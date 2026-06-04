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Xiaomi 17T llega a México con tecnología de cuidado visual

La compañía china presentó en México sus nuevos Xiaomi 17T y 17T Pro, dispositivos que incorporan tecnología para reducir la fatiga ocular y especificaciones propias de la gama alta.
jue 04 junio 2026 11:00 AM
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Xiaomi 17T llega a México con una apuesta poco común: cuidar la vista de las personas y con un precio de 15,999
El Xiaomi 1T tiene la certificación Intelligent Eye Care de TÜV Rheinland, que la marca describe como única en la industria para esta categoría de producto. (Foto: Selene Ramírez)

Xiaomi presentó en México la serie 17T, integrada por dos dispositivos que la marca posiciona como su apuesta más ambiciosa para el segmento de alto desempeño a precio a partir de los 15,999 pesos. El lanzamiento consolida una estrategia que la empresa china sostiene de llevar especificaciones de gama alta a una franja de precio que históricamente ocuparon las marcas coreanas y estadounidenses.

Antonio Ren, country manager de Xiaomi México, señaló que por cinco años consecutivos, Xiaomi se mantuvo entre las tres principales marcas de smartphones a nivel mundial. En el tercer trimestre de 2025, la compañía ocupó el tercer lugar global con una participación de mercado de 13.3%, según IDC, detrás de Samsung y Apple.

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Xiaomi Vision Care: la apuesta diferenciadora

La novedad más relevante de esta generación es Vision Care, un sistema de pilares en la pantalla del dispositivo diseñado para reducir la fatiga ocular en el uso cotidiano del teléfono.

"Estamos innovando en algo que ninguna otra marca de la serie T había abordado desde el hardware", señaló Eric Aguilera, PR Manager de Xiaomi para México y Latinoamérica.

Aunque Xiaomi presenta Vision Care como una de las principales innovaciones de la serie 17T, el cuidado visual se ha convertido en una tendencia creciente dentro de la industria. Fabricantes como Samsung han desarrollado paneles OLED con reducción de luz azul a nivel de hardware desde hace varios años, mientras que marcas como TCL, OPPO y Honor han incorporado tecnologías para disminuir el parpadeo de pantalla y la fatiga ocular.

El primer pilar es la calibración óptica, en este caso la pantalla ajusta su brillo entre uno a 3,500 nits según el ambiente, desde la oscuridad de una habitación hasta la luz directa del sol, con el objetivo de que los ojos no tengan que compensar los extremos de luminosidad.

El segundo pilar es la estabilidad de emisión lumínica, la tasa de refresco de 144 Hz del modelo Pro reduce el parpadeo invisible que acumula fatiga durante horas de uso prolongado. El tercer pilar aborda la luz azul desde el hardware, no desde el software, el dispositivo adapta de manera automática la transmisión de luz azul según el entorno, exterior con luz natural, interior con iluminación artificial o habitación a oscuras, a lo largo del día.

El cuarto pilar reúne las certificaciones que avalan el sistema, entre ellas la Intelligent Eye Care de TÜV Rheinland, que la marca describe como única en la industria para esta categoría de producto.

La pantalla del Xiaomi 17T Pro es un panel AMOLED de 6.83 pulgadas, mientras que modelo estándar ofrece 6.59 pulgadas con resolución 1.5K y tasa de refresco de 120 Hz.

El procesador y la foto

Hugo Simg, director de MediaTek México, explicó durante el lanzamiento las implicaciones del chipset que equipa a los nuevos modelos. El Xiaomi 17T Pro incorpora el Dimensity 9500, fabricado en tecnología de 3 nanómetros, mientras que el modelo estándar usa el Dimensity 8500. El chip del Pro opera con ocho núcleos de arquitectura All-Big Core, todos de alto desempeño, sin núcleos de eficiencia que resten potencia en tareas exigentes, y su núcleo más veloz supera los 4 GHz, una frecuencia que, según MediaTek, “pocos dispositivos en el mercado actual alcanzan”.

Este tipo de tecnología permite ejecutar tareas complejas con mayor rapidez, especialmente aquellas que dependen de un solo núcleo de procesamiento, como abrir aplicaciones pesadas, procesar fotografías computacionales, generar contenido con inteligencia artificial o cargar videojuegos exigentes. Para el usuario, esto se traduce en tiempos de respuesta más rápidos y una sensación general de mayor fluidez. En el caso específico de la serie 17T, el rendimiento sube 32% frente a la generación anterior y el consumo energético cae más de la mitad.

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La GPU suma trazado de rayos a 120 fotogramas por segundo, con un incremento de más del 100% respecto a la generación anterior y un consumo 42% menor.

Tanto el 17T como el 17T Pro incorporan un sensor principal de 50 megapíxeles con lentes Leica Summilux y teleobjetivo óptico 5X. El modelo Pro añade el sensor Light Fusion 950 con diseño óptico Leica Ultra Pure, el mismo que Xiaomi reserva para su buque insignia, el Xiaomi 17 Ultra.

La alianza con Leica, con más de cinco años de historia y un centro de desarrollo conjunto en Alemania con ingenieros de ambas compañías, aportó también los modos Leica Live Moment y Leica Live Portrait. El primero captura el movimiento en fotografía fija sin perder nitidez ni detalle en condiciones de luz compleja, mientras que el segundo aplica los mismos principios al retrato, con bokeh de profundidad variable y compatibilidad directa con las principales plataformas de redes sociales para compartir el resultado sin conversión de formato. El zoom óptico nativo de 5X se extiende hasta 20X en modo digital con estabilización óptica activa.

El lanzamiento de la serie 17T sucedió con más velocidad de lo que regularmente pasa para la línea T, ocurrió aproximadamente cuatro meses antes que la serie 15T, que debutó en septiembre de 2025. Esa aceleración del calendario de Xiaomi busca ocupar el espacio de renovación de mitad de año antes de que los grandes competidores presenten sus propias actualizaciones de otoño.

El mercado mexicano ofrece condiciones favorables para esa apuesta. El volumen de smartphones en el país alcanzó 23.5 millones de unidades en 2025, según IMARC Group, que proyecta un crecimiento hasta 30.5 millones de unidades para 2034. Los vectores que impulsan esa expansión son la conectividad 5G, inteligencia artificial, cámaras avanzadas y la creciente dependencia de banca móvil y redes sociales entre la población joven.

Precio de la serie 17T de Xiaomi

El Xiaomi 17T Pro llega a México por 20,999 pesos en precio de lanzamiento e incluye una tableta Redmi Pad 2, 24 meses de garantía y suscripciones a Google AI Pro, YouTube Premium y Spotify Premium. El Xiaomi 17T se vende a 15,999 pesos e incluye el altavoz Xiaomi Sound Outer.

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