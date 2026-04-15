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Economía

FinCEN modifica restricciones de CIBanco para completar su liquidación

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) informó que permitirá ciertas transferencias de fondos para que se pueda disolver el banco señalado por presunto lavado de dinero.
mié 15 abril 2026 01:02 PM
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La orden que se emitió en junio de 2025, en la que se impedía a empresas de Estados Unidos hacer operaciones con CIBanco, se modificó con el fin de que pueda recibir recursos y se concrete la liquidación. (Foto: Graciela López/Cuartoscuro)

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) modificó una orden para que CI Banco reciba fondos y se complete su liquidación.

"Para facilitar los esfuerzos del Gobierno de México para liquidar y disolver CIBanco, la FinCEN considera apropiado modificar la orden para permitir ciertas transferencias de fondos", informó la FinCEN.

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La orden que se emitió en junio de 2025, en la que se impedía a empresas de Estados Unidos hacer operaciones con el banco mexicano, se modificó con el fin de que pueda recibir recursos y se concrete la liquidación.

"Esta modificación permite ciertas transferencias de fondos para facilitar los pagos necesarios para que el Gobierno de México liquide CIBanco", destacó la FinCEN.

En octubre del año pasado, CI Banco pidió la revocación de la licencia para operar como banco; la revocación por parte del gobierno mexicano se dio 10 días antes de la prórroga que había dado el Departamento del Tesoro.

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¿Qué pasó con CI Banco?

El Departamento del Tesoro dijo en junio del año pasado que tenía registros de que tuvo un "patrón consistente de asociaciones, transacciones y prestación de servicios financieros que facilitan el tráfico ilícito de opioides" por parte de cárteles como el de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cartel del Golfo.

El banco fue señalado junto a Intercam y Vector Casa de Bolsa .

También fue señalado por la adquisición de precursores químicos de China; estas acusaciones fueron negadas por el banco, el cual incluso impuso una demanda en contra del gobierno y de autoridades estadounidenses, y que fue retirada de manera voluntaria un par de días después.

Fue el único de los acusados que hizo pública una demanda en contra del gobierno de Estados Unidos y los representantes de la FinCEN y el Departamento del Tesoro.

Previo a que se resolviera la liquidación del banco, la firma vendió su portafolio de fideicomisos a Multiva ; sin embargo, antes de que se diera la transacción, los clientes o propietarios de los fideicomisos decidieron moverse a otras instituciones como Actinver, BBVA y Citi México.

La cartera de crédito automotriz se vendió a BanCoppel , con lo que este banco incursionó en este tipo de financiamiento.

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CI Banco Lavado de dinero

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