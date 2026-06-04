Xiaomi 17T llega a México con una apuesta poco común: cuidar la vista de las personas y con un precio de 15,999

Xiaomi Vision Care: la apuesta diferenciadora

La novedad más relevante de esta generación es Vision Care, un sistema de pilares en la pantalla del dispositivo diseñado para reducir la fatiga ocular en el uso cotidiano del teléfono.

"Estamos innovando en algo que ninguna otra marca de la serie T había abordado desde el hardware", señaló Eric Aguilera, PR Manager de Xiaomi para México y Latinoamérica.

Aunque Xiaomi presenta Vision Care como una de las principales innovaciones de la serie 17T, el cuidado visual se ha convertido en una tendencia creciente dentro de la industria. Fabricantes como Samsung han desarrollado paneles OLED con reducción de luz azul a nivel de hardware desde hace varios años, mientras que marcas como TCL, OPPO y Honor han incorporado tecnologías para disminuir el parpadeo de pantalla y la fatiga ocular.

El primer pilar es la calibración óptica, en este caso la pantalla ajusta su brillo entre uno a 3,500 nits según el ambiente, desde la oscuridad de una habitación hasta la luz directa del sol, con el objetivo de que los ojos no tengan que compensar los extremos de luminosidad.

El segundo pilar es la estabilidad de emisión lumínica, la tasa de refresco de 144 Hz del modelo Pro reduce el parpadeo invisible que acumula fatiga durante horas de uso prolongado. El tercer pilar aborda la luz azul desde el hardware, no desde el software, el dispositivo adapta de manera automática la transmisión de luz azul según el entorno, exterior con luz natural, interior con iluminación artificial o habitación a oscuras, a lo largo del día.

El cuarto pilar reúne las certificaciones que avalan el sistema, entre ellas la Intelligent Eye Care de TÜV Rheinland, que la marca describe como única en la industria para esta categoría de producto.

La pantalla del Xiaomi 17T Pro es un panel AMOLED de 6.83 pulgadas, mientras que modelo estándar ofrece 6.59 pulgadas con resolución 1.5K y tasa de refresco de 120 Hz.

El procesador y la foto

Hugo Simg, director de MediaTek México, explicó durante el lanzamiento las implicaciones del chipset que equipa a los nuevos modelos. El Xiaomi 17T Pro incorpora el Dimensity 9500, fabricado en tecnología de 3 nanómetros, mientras que el modelo estándar usa el Dimensity 8500. El chip del Pro opera con ocho núcleos de arquitectura All-Big Core, todos de alto desempeño, sin núcleos de eficiencia que resten potencia en tareas exigentes, y su núcleo más veloz supera los 4 GHz, una frecuencia que, según MediaTek, “pocos dispositivos en el mercado actual alcanzan”.

Este tipo de tecnología permite ejecutar tareas complejas con mayor rapidez, especialmente aquellas que dependen de un solo núcleo de procesamiento, como abrir aplicaciones pesadas, procesar fotografías computacionales, generar contenido con inteligencia artificial o cargar videojuegos exigentes. Para el usuario, esto se traduce en tiempos de respuesta más rápidos y una sensación general de mayor fluidez. En el caso específico de la serie 17T, el rendimiento sube 32% frente a la generación anterior y el consumo energético cae más de la mitad.