México agiliza patentes y busca menor dependencia en farmacéutica

El sistema permitirá consultar en tiempo real qué patentes están vigentes en el país, en especial en el ámbito farmacéutico. Con ello, se abre la posibilidad de detectar conflictos, evitar abusos y facilitar la entrada de medicamentos genéricos cuando corresponda.

Para el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, este paso responde a una necesidad inaplazable. “Lo que tenemos que hacer, con el mismo sentido de urgencia, es actualizar, modernizar toda esta infraestructura procedimental y de todo tipo, también la técnica, para acelerar los procesos en México y hacer los equivalentes a los que tenemos en otros países del mundo”.

El cambio también busca cerrar brechas frente a economías como Estados Unidos o Europa, donde estos sistemas ya operan con mayor transparencia y rapidez. En México, la información no estaba disponible de forma abierta, lo que limitaba su uso por parte de empresas, investigadores y ciudadanos.

El sector farmacéutico y sanitario concentra entre 10% y 14% del Producto Interno Bruto, lo que lo convierte en un componente estratégico para el crecimiento económico. En ese escenario, acelerar patentes se vuelve una herramienta para impulsar innovación, producción y exportaciones .

Si ustedes ven el futuro de nuestra economía, una parte importante de lo que hagamos para que México alcance otros niveles de desarrollo y de ingreso, tiene que ver con el sector que hoy nos ocupa, farmacéutica y sanitario Marcelo Ebrard, secretario de Economía

Dependencia que limita

El secretario de Economía explicó que en las primeras conversaciones oficiales con Estados Unidos, rumbo a la revisión del T-MEC , se planteó reducir la alta dependencia de insumos del exterior en sectores estratégicos como es el caso del farmacéutico.

En algunos casos, como los precursores químicos o ingredientes farmacéuticos activos, esa dependencia ronda 90%.

“Cada vez es más importante la conversación sobre cómo vamos a reducir la dependencia inconveniente en algunos sectores”, señaló Ebrard al referirse a los primeros avances en las mesas de trabajo del tratado.

La experiencia de la pandemia reforzó esta visión, pues la falta de insumos evidenció la vulnerabilidad de depender de uno o dos países para sectores críticos. De ahí que el gobierno plantee la meta de producir una mayor proporción de estos componentes en la región.

“Tenemos que reducir esa dependencia, es por razones de interés propio”, advirtió el secretario.

Acelerar patentes y reducir la dependencia farmacéutica no son esfuerzos aislados, sino dos frentes de una misma estrategia económica, que busca posicionar a México en una industria de mayor valor agregado en los años por venir.