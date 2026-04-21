El puesto que Agustín Carstens no pudo conseguir a pesar de su trayectoria por una tradición no escrita

La vez que Carstens contendió por la dirección del FMI

El FMI fue creado en 1945 como parte del acuerdo Bretton Woods tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Su principal misión es evitar las crisis de balanzas de pagos de los países.

Este instituto nació junto con el Banco Mundial (BM) y hay un acuerdo no escrito, pero que se ha respetado hasta la fecha, que consiste en que el titular del FMI sea un ciudadano europeo; mientras que un estadounidense lidere el BM.

En el año 2011, Agustín Carstens fue propuesto por México como candidato para la dirección general del FMI, compitiendo contra la francesa Christine Lagarde.

"Pienso que tengo los méritos para acceder a la posición de director gerente, no sólo mi trabajo dentro de la Secretaría de Hacienda, del Banco de México, sino también dentro del propio Fondo Monetario", dijo en mayo de 2011, de acuerdo a la BBC.

"Una ventaja que pienso que tengo es que conozco al Fondo desde todos los ángulos posibles", añade el medio.

Y en verdad era un contendiente de respeto, ya que el mexicano proponía abordar la subrepresentación de los países de mercados emergentes y en desarrollo en el FMI, así como avanzar en la redistribución de las cuotas en favor de esas naciones.

"La fórmula utilizada para calcular las cuotas debe basarse en criterios objetivos; los ajustes automáticos y periódicos deben formar parte de este proceso, y debe abordarse la sobrerrepresentación regional", dijo Carstens en junio de 2011 al presentar su candidatura.

"En este momento crucial, el FMI necesita un director gerente que pueda dar una orientación estratégica a la institución. Es vital que se emita con máxima claridad la señal de que, gracias a su liderazgo, el FMI no está a la zaga de los acontecimientos mundiales sino que se anticipa a ellos, para que así la institución pueda seguir destacándose en el servicio que presta a los países miembros", añadió.

Sin embargo era realista con su postulamiento, pues comparó su candidatura con empezar un partido de fútbol perdiendo 5 a 0. "No me hago tonto... Es como empezar un partido de soccer con un marcador 5-0".

En ese mismo mes, el FMI anunció que Lagarde sería su nueva titular.

Carstens, quien era gobernador de Banxico, le envío sus mejores deseos y apoyo: "Estoy seguro de que la señora Lagarde será una muy competente líder de la institución".

"Al mismo tiempo, espero que bajo la dirección de la señora Lagarde, el FMI realizará progresos significativos para fortalecer la gobernabilidad de la institución y así asegurar su legitimidad, su cohesión y, en último término, su efectividad", detalló el mexicano.

¿Qué hace actualmente Agustín Carstens?

A casi nueves meses de haber dejado la titularidad del BIS, Carstens se integró a las filas del grupo financiero suizo UBS .

Carstens fue designado miembro del Comité de Cultura Corporativa y Responsabilidad de UBS Group AG , así como integrante del Comité de Gobernanza y Nombramientos de UBS Group AG, señala el grupo suizo en su página de internet.