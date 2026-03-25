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¿Tus ahorros en Nu, Stori y otras Sofipos están libres del SAT? El límite que define el pago de impuestos

Un límite definido por ley determina si tus inversiones en Sofipos generan impuestos ante el SAT.
mié 25 marzo 2026 01:11 PM
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Cuando el ahorro supera ese límite, el tratamiento cambia. En ese caso, el impuesto no se aplica sobre todo el capital, sino únicamente sobre los intereses que excedan el monto exento. (M.photostock/Getty Images)

Ahorrar o invertir en plataformas como Nu, Stori o Mercado Pago se ha convertido en una alternativa cada vez más común para generar rendimientos. Sin embargo, detrás de estos productos hay una duda clave que suele pasar desapercibida: en qué momento esos ingresos empiezan a pagar impuestos.

La respuesta no depende únicamente de cuánto dinero tienes invertido, sino de un límite específico establecido en la ley. Superarlo no significa pagar impuestos por todo tu ahorro, pero sí cambia la forma en que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) calcula lo que debes.

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El monto en Sofipos que define si pagas impuestos

Las inversiones en Sociedades Financieras Populares (Sofipos) cuentan con un tratamiento fiscal particular. De acuerdo con el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los intereses generados están exentos siempre que el saldo promedio diario no supere cierto límite.

Para 2026, ese umbral equivale a 5 UMAS, lo que representa 213,973.20 pesos.

Esto significa que si el dinero invertido —considerando el saldo promedio— se mantiene por debajo de ese monto, los rendimientos generados no pagan ISR.

Cuando el ahorro supera ese límite, el tratamiento cambia. En ese caso, el impuesto no se aplica sobre todo el capital, sino únicamente sobre los intereses que excedan el monto exento.

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Qué pasa si inviertes en varias Sofipos al mismo tiempo

El límite no se calcula por cuenta ni por institución, sino por el total de inversiones en Sofipos.

Si una persona tiene recursos distribuidos en distintas plataformas —como Nu, Stori, Klar, Finsus o Kubo Financiero—, el SAT considera el conjunto para determinar si se rebasa el umbral.

Esto implica que, aunque cada cuenta individual esté por debajo del límite, la suma total puede colocarte en un escenario donde sí debas pagar impuestos por los rendimientos excedentes.

Qué porcentaje te retienen por tus rendimientos y cómo se calcula el ISR

En las inversiones financieras existe una retención provisional del ISR. Para 2026, la Ley de Ingresos propone una tasa de 0.9%, que las instituciones retienen directamente sobre los rendimientos.

Sin embargo, ese porcentaje no representa el impuesto definitivo.

La obligación fiscal real se determina en la declaración anual, donde se calcula si hubo ganancias efectivas y cuál es la tasa de ISR que corresponde a cada contribuyente.

En ese proceso se define si el inversionista tiene un impuesto por pagar o incluso un saldo a favor.

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Cómo funciona la retención del 0.9% en tus intereses y por qué no es un impuesto adicional

El aumento en la tasa de retención del ISR sobre intereses —que pasó de 0.5% a 0.9%— ha generado dudas entre los inversionistas, pero no implica un aumento directo en el impuesto que se paga al final del año

Un ejemplo ayuda a entenderlo:

Un contribuyente con 500,000 pesos invertidos en bancos obtiene 18,950 pesos de intereses reales en el año. Sobre esa ganancia, el ISR total a pagar es de 4,737 pesos.

Con una retención menor, el contribuyente paga durante el año una parte y en su declaración anual cubre el resto, en este caso 2,237 pesos.

Con una retención mayor, el monto retenido durante el año es más alto, por lo que en la declaración anual el pago pendiente se reduce significativamente, hasta 237 pesos.

En ambos casos el impuesto total es el mismo; la diferencia es cuánto se paga durante el año y cuánto se liquida en la declaración anual.

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¿Qué son las Sofipos?

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), las sofipos son sociedades con fines de lucro que tienen por objeto promover la captación de recursos, así como colocarlos mediante préstamos o créditos al público en general. Algunas de sus principales funciones son estas:

- Recibir depósitos.

- Obtener préstamos y créditos de banco.

- Expedir y operar las tarjetas de débito.

- Otorgar préstamos o créditos para sus clientes.

- Recibir y emitir las órdenes de pago y transferencias.

- Efectuar la compra y venta de divisas en ventanilla.

- Distribuir seguros y fianzas.

Algunas de las Sofipos donde puedes invertir y que son bastante populares son las siguientes:

- Nu
- Mercado Pago
- Finsus
- Stori
- Klar
- Kubo Financiero

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Cuándo se presenta la declaración anual

El SAT recuerda que el periodo para presentar la Declaración Anual de personas físicas (ciudadanos) es del 1 al 30 de abril de 2026.

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Servicio de Administración Tributaria (SAT) Sociedades-Financieras-Populares.Sofipos

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