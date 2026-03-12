Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Convención Bancaria 2026_Header Desktop Home Expansión
Convención Bancaria 2026_Header Galería Desktop Home Expansión
Economía

Citi México: Financiaremos proyectos de energía del plan de infraestructura

Luis Brossier afirma que empresas ya dialogan con CFE sobre generación eléctrica y que el banco apoyará con financiamiento cuando se asignen los proyectos.
jue 12 marzo 2026 01:20 PM
citi mexico
Luis Brossier dijo que sus clientes están interesados en proyectos de energía, de agua y puertos. (Diego Álvarez )

Las intenciones del gobierno federal de hacer que el Producto Interno Bruto (PIB) del país crezca con proyectos de infraestructura está atrayendo la atención de inversionistas y clientes de Citi México.

Luis Brossier, director general del banco, dijo en entrevista -con motivo de la 89 Convención Bancaria - que el banco ve con “buenos ojos” el Plan de inversión en infraestructura , especialmente en generación eléctrica, ya que hay un ávido interés de empresas por este sector.

Publicidad
Lo vemos con buenos ojos porque creo que hacía falta parte de la narrativa de México que hubiera un plan en la parte de infraestructura (...) Vemos mucho interés de los fondos y de compañías internacionales en invertir
Luis Brossier, director general de Citi México

Brossier, que tomó las riendas del banco desde marzo de este año, dijo que aunque falta que se publiquen los detalles de algunos proyectos, algunos de sus clientes ya están en conversaciones directas con la CFE para el análisis de proyectos.

“Nos estamos buscando obviamente para (hacer) la parte de financiamiento”, explicó. “Primero tienen que tener los proyectos ya asignados para nosotros darles el financiamiento, pero sin duda nos está buscando”.

Citi México cerró el año pasado con una cartera de crédito de 157,536 millones de pesos y espera que en este 2026 puedan incrementar esta cartera una vez que se detonen estos proyectos y que se dé la renegociación del T-MEC.

Lee más

bancos crecimiento 2026
Economía

Incertidumbre por T-MEC y bajas tasas darán menor crecimiento a los bancos en México

Algunos analistas han señalado que se espera que esta renegociación ocurra antes de noviembre, cuando Estados Unidos irá a las urnas para las elecciones intermedias, y Brossier dijo que están optimistas respecto al crecimiento de México, que estiman en 1.4%.

“No es el crecimiento estructural que esperamos de México de largo plazo, pero digamos que este año lo vemos ya en un camino más en línea con el crecimiento estructural”, consideró.

Sobre los episodios de inseguridad que ha enfrentado el país, no han mermado la confianza o el apetito de los inversionistas por el país, reiteró que son las reglas en los proyectos de inversión de largo plazo los que están siendo fundamentales para los inversionistas.

Citi México atiende a 2,500 clientes, principalmente empresas corporativas y multinacionales, por lo que la estrategia es seguir creciendo con estos clientes, pero buscarán ampliar la oferta de productos para otras instituciones financieras.

“La idea es ser un banco de bancos y es un área de crecimiento”, dijo.

Lee más

eduardo osunam, director de bbva mexico
Economía

BBVA: Los proyectos del Plan México serán exitosos y rentables si se ejecutan bien

Brossier dijo que dentro del segmento de la banca comercial, esperan atender a las empresas como las fintech, que tienen un alto potencial de crecimiento.

Publicidad

Tras los señalamientos que se dieron el año pasado contra dos bancos y una casa de bolsa por lavado de dinero, Brossier dijo que el suceso mostró la necesidad que tienen los bancos de tener controles en materia de prevención de lavado de dinero.

Para su caso, el banco opera bajo controles súper altos al ser un banco con matriz en Estados Unidos. “Al ser un banco global en muchas jurisdicciones, operamos al máximo estándar”, dijo.

Tras haber desaparecido Intercam, Citi recibió 30 fideicomisos de clientes con los que ya trabajaba pero que tenían esos fideicomisos en el banco.

Lee más

mercado pago apuesta por mexico
Economía

Mercado Pago: “Las pymes en México tienen miedo a la fiscalización”

La transición

Luis Brossier asumió el 1 de marzo pasado como el director del banco tras un periodo de transición con Álvaro Jaramillo.

Brossier comenzó en Citibanamex en 2002 llevando la banca de inversión y, desde 2022, era el director de banca corporativa en México.

Jaramillo fue la cabeza de Citi cuando el banco se separó de Banamex y desde entonces se encargó de llevar de manera ordenada esta división. Aunque estaba claro que la posición de Jaramillo sería transitoria, conforme se fueron acomodando los negocios del banco se estableció una fecha para su salida.

“Estoy tomando otras responsabilidades, pero hemos tenido bastante tiempo para hacer una transición ordenada”, dijo Brossier. “(Estoy) muy entusiasmado de crecer la franquicia y la posición con la que empieza creo que es óptima”.

Lee más

Konfío arrancará como un banco rentable cuando reciba licencia
Economía

Konfío: "México está rezagado porque no hay suficiente crédito para las pymes"

Publicidad

Tags

Convención Bancaria 2026 Citi México

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad