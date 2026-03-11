Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Convención Bancaria 2026_Header Desktop Home Expansión
Convención Bancaria 2026_Header Galería Desktop Home Expansión
Economía

Multiva: “104 fideicomisos quedaron fuera; no cumplían nuestro apetito de riesgo”

Tamara Caballero, directora de Multiva, dijo que tras adquirir casi 3,000 fideicomisos de CI Banco, depuraron contratos con apoyo de IA y listas de riesgo, lo que permitió sumar clientes y elevar su captación.
mié 11 marzo 2026 05:55 AM
multiva dijo que mas de 100 fideicomisos no cumplieron su apetito de riesgo
Multiva estima hacer el financiamiento de 270 proyectos de infraestructura del gobierno. (Anylú Hinojosa-Peña)

A medio año de haber iniciado con la administración de fideicomisos que compraron a CI Banco, Multiva asegura que 104 quedaron fuera por no alinearse con su apetito de riesgo.

Con motivo de la 89 Convención Bancaria , Tamara Caballero Velasco, directora general de Multiva, dijo en entrevista con Expansión que el banco sigue en contacto con las autoridades financieras en Estados Unidos, como la FinCEN, a través del despacho de abogados que contrataron cuando se hizo la compra de los entonces casi 3,000 contratos.

Publicidad

Multiva contrató a la firma estadounidense Sidley Austin para que le asesora en materia de cumplimiento y prevención de lavado de dinero. También incluyó a las firmas de abogados White & Case, y Galicia y Abogados, para asesorarse sobre la adquisición, mientras que Ernst & Young les ayudó con la parte fiscal.

Lee más

banco base considera que la banca mexicana debe estar adelante de la regulacion
Economía

Banco BASE: “Acusaciones de lavado de dinero fueron una sacudida para los bancos”

Cuando se recibieron los fideicomisos, con ayuda de Inteligencia Artificial (IA), se hizo el cruce de información con cerca de 10,000 personas en las listas de advertencia y eso los llevó a rechazar esos más de 100 fideicomisos y quedarse con alrededor de 2,700 fideicomisos.

El banco informó que se ha implementado IA para validar los expedientes, para analizar posibles demandas o litigios, así como un cotejo de información con las listas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

La entrada de estos fideicomisos al banco ha permitido que Multiva sume nuevos clientes y aumente su captación hasta un 43.7% con 120,861 millones de pesos, hasta el cierre del año pasado, de acuerdo con cifras de la CNBV.

En 2025, Multiva fue el tercer banco con el mayor monto en utilidades con 1,403 millones de pesos por este concepto, la cifra significó casi un 50% más que en 2024. Caballero Velasco destacó que la adquisición de este negocio no fue el que provocó el aumento en las utilidades ya que comenzaron a operar hasta septiembre, pero esperan que este año puedan verse números reflejados del manejo de fideicomisos.

Lee más

Bankaool va a contracorriente de otros bancos: No hacemos nada para prevenir lavado de dinero; somos fuertes
Economía

Bankaool: Nuestros sistemas antilavado nacieron fuertes

Además, desde que Caballero Velasco entró al banco, hace tres años, se ha encargado de sanear las carteras vencidas del banco y logró bajar la morosidad de la institución de 2.89% que tenía en 2024 a 2.21% al cierre del año pasado.

El crecimiento en las utilidades respondió a la colocación de crédito y, de hecho, el banco estima que con el Plan México y los planes de infraestructura que busca colocar el gobierno, entren hasta en 270 proyectos.

“Tenemos 270 proyectos en análisis; proyectos de infraestructura, energía e inmobiliario, principalmente”, dijo Caballero.

Publicidad

La banquera destacó que una parte fundamental de los proyectos que tiene previsto lanzar el gobierno es el vehículo financiero que se va a usar.

"La Secretaría de Hacienda de alguna forma diseñó esta inversión mixta en donde a través de públicos y privados vamos a poder desarrollar infraestructura", dijo.

Lee más

nu mexico dijo que con la licencia bancaria aumentaran personal
Economía

Nu: Tenemos más de 2 millones de clientes en el sur; el crédito es transformador

Para Tamara Caballero Velasco, la coordinación entre sector público y privado será fundamental para que estos proyectos avancen.

"La presidenta (Sheinbaum) va a liderar esa coordinación con un equipo que la va a ayudar; ella quiere liderarlo para darle punch y eso me parece que es magnífico porque va a destrabar muchas cosas", aseguró.

Publicidad

Tags

Lavado de dinero GRUPO FINANCIERO MULTIVA S.A.B. DE C.V. Convención Bancaria 2026

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad