Revista Digital
Economía

Banco BASE: “Acusaciones de lavado de dinero fueron una sacudida para los bancos”

Julio Escandón, director general del banco, afirma que tras los señalamientos de EU contra instituciones financieras, se optó por frenar la captación de nuevos clientes y reforzar sus controles de cumplimiento.
mar 10 marzo 2026 05:55 AM
banco base considera que la banca mexicana debe estar adelante de la regulacion
Julio Escandón dijo que ante los señalamientos de lavado de dinero fueron prudentes al momento de abrir nuevos contratos. (Cortesía)

La prudencia fue el sello de Banco BASE en 2025, cuando el sistema financiero se cimbró tras los señalamientos por lavado de dinero.

Julio Escandón, director general del banco, contó en entrevista con motivo de la 89 Convención Bancaria que la prudencia fue clave para mantener a salvo un negocio que lleva cuatro décadas en operación.

Banco BASE es uno de los bancos que en México se especializa en comercio exterior, manejo de divisas y pagos internacionales. En el 2025 sus activos fueron de 196,760 millones de pesos, lo que significó un crecimiento de 57%.

Sin embargo, la cartera de crédito, la captación y las utilidades vieron un retroceso el año pasado como respuesta a este manejo prudente del negocio en un contexto en el que Estados Unidos puso a los bancos bajo la lupa.

Esta prudencia se manifestó en su respuesta a las acusaciones de lavado de dinero, donde la primera instrucción fue no captar clientes nuevos y revisar exhaustivamente a los que ya tenían. La cartera de crédito fue de 10,109 millones de pesos, una caída de 12% en comparación con el 2024 mientras que las utilidades bajaron un 9%.

Economía

Bankaool: "No hacemos nada para prevenir lavado de dinero porque somos fuertes"

Escandón dijo que no le preocupa haber tenido un bajo ritmo el año pasado porque, para tener permanencia en el negocio, “hay que saber en qué momento retraerse y en qué momento salir con estrategias”.

Cuando a finales de junio, el Departamento del Tesoro señaló a Intercam, Vector y CI Banco, el banco que dirige Escandón se negó a aceptar nuevos clientes, incluyendo a ex clientes de estos bancos señalados. No era el momento de ser agresivos.

“Siempre le habíamos dicho a las autoridades en México y a la ABM que tratáramos todos de estar delante de la regulación mexicana”, contó Escandón.

En su consideración, no es que la ley esté mal, pero en Estados Unidos no la ven lo suficientemente robusta.

“Hace como 10 años nos dimos cuenta de que de que de que teníamos que estar un paso adelante de lo que nos exigían en México”, dijo. Por eso, contrataron a una firma en Estados Unidos que les ayudó a hacer un análisis del banco para que tuvieran lineamientos como si fueran un banco norteamericano.

Escandón dijo que los señalamientos del Departamento del Tesoro fueron una sacudida para todos.

Nos sirvió al gremio en general; fue una sacudida para todos
Julio Escandón, director general de Banco Base

El directivo consideró que el gobierno de Donald Trump tenía la encomienda de presionar para que se tomaran acciones en contra del narcotráfico y este fue el manotazo final.

Sobre las medidas que desde entonces tomó la banca, como la creación de Veradat, un sistema en el que los bancos van a intercambiar información, Banco BASE dice que se tienen que crear los mecanismos para tener una banca vanguardista y por delante de lo que exige la ley.

Veradat tiene el propósito de conocer, prevenir y actuar actuar de manera ágil ante casos potenciales de lavado de dinero; sin que los bancos deban transmitir datos sensibles de los clientes.

Economía

Revolut: "En México hay millones de personas que no están cómodas con su banco"

Haber contratado a una consultora que les ayudara a prevenir estos delitos implicó invertir en sistemas, personal y modelos, obteniendo una certificación de cumplimiento con la norma americana. Considera que todos los bancos deberían buscar una certificación de cumplimiento con las normas americanas, ya que esto "inmuniza" y ayuda a identificar si se está haciendo de manera correcta la operación.

En años previos, Banco BASE externó sus intenciones de abrir una sucursal en China, pero optaron por una oficina de representación ante la negativa de relaciones que parece tener Estados Unidos con ese país.

Tags

Convención Bancaria 2026 Banco Base Lavado de dinero

