Citi México: Financiaremos proyectos de energía del plan de infraestructura

Lo vemos con buenos ojos porque creo que hacía falta parte de la narrativa de México que hubiera un plan en la parte de infraestructura (...) Vemos mucho interés de los fondos y de compañías internacionales en invertir Luis Brossier, director general de Citi México

Brossier, que tomó las riendas del banco desde marzo de este año, dijo que aunque falta que se publiquen los detalles de algunos proyectos, algunos de sus clientes ya están en conversaciones directas con la CFE para el análisis de proyectos.

“Nos estamos buscando obviamente para (hacer) la parte de financiamiento”, explicó. “Primero tienen que tener los proyectos ya asignados para nosotros darles el financiamiento, pero sin duda nos está buscando”.

Citi México cerró el año pasado con una cartera de crédito de 157,536 millones de pesos y espera que en este 2026 puedan incrementar esta cartera una vez que se detonen estos proyectos y que se dé la renegociación del T-MEC.

Algunos analistas han señalado que se espera que esta renegociación ocurra antes de noviembre, cuando Estados Unidos irá a las urnas para las elecciones intermedias, y Brossier dijo que están optimistas respecto al crecimiento de México, que estiman en 1.4%.

“No es el crecimiento estructural que esperamos de México de largo plazo, pero digamos que este año lo vemos ya en un camino más en línea con el crecimiento estructural”, consideró.

Sobre los episodios de inseguridad que ha enfrentado el país, no han mermado la confianza o el apetito de los inversionistas por el país, reiteró que son las reglas en los proyectos de inversión de largo plazo los que están siendo fundamentales para los inversionistas.

Citi México atiende a 2,500 clientes, principalmente empresas corporativas y multinacionales, por lo que la estrategia es seguir creciendo con estos clientes, pero buscarán ampliar la oferta de productos para otras instituciones financieras.

“La idea es ser un banco de bancos y es un área de crecimiento”, dijo.

Brossier dijo que dentro del segmento de la banca comercial, esperan atender a las empresas como las fintech, que tienen un alto potencial de crecimiento.