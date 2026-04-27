México espera 450 mdd de inversión con destrabe de importación de equipos clínicos

Menos trabas

La nueva resolución establece medidas normativas y de facilitación comercial que simplifican la entrada de equipos necesarios para protocolos clínicos, con este punto ataca uno de los principales cuellos de botella del sector, pues las empresas enfrentan costos altos, retrasos y falta de certidumbre en procesos de importación.

Con estos cambios, la Secretaría de Economía estima un aumento de hasta 50% en la inversión extranjera en investigación clínica, lo cual implica alrededor de 150 millones de dólares adicionales al año.

El impulso a la investigación clínica forma parte del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y del Plan México, que reconocen a este sector como clave para el desarrollo científico y económico del país.

La investigación clínica permite validar medicamentos, vacunas y dispositivos médicos, lo que impacta directamente en la calidad de los sistemas de salud y en la toma de decisiones públicas.

A nivel global, este mercado alcanza cerca de 140,000 millones de dólares anuales, mientras que México participa con menos de 0.2%, lo que refleja un amplio margen de crecimiento.