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Economía

Guerra en Irán complica la meta de déficit fiscal de México

Los estímulos al IEPS para contener el alza en combustibles reducen la recaudación y elevan la presión sobre las finanzas públicas en un entorno de mayores subsidios.
jue 26 marzo 2026 05:55 AM
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La encuesta mensual del IMEF (aplicada a 44 economistas de distintas instituciones financieras) los especialistas esperan un déficit ampliado de aproximadamente 4.5% del PIB, pero una reducción del IEPS de gasolinas que recibe el gobierno llevaría a un déficit cercano a 5% como ocurrió en 2025. (Foto: Jesús Almazán)

Los estímulos fiscales a las gasolinas y el diésel, activados por el gobierno de México ante el alza del petróleo por la guerra en Irán, tras el objetivo de amortizar los incrementos de los combustibles, alejan a México de su meta de llevar el déficit fiscal, que son los ingresos públicos faltantes compensados con deuda, a 4.1% del Producto Interno Bruto (PIB).

El conflicto bélico de Estados Unidos e Israel con Irán ha elevado el precio del petróleo en aproximadamente 70% y el precio de fertilizantes en casi 20% desde el inicio de año. Esto significaría presiones para el alza en combustibles y alimentos en México. Ante ello, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) activó la reducción del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios que se cobra en el precio final de los combustibles al consumidor.

De acuerdo con el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), el gobierno mexicano tiene la flexibilidad de mantener estable el precio final de los combustibles, si el conflicto se prolonga varios meses, pues el litro de gasolina en México es más caro que en Estados Unidos, principalmente por un diferencial de más de 50% que es por la carga del IEPS.

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Con esta ya van dos semanas que Hacienda activa los estímulos o descuentos al IEPS, en la primera fue de 35.2% o 2.59 pesos por cada litro de diésel, y para la segunda se amplió a 62%, es decir un descuento de 4.55 pesos por litro; además, aplicó un estímulo, por primera vez en el año, de 24% o 1.61 pesos para la gasolina regular, y para la Premium fue de 7.4% o 0.42 pesos. Estos apoyos se publican y actualizan cada viernes en el Diario Oficial de la Federación.

“El problema es que, según la encuesta mensual del IMEF (aplicada a 44 economistas de distintas instituciones financieras), los especialistas esperan un déficit ampliado de aproximadamente 4.5% del PIB, pero una reducción del IEPS de gasolinas que recibe el gobierno nos llevaría a un déficit cercano a 5%, como lo tuvimos en 2025. Es más, nuestra encuesta arroja que esta situación permanecería el año que entra, aumentando más el apalancamiento del gobierno”, advirtió la presidenta de esta institución, Gabriela Gutiérrez Mora.

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La encuesta también arroja que esta situación permanecería el siguiente año, aumentando el apalancamiento del gobierno. Advierten que es muy probable que este año la deuda alcance 60% del PIB, lo que puede detonar una acción crediticia por parte de alguna calificadora.

Cifras actualizadas de la SHCP refieren que el déficit fiscal o los Requerimientos Financieros del Sector Público representaron el 4.9% del PIB en 2025, el segundo nivel más alto de los últimos 10 años, pues en 2024 llegó a 5.8% de la economía. El creciente gasto por conceptos ineludibles como el costo financiero de la deuda y pensiones, además de apoyos a Pemex y el destino de recursos para obras emblemáticas, fueron los principales factores que ampliaron este déficit. Para 2026, el objetivo de Hacienda, previo al conflicto armado, es de 4.1%.

El efecto en el alza de los precios del crudo y, por ende, de la mezcla mexicana, tiene un doble efecto en las finanzas de México. Por una parte, recibe más dinero por un mayor precio en dólares, el 65% del beneficio por mayores precios del petróleo los recibe Pemex, y el 35% el gobierno federal; pero por otra, el gobierno activa los estímulos al IEPS de las gasolinas, lo que significa la menor llegada de recursos a las arcas públicas, los cuales no serán o no pueden ser compensados con lo que captura la petrolera mexicana, explicó Víctor Gómez Ayala, economista en jefe de Casa de Bolsa Finamex.

Para el economista, este efecto llevaría el déficit fiscal de México a 4.5% del PIB, cuando su perspectiva a inicios de año era de 4.7%; es decir, que el alza de precios del crudo representa menos pasos para llegar a la meta de 4.1% que tiene Hacienda, pero todo dependerá, en gran medida, del tiempo que se extienda el conflicto en Irán y lo que Pemex haga con esos mayores ingresos por crudo.

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“Aquí lo que podría ser un poco riesgoso para Pemex es que, si la duración del conflicto se extiende, la política de estímulos del gobierno federal se vuelve insuficiente, digamos, para contener un impacto, pues quizás Pemex tendría que entrar de alguna manera complementaria. Lo ha hecho en el pasado, pero eso va a depender muchísimo de la duración del conflicto”, dijo Gómez Ayala.

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En la fórmula también juega el alza del gas natural, suministro para la generación de electricidad de CFE, pues en este caso, el gobierno federal otorga subsidios a la empresa para compensar el alza en los costos de producción.

“En el caso de CFE, los impactos vienen por los costos del gas natural, diésel y combustóleo, esos tres combustibles son relevantes para la generación de electricidad, entonces existe cierta presión al alza por el costo de generación de electricidad de la empresa. Una vez que conozcamos los resultados de los balances financieros de la compañía, a finales de abril, sabremos la magnitud del impacto. Sabemos que cuando eso ocurre el gobierno federal compensa a la CFE, por esas presiones en precios, con mayores subsidios”, agregó el economista en jefe de Casa de Bolsa Finamex.

Si se multiplica el medio millón de barriles que se exportan diariamente por 365 días, y se considera que el petróleo subió 20 dólares en promedio, los ingresos adicionales para Pemex estarían en un nivel de 3,650 millones de dólares para el año, estima Víctor Manuel Herrera Espinosa, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos IMEF. Lamentablemente México aún importa mucha gasolina, y eso entra en los libros del gobierno federal, no en los de Pemex,

“Y ahí, en un cálculo rápido, el año pasado habíamos cobrado 450,000 millones de pesos en IEPS, si el precio de la gasolina sube más allá del precio que está en Texas, que es de 3.2 dólares por galón, nos da, si no sube la gasolina en México, un faltante estimado de cobranza de IEPS o una absorción del mismo, por parte del gobierno federal, de aproximadamente 60,000 millones de pesos”, explicó Herrera Espinosa.

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