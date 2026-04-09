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Economía

Heath y Borja: Conflicto en Medio Oriente añade riesgos para la inflación

Los subgobernadores Jonathan Heath y Galia Borja advirtieron que el conflicto en Medio Oriente está suponiendo un reto para la trayectoria de la inflación; piden cautela.
jue 09 abril 2026 11:21 AM
banxico detecta riesgos para la inflacion
Banco de México redujo la tasa de interés a 6.75% en marzo pasado. (Foto: Jeffrey Greenberg/Universal Images Group via Getty Images)

El conflicto en Medio Oriente supone riesgos al alza para la inflación, por lo que el banco central debe mantener la cautela al ajustar la tasa de interés, consideraron los subgobernadores Jonathan Heath y Galia Borja.

En las minutas de la decisión de política monetaria de marzo pasado, en la que el banco central votó por mayoría en bajar la tasa de referencia en 25 puntos base a un nivel de 6.75% , se señala que la mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno indicó que las consecuencias para la inflación dependerán de la duración e intensidad del conflicto.

Galia Borja y Jonathan Heath votaron en marzo pasado por mantener la tasa de referencia en 7% al argumentar que es mejor esperar a ver los efectos de este conflicto, así como evaluar el comportamiento de la inflación subyacente.

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Aunque se hizo el recorte a la tasa de interés, los miembros de la Junta de Gobierno dijeron que evaluarán la evolución de las condiciones macroeconómicas y financieras antes de hacer un nuevo ajuste a la tasa.

La subgobernadora Galia Borja justificó su voto por mantener la tasa de referencia al señalar que aún se cuenta con información limitada para evaluar con precisión las implicaciones de este choque, así como su magnitud y duración.

Considero que la posición actual de la tasa de interés es la adecuada para valorar con mayor claridad la evolución del panorama inflacionario y del choque en curso y, de esta forma, contribuir a preservar el firme anclaje de las expectativas
Galia Borja, subgobernadora del Banco de México

Para el subgobernador Jonathan Heath, valía la pena esperar antes de hacer un ajuste a la tasa, ya que "el balance de riesgos para la inflación se ha vuelto mucho más sesgado al alza".

Heath destacó la elevada incertidumbre para la inflación derivada del nuevo conflicto bélico, así como un choque no anticipado en los precios agrícolas, que debería disiparse en unos meses.

Al enfrentar mayores riesgos, no perdemos nada en pausar y esperar para que estos choques verdaderamente se disipen. En contraste, perdemos mucho al reducir la tasa objetivo cuando la inflación subyacente persiste y la no subyacente aumenta
Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México

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Este jueves se dio a conocer que la inflación general tuvo un repunte y se ubicó en 4.59% ante el aumento en el precio del transporte aéreo, la electricidad y el jitomate.

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Sobre el aumento en el precio de los combustibles, algunos miembros de la Junta dijeron que el impacto en la inflación por el precio de los combustibles estaría acotado.

"Todos indicaron que, en parte, ello sería consecuencia de la política de precios máximos implementada por el gobierno federal, la cual reduce el traspaso de los choques en las referencias internacionales de los combustibles a los precios domésticos", señalan las minutas.

En lo que respecta a los efectos indirectos del conflicto en Medio Oriente, la mayoría de los integrantes mencionó el riesgo del aumento en los precios internacionales de las materias primas y su consecuente impacto en los costos de producción.

Un miembro destacó que con el aumento en las referencias internacionales de materias primas se verían afectados los precios de las manufacturas en el nivel global, incluyendo las mexicanas.

La mayoría señaló el riesgo de incrementos en los precios de alimentos ante el aumento en el precio de los fertilizantes .

"Los mayores costos de fertilizantes nitrogenados podrían impactar durante varios meses la producción nacional y los precios de diversos productos agropecuarios", señalan las minutas.

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