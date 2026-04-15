Conflicto en Medio Oriente impacta a Afores; minusvalías registran récord de 417,321 mdp

"Como consecuencia, durante el mes de marzo los mercados bursátiles registraron caídas generalizadas, particularmente en sectores como el tecnológico y el de materias primas", destacó la Consar.

Las minusvalías se concentraron principalmente en la renta variable internacional, así como en instrumentos sensibles a movimientos en tipos de cambio y tasas de interés, señaló la Consar.

La Consar destacó que pese a esta cifra negativa, hasta el 14 de abril se ha observado una mejoría en el comportamiento de las plusvalías, ya que se registran ganancias de 266,000 millones de pesos.

"Es importante interpretar estos movimientos como ajustes coyunturales derivados del entorno internacional y no como un reflejo del desempeño estructural de largo plazo del Sistema de Ahorro para el Retiro", apuntó la Consar.

Sugirió que en estos momentos de volatilidad, los trabajadores no se cambien de Afore, ya que el dinero se invierte en instrumentos de largo plazo y que estas minusvalías responden a efectos de "carácter temporal".

"Ante el entorno financiero actual, se recomienda a las y los trabajadores mantener una perspectiva de largo plazo y evitar realizar traspasos entre Afore durante periodos de volatilidad, ya que estos pueden materializar minusvalías temporales", recomendó.

Por su parte, la Asociación Mexicana de Afores (Amafore) destacó que la volatilidad que ocasiona minusvalías en periodos mensuales siempre ha sido compensada en el mediano y largo plazo.

"La estrategia de inversión de las Afores, basada en la diversificación y en horizontes de largo plazo, está marcada por una resiliencia de sus carteras que, ante episodios de incertidumbre como el de marzo, muestran una menor caída que otros activos financieros que registraron mayores minusvalías", destacó la Amafore.