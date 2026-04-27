México espera 450 mdd de inversión con destrabe de importación de equipos clínicos

México busca acelerar su entrada en el mercado global de investigación clínica con una nueva resolución que facilita la importación de equipos eléctricos y electrónicos especializados, por ello, la Secretaría de Economía apuesta por eliminar trabas regulatorias que frenan el desarrollo de este sector estratégico.
El gobierno federal quiere elevar en el corto plazo la inversión extranjera en investigación clínica hasta 450 millones de dólares anuales, desde un nivel actual cercano a 300 millones, según datos de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica.