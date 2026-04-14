El fondo forma parte de uno de los primeros vehículos de deuda privada estructurada en el país, lanzado en 2017 tras levantar más de 2,000 millones de pesos con el respaldo de inversionistas institucionales, incluyendo fondos de pensiones, organismos financieros multilaterales y oficinas de gestión patrimonial familiar.

La adquisición se da en un contexto en el que apenas un 26% de las pequeñas y medianas empresas en México recibe financiamiento, mientras que en países como Chile y Colombia el porcentaje supera el 100%.

A través de este vehículo, el equipo administrador otorgó financiamiento a 11 proyectos de expansión de ocho empresas mexicanas en sectores estratégicos como retail, turismo, nearshoring, publicidad, alimentos, salud y purificación de agua.

Ahora, con esta compra, SilverBlue Mezzanine Funds se encuentra estructurando un segundo fondo de deuda privada con un objetivo de levantamiento de 4,000 millones de pesos.

El segundo fondo de deuda privada tendrá un objetivo de levantamiento de 4,000 millones de pesos, dirigido a empresas con requerimientos de capital de entre 80 y 300 millones de pesos.

"En un entorno económico impulsado por el nearshoring y el fortalecimiento de la demanda interna, SilverBlue Mezzanine Funds busca consolidarse como el socio estratégico de referencia para empresas mexicanas en expansión, contribuyendo al cierre de la brecha de financiamiento que enfrentan las compañías con alto potencial de crecimiento", destacó la firma.