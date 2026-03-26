Con esta ya van dos semanas que Hacienda activa los estímulos o descuentos al IEPS, en la primera fue de 35.2% o 2.59 pesos por cada litro de diésel, y para la segunda se amplió a 62%, es decir un descuento de 4.55 pesos por litro; además, aplicó un estímulo, por primera vez en el año, de 24% o 1.61 pesos para la gasolina regular, y para la Premium fue de 7.4% o 0.42 pesos. Estos apoyos se publican y actualizan cada viernes en el Diario Oficial de la Federación.

“El problema es que, según la encuesta mensual del IMEF (aplicada a 44 economistas de distintas instituciones financieras), los especialistas esperan un déficit ampliado de aproximadamente 4.5% del PIB, pero una reducción del IEPS de gasolinas que recibe el gobierno nos llevaría a un déficit cercano a 5%, como lo tuvimos en 2025. Es más, nuestra encuesta arroja que esta situación permanecería el año que entra, aumentando más el apalancamiento del gobierno”, advirtió la presidenta de esta institución, Gabriela Gutiérrez Mora.

La encuesta también arroja que esta situación permanecería el siguiente año, aumentando el apalancamiento del gobierno. Advierten que es muy probable que este año la deuda alcance 60% del PIB, lo que puede detonar una acción crediticia por parte de alguna calificadora.

Cifras actualizadas de la SHCP refieren que el déficit fiscal o los Requerimientos Financieros del Sector Público representaron el 4.9% del PIB en 2025, el segundo nivel más alto de los últimos 10 años, pues en 2024 llegó a 5.8% de la economía. El creciente gasto por conceptos ineludibles como el costo financiero de la deuda y pensiones, además de apoyos a Pemex y el destino de recursos para obras emblemáticas, fueron los principales factores que ampliaron este déficit. Para 2026, el objetivo de Hacienda, previo al conflicto armado, es de 4.1%.

El efecto en el alza de los precios del crudo y, por ende, de la mezcla mexicana, tiene un doble efecto en las finanzas de México. Por una parte, recibe más dinero por un mayor precio en dólares, el 65% del beneficio por mayores precios del petróleo los recibe Pemex, y el 35% el gobierno federal; pero por otra, el gobierno activa los estímulos al IEPS de las gasolinas, lo que significa la menor llegada de recursos a las arcas públicas, los cuales no serán o no pueden ser compensados con lo que captura la petrolera mexicana, explicó Víctor Gómez Ayala, economista en jefe de Casa de Bolsa Finamex.

Para el economista, este efecto llevaría el déficit fiscal de México a 4.5% del PIB, cuando su perspectiva a inicios de año era de 4.7%; es decir, que el alza de precios del crudo representa menos pasos para llegar a la meta de 4.1% que tiene Hacienda, pero todo dependerá, en gran medida, del tiempo que se extienda el conflicto en Irán y lo que Pemex haga con esos mayores ingresos por crudo.