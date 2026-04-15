FinCEN modifica restricciones de CIBanco para completar su liquidación

¿Qué pasó con CI Banco?

El Departamento del Tesoro dijo en junio del año pasado que tenía registros de que tuvo un "patrón consistente de asociaciones, transacciones y prestación de servicios financieros que facilitan el tráfico ilícito de opioides" por parte de cárteles como el de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cartel del Golfo.

El banco fue señalado junto a Intercam y Vector Casa de Bolsa .

También fue señalado por la adquisición de precursores químicos de China; estas acusaciones fueron negadas por el banco, el cual incluso impuso una demanda en contra del gobierno y de autoridades estadounidenses, y que fue retirada de manera voluntaria un par de días después.

Fue el único de los acusados que hizo pública una demanda en contra del gobierno de Estados Unidos y los representantes de la FinCEN y el Departamento del Tesoro.

Previo a que se resolviera la liquidación del banco, la firma vendió su portafolio de fideicomisos a Multiva ; sin embargo, antes de que se diera la transacción, los clientes o propietarios de los fideicomisos decidieron moverse a otras instituciones como Actinver, BBVA y Citi México.

La cartera de crédito automotriz se vendió a BanCoppel , con lo que este banco incursionó en este tipo de financiamiento.