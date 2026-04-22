Aunque Hacienda planea reducir el gasto programable en 259,500 millones de pesos o 6.8% real para 2027 en comparación con lo aprobado para este año, el documento aclara que este ajuste se realizará preservando los recursos destinados a los programas sociales prioritarios, pues se consideran fundamentales para consolidar un piso social básico, estabilizar el ingreso de los hogares, reducir desigualdades y fortalecer la cohesión social.

“Este esfuerzo no sólo tiene una dimensión redistributiva, sino que también refuerza la capacidad de consumo de las familias, impulsa la demanda interna y genera condiciones más favorables para un crecimiento sostenido y con mayor participación social”, detalló Hacienda.

Los 107 programas sociales prioritarios del gobierno federal se dividen en cuatro ejes generales: Gobernanza con justicia y participación ciudadana; Desarrollo con bienestar y humanismo; Economía moral y trabajo, y Desarrollo Sustentable.

También tres ejes transversales: Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres; Innovación pública para el desarrollo tecnológico nacional, y Derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas.

De acuerdo con la Ley de Presupuesto, recién reformada, estos programas estarán protegidos ante ajustes presupuestales por falta de recursos públicos. Además, se establece que su presupuesto no estará sujeto al crecimiento económico.

“Esto anticipa que en 2027 se puede incrementar de forma importante el gasto en programas sociales sin ninguna restricción y esto podría verse motivado por el contexto electoral”, advierte Jorge Cano, coordinador del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas en México Evalúa.