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Economía

Gobierno destina 2.7 billones a programas sociales blindados en 2027

La reforma presupuestaria permite que este gasto crezca por encima del PIB y concentre 27% del gasto público total.
mié 22 abril 2026 05:55 AM
programas sociales del bienestar
Los cinco programas con menor presupuesto apenas absorberán el 0.012% del total del gasto para los 107 programas prioritarios, al sumar 320.6 millones de pesos.
(Foto: Presidencia/Cuartoscuro. )

Los 107 programas sociales prioritarios del gobierno federal se llevarán poco más de 2.7 billones de pesos del presupuesto público en 2027, refiere información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los Precriterios Generales de Política Económica 2027.

El presupuesto total de estos programas será 3.5% mayor frente a los recursos que se prevén otorgar en 2026, un crecimiento medio punto porcentual superior a la inflación prevista anual para 2027 que es de 3%, y tambien al rango del PIB, que va de 1.9% a 2.9% real.

Encabezados por los programas de Servicios de Atención a la Salud, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, e Infraestructura Ferroviaria para Transporte de Carga y Pasajeros, el gasto en estos programas representará el 27% del presupuesto público total para el próximo año, mientras que para el cierre de 2026 se prevé que absorban 26%, al sumar 2.5 billones de pesos.

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Aunque Hacienda planea reducir el gasto programable en 259,500 millones de pesos o 6.8% real para 2027 en comparación con lo aprobado para este año, el documento aclara que este ajuste se realizará preservando los recursos destinados a los programas sociales prioritarios, pues se consideran fundamentales para consolidar un piso social básico, estabilizar el ingreso de los hogares, reducir desigualdades y fortalecer la cohesión social.

“Este esfuerzo no sólo tiene una dimensión redistributiva, sino que también refuerza la capacidad de consumo de las familias, impulsa la demanda interna y genera condiciones más favorables para un crecimiento sostenido y con mayor participación social”, detalló Hacienda.

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Los 107 programas sociales prioritarios del gobierno federal se dividen en cuatro ejes generales: Gobernanza con justicia y participación ciudadana; Desarrollo con bienestar y humanismo; Economía moral y trabajo, y Desarrollo Sustentable.

También tres ejes transversales: Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres; Innovación pública para el desarrollo tecnológico nacional, y Derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas.

De acuerdo con la Ley de Presupuesto, recién reformada, estos programas estarán protegidos ante ajustes presupuestales por falta de recursos públicos. Además, se establece que su presupuesto no estará sujeto al crecimiento económico.

“Esto anticipa que en 2027 se puede incrementar de forma importante el gasto en programas sociales sin ninguna restricción y esto podría verse motivado por el contexto electoral”, advierte Jorge Cano, coordinador del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas en México Evalúa.

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Prioridades

Del total de programas prioritarios, dos concentran el 43% de los 2.7 billones de pesos: Servicios de Atención a la Salud, y la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, con 612,977 millones de pesos y 547,523 millones, respectivamente, es decir, juntos superan el billón de pesos.

En el otro extremo, los cinco programas con menor presupuesto apenas absorberán el 0.012% del total del gasto para los programas prioritarios, al sumar 320.6 millones de pesos

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Secretaría de Hacienda y Crédito Público Programas Sociales

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