Citi termina la venta del 22.6% de Banamex, otro 1.4% espera aprobación regulatoria

"Una vez que ocurra el cierre del 24% comprometido, sumado a la adquisición de la participación accionaria del 25% de Fernando Chico Pardo, como el accionista de referencia, Citi habrá vendido 49% del total de acciones de Banamex", destacó Citi en un comunicado.

El año pasado, Citi vendió el 25% de Banamex al empresario mexicano Fernando Chico Pardo, con lo que lo convirtió en el accionista mayoritario y presidente del Consejo de Administración.

Los compradores de ese 24% adicional incluyen a siete inversionistas institucionales: General Atlantic, Afore SURA, Banco BTG Pactual, Chubb, así como fondos gestionados por Blackstone, Liberty Strategic Capital, y Qatar Investment Authority (QIA).

El banco que dirige Jane Fraser no anticipa ventas adicionales en 2026, para permitir al actual grupo de inversionistas impulsar la creación de valor.

“Estamos muy orgullosos del compromiso de estos socios con México y sus perspectivas, además de su confianza en nuestra gestión de Banamex. El cierre de estas operaciones, sumado a mi adquisición del 25%, coloca cerca del 49% de las acciones de Banamex en manos de nuevos inversionistas, lo que nos acerca a completar el proceso de desconsolidación de Citi", dijo Fernando Chico Pardo.

Una nueva venta directa o el lanzamiento de la Oferta Pública Inicial (OPI) se determinará por varios factores, incluyendo las consideraciones financieras, condiciones del mercado y la obtención de autorizaciones regulatorias.