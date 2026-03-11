Publicidad

Economía

BanCoppel: “La cartera de autos de CI Banco nos trajo 27,000 clientes nuevos”

Carlos López-Moctezuma dice que el banco tomó el control de la cartera en febrero, contrató cobranza especializada y prevé un alza temporal en la morosidad mientras los clientes migran al nuevo sistema de pago.
mié 11 marzo 2026 12:01 PM
bancoppel atrajo 27,000 clientes con creditos de auto
BanCoppel dijo que llevan más de 1,000 millones de pesos en créditos hipotecarios originados de manera 100% digital. (Anylú Hinojosa-Peña)

BanCoppel aumentó su cartera de crédito 26% en 2025, crecimiento que se explicó, en parte, por la compra de la cartera de crédito automotriz que hizo a CI Banco.

Con motivo de la 89 Convención Bancaria , Carlos López-Moctezuma, director del banco, conversó con Expansión y detalló cómo ocurrió la compra de un negocio que añadió 27,000 clientes nuevos a la empresa.

“Nosotros decidimos hace un par de años entrar al segmento automotriz porque creíamos que es un producto relevante para nuestros clientes”, dijo López-Moctezuma.

Aunque empezaron con créditos de autos usados a través de lotes, intentando subsanar el modelo que tenía en el pasado Crédito Real, cuando CI Banco sale a vender sus activos, BanCoppel vio una oportunidad, porque se trataba de una cartera con rentabilidad.

BanCoppel anunció a finales de agosto del año pasado que había comprado la cartera de crédito automotriz a CI Banco , luego de que fuera señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por lavado de dinero.

Antes de la compra, la cartera automotriz de CI Banco era de 8,392 millones de pesos, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Sin embargo, BanCoppel solo registró 8,122 millones de pesos en créditos automotrices hacia agosto, con lo que inició en este segmento del crédito.

López-Moctezuma señaló que tomaron posesión de esta cartera en febrero pasado y la idea es meter en su ecosistema de crédito a esos clientes adquiridos. Negó que hubieran tenido alguna restricción o condiciones para hacer esta compra.

Lo que queremos es vincular a los clientes, queremos otorgarles otros productos (...) Que abran una cuenta, que tengan una tarjeta de crédito y poderles hacer una oferta para renovación y que compren otro auto nuevo cuando éste venza
Carlos López-Moctezuma, director de BanCoppel

Para iniciar en este negocio, el banco también tuvo que hacer la contratación de personal para hacer cobranza diferenciada.

“Hemos contratado equipo de cobranza especializado en auto; hemos hecho inversiones fuertes, le hemos tenido que invertir dinero”, dijo.

Estima que, al haber recibido oficialmente la administración de la cartera de auto el mes pasado, habrá un par de meses en que la morosidad se elevará porque los clientes no saben que hay que pagar ahora a BanCoppel.

“Es cuestión de avisarle a los clientes; todo eso requiere de tiempo, dinero y esfuerzo, pero estamos en ese proceso”, dijo.

Esperan que por este efecto la morosidad de la cartera aumente un par de puntos.

El año pasado, el banco también incursionó en los créditos hipotecarios de manera 100% digital, con la que los clientes tardan hasta cinco minutos en su trámite, algo que ha beneficiado en la experiencia de usuario.

BanCoppel había dado 4,480 millones de pesos en créditos de vivienda hasta el cierre del año pasado, pero 1,000 millones de pesos se han dado de manera 100% digital.

En este 2026, el banco estima que podrá otorgar hasta 2,500 millones de pesos al cierre del año.

“Estamos a punto de abrir otros canales de originación a través de desarrolladores y brokers”, dijo López-Moctezuma. “No quisimos abrir esos canales hasta tener bien aceitada toda la maquinaria”.

Sobre los créditos a pymes, el banco estima tener un crecimiento de doble dígito en los siguientes años. De los 79,132 millones de pesos que BanCoppel coloca en el mercado, 53% son para empresas, de acuerdo con las cifras oficiales.

Prevención en lavado de dinero

Al tener un gran manejo de efectivo en sucursales, la institución ha fortalecido los sistemas de monitoreo para prevención de lavado de dinero.

“Hemos incrementado el personal que trabaja en el monitoreo, hemos introducido nuevas herramientas, hemos hecho auditorías con externos para entender si lo que estamos haciendo no solo cumple con lo regulatorio, sino que cumple con las mejores prácticas internacionales en materia de prevención de lavado”, dijo.

El banquero dijo que los señalamientos del año pasado contra Vector, Intercam y CI Banco fueron un parteaguas en cuanto a la comunicación que han establecido autoridades financieras en México y Estados Unidos.

“Creo que ha ayudado a que seamos todavía más proactivos de lo que éramos”, dijo. “Estamos teniendo más comunicación con autoridades y con otros participantes para ser todavía más precavidos”, dijo.

