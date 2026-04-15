Alfredo Navarrete, nuevo vocal del IPAB, ayudará en la liquidación de CI Banco

La designación de Navarrete Martínez se da en un contexto en el que se está gestando la liquidación de CI Banco. Este miércoles, la FinCEN estableció una excepción a las medidas que restringen las transferencias de fondos que involucran a CI Banco.

La medida consiste en permitir, de manera acotada la realización de transferencias de recursos con el fin de que dichos fondos sean incorporados al proceso de liquidación de la institución y se destinen al cumplimiento de sus obligaciones.

CI Banco dejó de operar como banco tras solicitar a la CNBV la revocación de su licencia como banco en octubre del año pasado ; desde entonces, la institución se encuentra en un proceso de liquidación voluntaria.

"El IPAB continuará dando seguimiento al proceso de liquidación conforme al marco legal aplicable, con el objetivo de salvaguardar los derechos de los usuarios del sistema financiero y asegurar que el proceso se lleve a cabo de manera ordenada y transparente", destacó la institución en un comunicado.

¿Qué es el IPAB?

El IPAB es la institución encargada de proteger los depósitos bancarios de las personas ahorradoras de México.

Las personas que depositan su dinero en un banco cuentan con un seguro que protege sus ahorros hasta por 400,000 UDIS (cerca de 3.5 millones de pesos). En caso de que el banco quiebre o incurra en alguna irregularidad, el IPAB devuelve el dinero hasta por ese monto.

Los instrumentos financieros que respalda el IPAB son los depósitos a la vista, como cuentas de cheques, los depósitos en cuentas de ahorro, los depósitos a plazo, los depósitos retirables en días preestablecidos, y depósitos en cuenta corriente asociados a tarjetas de débito.

Hasta septiembre del año pasado, el IPAB tenía más de 120,817 millones de pesos en ese fondo que protege a los ahorradores.

El año pasado, el titular del IPAB, Gabriel Limón, dijo que más del 99% de los ahorradores en México tenía menos de esos 3.5 millones de pesos en su cuenta de banco.

¿Cuál es la trayectoria de Alfredo Navarrete?

Antes de su designación como vocal en el IPAB, Navarrete Martínez era el titular de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda.

Es Licenciado en Economía por el ITAM; cuenta con una Maestría en Artes, en Filosofía, y un Doctorado en Economía por Columbia University.

Dentro del sector público tuvo cargos dentro de la banca de desarrollo: fungió como el director general adjunto de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) y fue el director adjunto financiero de Banobras.

Fue tesorero general en Nacional Financiera y asesor económico dentro de la Secretaría de Hacienda.

En el sector financiero privado se desempeñó como asesor Financiero del Presidente de Inversionistas en Autotransportes Mexicanos (IAMSA); formó parte del Consejo de Administración de la Casa de Bolsa Arka y fue director de Financiamiento Corporativo de Vector Casa de Bolsa, también señalada por lavado de dinero.

También ha destacado en el ámbito de las artes, ya que es miembro fundador del Círculo Contemporáneo del Museo Rufino Tamayo; miembro de Amigos del Museo de Bellas Artes y Consejero del Center for Capitalism and Society en Nueva York.

Ha impartido clases en el ITAM y en la UNAM, así como en la Columbia University.