Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Economía

La joya en bruto de México: la exportación de dispositivos médicos se duplica en cinco años

Con exportaciones que pasaron de 10,668 a 20,550 millones de dólares en cinco años, México se consolida como potencia manufacturera médica y nodo estratégico del nearshoring en América del Norte.
dom 01 marzo 2026 10:07 AM
Exportación de dispositivos médicos es la joya en bruto de México y el gobierno tiene un plan para aprovecharla
El sector de dispositivos médicos aporta alrededor de 1.5% del PIB manufacturero. (digicomphoto/Getty Images/iStockphoto)

La exportación de dispositivos médicos dejó de ser un nicho discreto para convertirse en una apuesta estratégica. México ya puso la lupa en este sector y las cifras explican por qué.

El país duplicó el valor de sus exportaciones de dispositivos médicos en apenas cinco años. En 2020, año marcado por la pandemia de covid-19, las ventas externas alcanzaron 10,668 millones de dólares. Para 2025, el monto llegó a 20,550 millones, según datos del Banco de México. El crecimiento considera 138 fracciones arancelarias identificadas por la Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos (AMID) como estratégicas para el sector.

Publicidad

El dinamismo no solo se debe a una mayor demanda internacional, la industria en el país también consolidó clústeres productivos, fortaleció su capital humano y elevó su capacidad tecnológica. La combinación lo posiciona dentro del radar permanente de corporaciones globales que buscan eficiencia operativa, talento especializado y acceso inmediato al mercado norteamericano.

México ocupa una posición clave, se mantiene como el mayor exportador de dispositivos médicos de América Latina y figura entre los ocho principales exportadores del mundo. Gran parte de la producción tiene como destino Estados Unidos (alrededor de 90%), lo que sostiene cadenas manufactureras regionales y empleo industrial en ambos lados de la frontera.

Un análisis de la consultora Prodensa destaca que el país participa entre 3% y 4% de la producción mundial de dispositivos médicos.

Dice que la competitividad explica parte del fenómeno, ya que México ofrece costos de producción hasta 25% menores que Estados Unidos y cerca de 6% inferiores a China, con base en datos de la Asociación Nacional de Proveedores de la Salud. Esa ventaja permite fabricar tecnología médica avanzada con estándares internacionales y precios competitivos.

El impacto también alcanza a la economía interna: el sector aporta alrededor de 1.5% del PIB manufacturero y mantiene tasas de crecimiento cercanas a 3% anual, con empleo especializado para ingenieros, técnicos y personal de control de calidad.

De nicho a plataforma regional

La consultora indica que varias regiones del país emergen como polos de la industria de dispositivos médicos como es el caso de Baja California y Sonora concentran grandes complejos exportadores vinculados al mercado estadounidense. Chihuahua destaca por su base industrial consolidada. Mientras que Guadalajara integra manufactura con innovación tecnológica, mientras el área metropolitana de Ciudad de México reúne investigación, producción y servicios especializados.

Esta red industrial genera sinergias con sectores de alto valor agregado como electrónica avanzada y equipos de precisión.

Empresas globales confirman la apuesta, ya que Cardinal Health opera múltiples plantas orientadas a la exportación hacia Estados Unidos. Medtronic produce dispositivos cardiovasculares y electrónicos de alta precisión. Becton Dickinson fabrica jeringas y sistemas de administración de fármacos en instalaciones certificadas. Philips Healthcare y Siemens Healthineers realizan ensamble y pruebas de equipos de imagen diagnóstica, mientras Abbott abastece soluciones de diagnóstico para hospitales internacionales.

La AMID proyecta inversiones por al menos 400 millones de dólares hacia 2030 . Los recursos se dirigirán a investigación aplicada, centros de excelencia, logística especializada y capacitación profesional, con el el objetivo de posicionar a México como hub regional de manufactura médica avanzada.

Lee más

Flat lay of various medical supplies on gray background
Empresas

Fabricantes de dispositivos médicos preparan inversiones por 400 millones en México

Publicidad

EU no ignora la oportunidad

El crecimiento industrial coincide con una transformación más amplia del sector salud regional. El Departamento de Comercio de Estados Unidos identifica a México como uno de los mercados más atractivos para exportaciones médicas y servicios sanitarios dentro del proceso de relocalización productiva en América del Norte.

El sistema de salud mexicano mantiene una estructura mixta. Cerca de 70% de la población recibe atención a través de instituciones públicas como IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar, mientras el sector privado amplía su presencia en zonas urbanas con mayor demanda tecnológica.

El mercado refleja esa dualidad. Las importaciones totales del sector salud alcanzaron cerca de 10,550 millones de dólares en 2024, frente a 12,100 millones registrados en 2020. Las compras provenientes de Estados Unidos mostraron estabilidad y sumaron 2,770 millones de dólares el año pasado, según la guía comercial estadounidense.

México aún depende de importaciones de equipos médicos avanzados, diagnósticos e ingredientes farmacéuticos. Esta condición impulsa la construcción de cadenas de suministro regionales más resilientes y coloca al país como nodo estratégico dentro de la manufactura sanitaria norteamericana.

Las oportunidades futuras se concentran en imagenología médica, cirugía mínimamente invasiva, salud digital, telemedicina, logística de cadena de frío y ensayos clínicos. Al mismo tiempo, la competencia tecnológica entre proveedores estadounidenses y chinos introduce un componente geopolítico dentro del mercado sanitario mexicano.

Publicidad

El gobierno mete el turbo

El gobierno federal busca acelerar esa transición industrial. La Secretaría de Economía identificó a la industria farmacéutica y de dispositivos médicos como uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento dentro del Plan México. Javier Dávila, responsable del sector dentro de la dependencia, señaló hace unos meses, que la instrucción del secretario Marcelo Ebrard apunta a fortalecer inversión, apertura de mercados y expansión empresarial.

La estrategia ya muestra avances. En febrero de 2026, México participó junto con Baja California y Chihuahua en MD&M West, uno de los encuentros más relevantes del mundo para la industria médica. La delegación presentó paquetes de atracción diseñados para facilitar relocalización productiva, formación dual de talento, incentivos fiscales e integración de proveedores nacionales.

Lee más

Entre expansión y propósito, los retos de la farmacéutica mexicana en 2026
Opinión

Entre expansión y propósito, los retos de la farmacéutica mexicana en 2026

Las reuniones incluyeron empresas especializadas en sensores médicos, microcámaras para cirugía robótica, manufactura regulada, electrónica avanzada, componentes de silicona grado médico, ingeniería sanitaria y automatización industrial orientada a producción de alta precisión.

Funcionarios mexicanos destacaron que el país ofrece certidumbre regulatoria, talento especializado y acceso preferencial al mercado norteamericano, factores clave para empresas que buscan reducir riesgos y acercar producción a los mercados finales.

El resultado perfila una nueva realidad industrial. México dejó de ser solo un mercado de consumo sanitario, ahora es punto de convergencia entre innovación médica, manufactura exportadora y reorganización global de cadenas de suministro.

Tags

dispositivos médicos Exportación Comercio exterior

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad