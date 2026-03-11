BanCoppel: “La cartera de autos de CI Banco nos trajo 27,000 clientes nuevos”

BanCoppel anunció a finales de agosto del año pasado que había comprado la cartera de crédito automotriz a CI Banco , luego de que fuera señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por lavado de dinero.

Antes de la compra, la cartera automotriz de CI Banco era de 8,392 millones de pesos, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Sin embargo, BanCoppel solo registró 8,122 millones de pesos en créditos automotrices hacia agosto, con lo que inició en este segmento del crédito.

López-Moctezuma señaló que tomaron posesión de esta cartera en febrero pasado y la idea es meter en su ecosistema de crédito a esos clientes adquiridos. Negó que hubieran tenido alguna restricción o condiciones para hacer esta compra.

Lo que queremos es vincular a los clientes, queremos otorgarles otros productos (...) Que abran una cuenta, que tengan una tarjeta de crédito y poderles hacer una oferta para renovación y que compren otro auto nuevo cuando éste venza Carlos López-Moctezuma, director de BanCoppel

Para iniciar en este negocio, el banco también tuvo que hacer la contratación de personal para hacer cobranza diferenciada.

“Hemos contratado equipo de cobranza especializado en auto; hemos hecho inversiones fuertes, le hemos tenido que invertir dinero”, dijo.

Estima que, al haber recibido oficialmente la administración de la cartera de auto el mes pasado, habrá un par de meses en que la morosidad se elevará porque los clientes no saben que hay que pagar ahora a BanCoppel.

“Es cuestión de avisarle a los clientes; todo eso requiere de tiempo, dinero y esfuerzo, pero estamos en ese proceso”, dijo.

Esperan que por este efecto la morosidad de la cartera aumente un par de puntos.

El año pasado, el banco también incursionó en los créditos hipotecarios de manera 100% digital, con la que los clientes tardan hasta cinco minutos en su trámite, algo que ha beneficiado en la experiencia de usuario.