Citi vende 24% de Banamex a inversionistas privados; incluyen Chubb y Sura

"Las operaciones están sujetas a las condiciones de cierre usuales, incluyendo la obtención de las autorizaciones del regulador antimonopolio en México, y se espera que se completen en 2026", informó el banco en un comunicado.

Al cierre de estas operaciones, 49% de las acciones de Banamex, estarán en manos de nuevos inversionistas encabezados por Fernando Chico Pardo. Citi destacó que no se espera más ventas en este 2026, lo que le permitirá a los inversionistas maximizar su valor.

"Nos sentimos honrados de contar con el respaldo de estos compradores mientras nos preparamos para la oferta pública inicial de Banamex", dijo Ernesto Torres Cantú, director de Citi Internacional.

El banco destacó que cualquier decisión relacionada con el momento y la estructura de la oferta pública inicial (OPI) así como alguna venta adicional se guiarán en consideraciones financieras, condiciones de mercado y la obtención de aprobaciones regulatorias.

"Estas operaciones son otra muestra de confianza en la estrategia, el dinamismo y el liderazgo directivo de Banamex para convertirse en un grupo financiero de excelencia centrado en el cliente, que incremente su participación y se consolide aún más como pilar de desarrollo de México", destacó el banco en un comunicado.

En septiembre del año pasado, Banamex acordó la venta del 25% de las acciones al empresario y dueño del Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR).

Tras la noticia, Fernando Chico Pardo y Manuel Romo, director general del banco, así como Ernesto Torres Cantú, director de Citi Internacional, dieron una conferencia de prensa conjunta en la que destacaron el entusiasmo del banco para que Chico Pardo fuera el accionista mayoritario.

"Estoy haciendo una inversión personal y me animó la confianza que tengo en el gobierno de la presidenta Sheinbaum y en su proyecto de país. Yo he sido muy exitoso invirtiendo en México", dijo Fernando Chico Pardo entonces.

El empresario destacó que su plan era entrar a negocios en los que Banamex no opera, así como hacer inversiones en la digitalización del banco e hizo guiño a buscar una casa de bolsa.

Fue en diciembre del año pasado cuando los reguladores aprobaron la compra por parte del empresario, por lo que se convirtió en el Presidente del Consejo de Administración de Banamex tras renunciar a su puesto como Consejero suplente en BBVA México.