Los 107 programas sociales prioritarios del gobierno federal se llevarán poco más de 2.7 billones de pesos del presupuesto público en 2027, refiere información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los Precriterios Generales de Política Económica 2027.
El presupuesto total de estos programas será 3.5% mayor frente a los recursos que se prevén otorgar en 2026, un crecimiento medio punto porcentual superior a la inflación prevista anual para 2027 que es de 3%, y tambien al rango del PIB, que va de 1.9% a 2.9% real.
Encabezados por los programas de Servicios de Atención a la Salud, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, e Infraestructura Ferroviaria para Transporte de Carga y Pasajeros, el gasto en estos programas representará el 27% del presupuesto público total para el próximo año, mientras que para el cierre de 2026 se prevé que absorban 26%, al sumar 2.5 billones de pesos.