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Economía

El único puesto que Agustín Carstens no pudo conseguir por una tradición no escrita

Agustín Carstens es uno de los pocos economistas mexicanos que puede presumir de haber liderado las políticas fiscal y monetaria del país con pocos años de diferencia.
mar 21 abril 2026 02:34 PM
El puesto que Agustín Carstens no pudo conseguir a pesar de su trayectoria por una tradición no escrita
Agustín Carstens es el economista mexicano más importante actualmente. (Foto: Kevork Djansezian/Getty Images)

El nombre de Agustín Carstens está ligado a la economía mexicana de los últimos años, ya que es uno de los pocos personajes que pueden presumir de tener una destacada trayectoria en el mundo financiero.

Pocos economistas como él han tenido el privilegio de estar al frente del diseño de las políticas fiscal y monetaria nacionales: fue secretario de Hacienda de 2006 a 2009 y gobernador del Banco de México (Banxico) de 2010 a 2017.

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A nivel internacional fue gerente general del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés), algo así como un banco central de los bancos centrales del mundo. También fue subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) entre 2003 y 2006.

A finales de 2022 fue galardonado con el Premio de Economía Rey de España por la solidez y profundidad de sus análisis y su habilidad para generar nuevas ideas que contribuyen a mejorar el uso de los recursos públicos y el bienestar de los ciudadanos.

"Ha sido un actor principal en las transformaciones de la economía mexicana en las últimas décadas: la estabilización macroeconómica tras la 'crisis del Tequila'; la modernización del 1 marco regulatorio del sistema financiero mexicano; la reforma tributaria y del sistema de pensiones del sector público, y el régimen de autonomía de Banxico", destacó el Banco de España.

Sus ideas y posturas le han ganado el respeto internacional.

Sin embargo, la carrera profesional de Carstens no ha estado exenta de aprendizajes y retos difíciles, como cuando trató de transformar a uno de los organismos internacionales más respetados de las finanzas en el año 2011.

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La vez que Carstens contendió por la dirección del FMI

El FMI fue creado en 1945 como parte del acuerdo Bretton Woods tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Su principal misión es evitar las crisis de balanzas de pagos de los países.

Este instituto nació junto con el Banco Mundial (BM) y hay un acuerdo no escrito, pero que se ha respetado hasta la fecha, que consiste en que el titular del FMI sea un ciudadano europeo; mientras que un estadounidense lidere el BM.

En el año 2011, Agustín Carstens fue propuesto por México como candidato para la dirección general del FMI, compitiendo contra la francesa Christine Lagarde.

"Pienso que tengo los méritos para acceder a la posición de director gerente, no sólo mi trabajo dentro de la Secretaría de Hacienda, del Banco de México, sino también dentro del propio Fondo Monetario", dijo en mayo de 2011, de acuerdo a la BBC.

"Una ventaja que pienso que tengo es que conozco al Fondo desde todos los ángulos posibles", añade el medio.

Y en verdad era un contendiente de respeto, ya que el mexicano proponía abordar la subrepresentación de los países de mercados emergentes y en desarrollo en el FMI, así como avanzar en la redistribución de las cuotas en favor de esas naciones.

"La fórmula utilizada para calcular las cuotas debe basarse en criterios objetivos; los ajustes automáticos y periódicos deben formar parte de este proceso, y debe abordarse la sobrerrepresentación regional", dijo Carstens en junio de 2011 al presentar su candidatura.

"En este momento crucial, el FMI necesita un director gerente que pueda dar una orientación estratégica a la institución. Es vital que se emita con máxima claridad la señal de que, gracias a su liderazgo, el FMI no está a la zaga de los acontecimientos mundiales sino que se anticipa a ellos, para que así la institución pueda seguir destacándose en el servicio que presta a los países miembros", añadió.

Sin embargo era realista con su postulamiento, pues comparó su candidatura con empezar un partido de fútbol perdiendo 5 a 0. "No me hago tonto... Es como empezar un partido de soccer con un marcador 5-0".

En ese mismo mes, el FMI anunció que Lagarde sería su nueva titular.

Carstens, quien era gobernador de Banxico, le envío sus mejores deseos y apoyo: "Estoy seguro de que la señora Lagarde será una muy competente líder de la institución".

"Al mismo tiempo, espero que bajo la dirección de la señora Lagarde, el FMI realizará progresos significativos para fortalecer la gobernabilidad de la institución y así asegurar su legitimidad, su cohesión y, en último término, su efectividad", detalló el mexicano.

¿Qué hace actualmente Agustín Carstens?

A casi nueves meses de haber dejado la titularidad del BIS, Carstens se integró a las filas del grupo financiero suizo UBS .

Carstens fue designado miembro del Comité de Cultura Corporativa y Responsabilidad de UBS Group AG , así como integrante del Comité de Gobernanza y Nombramientos de UBS Group AG, señala el grupo suizo en su página de internet.

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Agustín Carstens Agustín Carstens Banco de México Fondo Monetario Internacional

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