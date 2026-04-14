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Economía

SilverBlue compra fondos de deuda privada de Vector Partners

Con esta compra, SilverBlue lanza una plataforma de financiamiento para empresas medianas en México tras detectar que apenas un 26% de las pymes en el país recibe financiamiento.
mar 14 abril 2026 10:45 AM
silverblue compra fondos de deuda privada de Vector
SilverBlue lanzó su plataforma para dar financiamiento a pymes. (Cortesía)

SilverBlue, un fondo de capital privado, anunció la compra de los fondos de inversión privada de Vector Partners, creando una plataforma de financiamiento a empresas llamada SilverBlue Mezzanine Funds.

La adquisición también incluyó la incorporación de Rebeca Pizano Navarro, quien se desempeñaba como directora general del fondo en Vector Partners.

"Su integración asegura consistencia en la estrategia de inversión y en la relación con inversionistas, manteniendo el enfoque disciplinado que ha caracterizado al fondo desde su origen", destacó la empresa en un comunicado.

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El fondo forma parte de uno de los primeros vehículos de deuda privada estructurada en el país, lanzado en 2017 tras levantar más de 2,000 millones de pesos con el respaldo de inversionistas institucionales, incluyendo fondos de pensiones, organismos financieros multilaterales y oficinas de gestión patrimonial familiar.

La adquisición se da en un contexto en el que apenas un 26% de las pequeñas y medianas empresas en México recibe financiamiento, mientras que en países como Chile y Colombia el porcentaje supera el 100%.

A través de este vehículo, el equipo administrador otorgó financiamiento a 11 proyectos de expansión de ocho empresas mexicanas en sectores estratégicos como retail, turismo, nearshoring, publicidad, alimentos, salud y purificación de agua.

Ahora, con esta compra, SilverBlue Mezzanine Funds se encuentra estructurando un segundo fondo de deuda privada con un objetivo de levantamiento de 4,000 millones de pesos.

El segundo fondo de deuda privada tendrá un objetivo de levantamiento de 4,000 millones de pesos, dirigido a empresas con requerimientos de capital de entre 80 y 300 millones de pesos.

"En un entorno económico impulsado por el nearshoring y el fortalecimiento de la demanda interna, SilverBlue Mezzanine Funds busca consolidarse como el socio estratégico de referencia para empresas mexicanas en expansión, contribuyendo al cierre de la brecha de financiamiento que enfrentan las compañías con alto potencial de crecimiento", destacó la firma.

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¿Qué pasó con Vector Casa de Bolsa?

Tras haber sido señalado, en junio del año pasado por el Departamento del Tesoro, la Casa de Bolsa vector vendió parte de sus activos a otras empresas.

En octubre se anunció que Insigneo, una empresa de Estados Unidos, compró las cuentas de clientes de Vector Global Wealth Managment, así como la división de asesoría, Vector Global AIG.

Tras haber entrado en vigor las sanciones de la FinCEN contra Vector e Intercam, el 20 de octubre pasado, Vector acordó la transferencia de más de 4,000 millones de dólares en activos a Insigneo.

Finamex también se quedó con cerca de 30,000 clientes de la Casa de Bolsa de Alfonso Romo por un monto equivalente a 90,000 millones de pesos.

Adicional a los clientes y los fondos de inversión, Finamex acordó la contratación de entre 150 y 200 empleados de Vector.

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