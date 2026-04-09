El conflicto en Medio Oriente supone riesgos al alza para la inflación, por lo que el banco central debe mantener la cautela al ajustar la tasa de interés, consideraron los subgobernadores Jonathan Heath y Galia Borja.

En las minutas de la decisión de política monetaria de marzo pasado, en la que el banco central votó por mayoría en bajar la tasa de referencia en 25 puntos base a un nivel de 6.75% , se señala que la mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno indicó que las consecuencias para la inflación dependerán de la duración e intensidad del conflicto.

Galia Borja y Jonathan Heath votaron en marzo pasado por mantener la tasa de referencia en 7% al argumentar que es mejor esperar a ver los efectos de este conflicto, así como evaluar el comportamiento de la inflación subyacente.