El dinamismo no solo se debe a una mayor demanda internacional, la industria en el país también consolidó clústeres productivos, fortaleció su capital humano y elevó su capacidad tecnológica. La combinación lo posiciona dentro del radar permanente de corporaciones globales que buscan eficiencia operativa, talento especializado y acceso inmediato al mercado norteamericano.

México ocupa una posición clave, se mantiene como el mayor exportador de dispositivos médicos de América Latina y figura entre los ocho principales exportadores del mundo. Gran parte de la producción tiene como destino Estados Unidos (alrededor de 90%), lo que sostiene cadenas manufactureras regionales y empleo industrial en ambos lados de la frontera.

Un análisis de la consultora Prodensa destaca que el país participa entre 3% y 4% de la producción mundial de dispositivos médicos.

Dice que la competitividad explica parte del fenómeno, ya que México ofrece costos de producción hasta 25% menores que Estados Unidos y cerca de 6% inferiores a China, con base en datos de la Asociación Nacional de Proveedores de la Salud. Esa ventaja permite fabricar tecnología médica avanzada con estándares internacionales y precios competitivos.

El impacto también alcanza a la economía interna: el sector aporta alrededor de 1.5% del PIB manufacturero y mantiene tasas de crecimiento cercanas a 3% anual, con empleo especializado para ingenieros, técnicos y personal de control de calidad.

De nicho a plataforma regional

La consultora indica que varias regiones del país emergen como polos de la industria de dispositivos médicos como es el caso de Baja California y Sonora concentran grandes complejos exportadores vinculados al mercado estadounidense. Chihuahua destaca por su base industrial consolidada. Mientras que Guadalajara integra manufactura con innovación tecnológica, mientras el área metropolitana de Ciudad de México reúne investigación, producción y servicios especializados.

Esta red industrial genera sinergias con sectores de alto valor agregado como electrónica avanzada y equipos de precisión.

Empresas globales confirman la apuesta, ya que Cardinal Health opera múltiples plantas orientadas a la exportación hacia Estados Unidos. Medtronic produce dispositivos cardiovasculares y electrónicos de alta precisión. Becton Dickinson fabrica jeringas y sistemas de administración de fármacos en instalaciones certificadas. Philips Healthcare y Siemens Healthineers realizan ensamble y pruebas de equipos de imagen diagnóstica, mientras Abbott abastece soluciones de diagnóstico para hospitales internacionales.

La AMID proyecta inversiones por al menos 400 millones de dólares hacia 2030 . Los recursos se dirigirán a investigación aplicada, centros de excelencia, logística especializada y capacitación profesional, con el el objetivo de posicionar a México como hub regional de manufactura médica avanzada.