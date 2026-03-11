Multiva: “104 fideicomisos quedaron fuera; no cumplían nuestro apetito de riesgo”

Multiva contrató a la firma estadounidense Sidley Austin para que le asesora en materia de cumplimiento y prevención de lavado de dinero. También incluyó a las firmas de abogados White & Case, y Galicia y Abogados, para asesorarse sobre la adquisición, mientras que Ernst & Young les ayudó con la parte fiscal.

Cuando se recibieron los fideicomisos, con ayuda de Inteligencia Artificial (IA), se hizo el cruce de información con cerca de 10,000 personas en las listas de advertencia y eso los llevó a rechazar esos más de 100 fideicomisos y quedarse con alrededor de 2,700 fideicomisos.

El banco informó que se ha implementado IA para validar los expedientes, para analizar posibles demandas o litigios, así como un cotejo de información con las listas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

La entrada de estos fideicomisos al banco ha permitido que Multiva sume nuevos clientes y aumente su captación hasta un 43.7% con 120,861 millones de pesos, hasta el cierre del año pasado, de acuerdo con cifras de la CNBV.

En 2025, Multiva fue el tercer banco con el mayor monto en utilidades con 1,403 millones de pesos por este concepto, la cifra significó casi un 50% más que en 2024. Caballero Velasco destacó que la adquisición de este negocio no fue el que provocó el aumento en las utilidades ya que comenzaron a operar hasta septiembre, pero esperan que este año puedan verse números reflejados del manejo de fideicomisos.

Además, desde que Caballero Velasco entró al banco, hace tres años, se ha encargado de sanear las carteras vencidas del banco y logró bajar la morosidad de la institución de 2.89% que tenía en 2024 a 2.21% al cierre del año pasado.

El crecimiento en las utilidades respondió a la colocación de crédito y, de hecho, el banco estima que con el Plan México y los planes de infraestructura que busca colocar el gobierno, entren hasta en 270 proyectos.

“Tenemos 270 proyectos en análisis; proyectos de infraestructura, energía e inmobiliario, principalmente”, dijo Caballero.