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Economía

México espera 450 mdd de inversión con destrabe de importación de equipos clínicos

La Secretaría de Economía emite resolución para facilitar importaciones clave para ensayos clínicos. México quiere aumentar su competitividad.
lun 27 abril 2026 01:32 PM
México quiere 450 mdd por importación de equipos clínicos y ataca cuellos de botella del sector para conseguirlo
México fortalece al sector de la investigación clínica a través de medidas normativas. (Foto: Graciela López/Cuartoscuro)

México busca acelerar su entrada en el mercado global de investigación clínica con una nueva resolución que facilita la importación de equipos eléctricos y electrónicos especializados, por ello, la Secretaría de Economía apuesta por eliminar trabas regulatorias que frenan el desarrollo de este sector estratégico.

El gobierno federal quiere elevar en el corto plazo la inversión extranjera en investigación clínica hasta 450 millones de dólares anuales, desde un nivel actual cercano a 300 millones, según datos de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica.

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Menos trabas

La nueva resolución establece medidas normativas y de facilitación comercial que simplifican la entrada de equipos necesarios para protocolos clínicos, con este punto ataca uno de los principales cuellos de botella del sector, pues las empresas enfrentan costos altos, retrasos y falta de certidumbre en procesos de importación.

Con estos cambios, la Secretaría de Economía estima un aumento de hasta 50% en la inversión extranjera en investigación clínica, lo cual implica alrededor de 150 millones de dólares adicionales al año.

El impulso a la investigación clínica forma parte del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y del Plan México, que reconocen a este sector como clave para el desarrollo científico y económico del país.

La investigación clínica permite validar medicamentos, vacunas y dispositivos médicos, lo que impacta directamente en la calidad de los sistemas de salud y en la toma de decisiones públicas.

A nivel global, este mercado alcanza cerca de 140,000 millones de dólares anuales, mientras que México participa con menos de 0.2%, lo que refleja un amplio margen de crecimiento.

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México busca competitividad

La estrategia del gobierno busca posicionar a México como un destino atractivo para la investigación clínica. La reducción de barreras en comercio exterior se convierte en una herramienta directa para elevar la competitividad frente a otros mercados emergentes.

La resolución forma parte de un paquete más amplio de acciones que buscan atraer inversión, impulsar la innovación y fortalecer la industria farmacéutica, con todo esto el país apunta a una meta más amplia en el largo plazo de 2,000 millones de dólares anuales.

Con este movimiento, la administración de Claudia Sheinbaum y la Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard, intentan cerrar la brecha que separa a México de los grandes jugadores en investigación clínica.

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Tags

Importaciones dispositivos médicos Regulación industrial Secretaría de Economía

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