay, porque en todo caso, en todos lados estaría alto", dijo la mandataria.