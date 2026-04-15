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Conflicto en Medio Oriente impacta a Afores; minusvalías registran récord de 417,321 mdp

Se trata de las minusvalías más fuertes de las que se tiene registro y provocaron que se perdieran ganancias de este año. La Consar hizo un llamado a evitar hacer traspasos de Afore.
mié 15 abril 2026 07:51 PM
afores tienen minusvalías historicas
Con el dato de marzo, las Afores borraron las ganancias que habían acumulado en el año. (Andrzej Rostek/Getty Images/iStockphoto)

Las Afores tuvieron el peor mes en su historia. Por el conflicto en Medio Oriente, las administradoras del ahorro para el retiro de los mexicanos registraron minusvalías de 417,321 millones de pesos, de acuerdo con cifras de la Consar.

Se trata de las minusvalías más fuertes de las que se tiene registro y provocaron que se perdieran las ganancias de este año. El balance acumulado del primer trimestre se ubica en una minusvalía de 111,000 millones de pesos.

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) dio a conocer que en marzo, ante el conflicto bélico, se generaron aumentos en los precios del petróleo, gas, fertilizantes y otros bienes.

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"Como consecuencia, durante el mes de marzo los mercados bursátiles registraron caídas generalizadas, particularmente en sectores como el tecnológico y el de materias primas", destacó la Consar.

Las minusvalías se concentraron principalmente en la renta variable internacional, así como en instrumentos sensibles a movimientos en tipos de cambio y tasas de interés, señaló la Consar.

La Consar destacó que pese a esta cifra negativa, hasta el 14 de abril se ha observado una mejoría en el comportamiento de las plusvalías, ya que se registran ganancias de 266,000 millones de pesos.

"Es importante interpretar estos movimientos como ajustes coyunturales derivados del entorno internacional y no como un reflejo del desempeño estructural de largo plazo del Sistema de Ahorro para el Retiro", apuntó la Consar.

Sugirió que en estos momentos de volatilidad, los trabajadores no se cambien de Afore, ya que el dinero se invierte en instrumentos de largo plazo y que estas minusvalías responden a efectos de "carácter temporal".

"Ante el entorno financiero actual, se recomienda a las y los trabajadores mantener una perspectiva de largo plazo y evitar realizar traspasos entre Afore durante periodos de volatilidad, ya que estos pueden materializar minusvalías temporales", recomendó.

Por su parte, la Asociación Mexicana de Afores (Amafore) destacó que la volatilidad que ocasiona minusvalías en periodos mensuales siempre ha sido compensada en el mediano y largo plazo.

"La estrategia de inversión de las Afores, basada en la diversificación y en horizontes de largo plazo, está marcada por una resiliencia de sus carteras que, ante episodios de incertidumbre como el de marzo, muestran una menor caída que otros activos financieros que registraron mayores minusvalías", destacó la Amafore.

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¿Cuánto dinero administran las Afores?

Las 10 Afores que operan en el país administran 8.3 billones de pesos, equivalentes a más del 24% del Producto Interno Bruto.

De los más de 8 billones de pesos, un 56% corresponde a rendimientos generados por las inversiones a lo largo de casi tres décadas, lo que se traduce en un rendimiento promedio cercano al 11% nominal y 5% real.

La semana pasada, las Afores estuvieron en la discusión, ya que tras la publicación de la Ley de Infraestructura, la Amafore aclaró que la Ley no modifica ni habilita el uso discrecional de los ahorros para el retiro.

"Las Afores invertirán en infraestructura cuando los proyectos sean rentables, estén bien estructurados y pasen los filtros técnicos y de riesgo que exige su mandato. Tal como se ha hecho desde hace 29 años", informó la Amafore.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que los esquemas de financiamiento para proyectos de infraestructura en los que se ocuparán recursos de Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) serán responsables y tienen como propósito el desarrollo de México.

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