Fernando Chico Pardo: Banamex avanza hacia la Oferta Pública Inicial

Citigroup ha vendido el 49% de Banamex. En octubre del año pasado, se anunció la venta del 25% del banco al empresario mexicano Fernando Chico Pardo en 42,000 millones de pesos y en febrero de este año se anunció que otro 24% del banco se había vendido a inversionistas privados y family offices.

Este último acuerdo estuvo valuado en 43,000 millones de pesos y los siete inversionistas institucionales fueron General Atlantic, Afore SURA, Banco BTG Pactual, Chubb, así como fondos gestionados por Blackstone, Liberty Strategic Capital, y Qatar Investment Authority (QIA).

Se tiene previsto que para finales de enero de 2027 se haya dado la desconsolidación de Citigroup y aunque no se descartan más compras por parte de otros inversionistas, la idea es acudir a la bolsa de valores.

En la carta a empleados, Fernando Chico Pardo destacó que el trabajo de Edgardo del Rincón ayudará a acelerar el proceso de transformación del banco.

Agradeció también a Manuel Romo por su trabajo en el banco durante el proceso de venta y separación de Banamex de Citi, destacando el repunte que ha tenido el negocio.

"Con sentimientos encontrados, he aceptado su renuncia y su decisión de terminar su ciclo en Banamex el 1 de junio", destacó.