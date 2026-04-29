Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Economía

Citi termina la venta del 22.6% de Banamex, otro 1.4% espera aprobación regulatoria

El banco estadounidense informó que la operación anunciada en febrero pasado ya recibió la autorización del regulador en materia de competencia.
mié 29 abril 2026 06:16 PM
venta banamex
En febrero pasado, se anunció que se vendía un 24% del banco, adicional al 25% propiedad de Fernando Chico Pardo. (ROCIO VAZQUEZ/AFP)

Citigroup informó que las autoridades mexicanas aprobaron la compra del 22.6% de Banamex a inversionistas institucionales y family offices.

Con esto se avanza en la desconsolidación de una parte del banco, que había sido anunciada en febrero pasado. Se espera que la venta de la participación del 1.4% restante se complete en los próximos meses.

La aprobación de la venta ocurre luego de que Manuel Romo, director general de Banamex, anunciara su salida del banco. Banamex fichó entonces a Edgardo del Rincón, que hasta finales de este mes dirige Banco del Bajío.

Publicidad

"Una vez que ocurra el cierre del 24% comprometido, sumado a la adquisición de la participación accionaria del 25% de Fernando Chico Pardo, como el accionista de referencia, Citi habrá vendido 49% del total de acciones de Banamex", destacó Citi en un comunicado.

El año pasado, Citi vendió el 25% de Banamex al empresario mexicano Fernando Chico Pardo, con lo que lo convirtió en el accionista mayoritario y presidente del Consejo de Administración.

Los compradores de ese 24% adicional incluyen a siete inversionistas institucionales: General Atlantic, Afore SURA, Banco BTG Pactual, Chubb, así como fondos gestionados por Blackstone, Liberty Strategic Capital, y Qatar Investment Authority (QIA).

El banco que dirige Jane Fraser no anticipa ventas adicionales en 2026, para permitir al actual grupo de inversionistas impulsar la creación de valor.

“Estamos muy orgullosos del compromiso de estos socios con México y sus perspectivas, además de su confianza en nuestra gestión de Banamex. El cierre de estas operaciones, sumado a mi adquisición del 25%, coloca cerca del 49% de las acciones de Banamex en manos de nuevos inversionistas, lo que nos acerca a completar el proceso de desconsolidación de Citi", dijo Fernando Chico Pardo.

Una nueva venta directa o el lanzamiento de la Oferta Pública Inicial (OPI) se determinará por varios factores, incluyendo las consideraciones financieras, condiciones del mercado y la obtención de autorizaciones regulatorias.

Publicidad

Tags

Banamex

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad