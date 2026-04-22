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Economía

Fernando Chico Pardo: Banamex avanza hacia la Oferta Pública Inicial

En una carta a empleados, el presidente del Consejo de Administración de Banamex dijo que Edgardo del Rincón ayudará a dar confianza a los inversionistas en el proceso de la salida a Bolsa.
mié 22 abril 2026 08:29 PM
fernando chico pardo traza ruta para opi
Fernando Chico Pardo agradeció en una carta a Manuel Romo por su ayuda en la venta de Banamex. (Galo Cañas Rodríguez)

El dueño de Banamex, Fernando Chico Pardo, dijo que el nombramiento de Edgardo del Rincón como director general del banco ayudará a dar confianza a los inversionistas en el proceso de salida a Bolsa.

"Edgardo es conocido por impulsar la colaboración entre equipos y poner al cliente primero siempre", dijo Chico Pardo en un mensaje enviado a sus colaboradores. "Su enfoque estratégico en la relación con inversionistas será de gran valor conforme avanzamos hacia la oferta pública inicial".

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Citigroup ha vendido el 49% de Banamex. En octubre del año pasado, se anunció la venta del 25% del banco al empresario mexicano Fernando Chico Pardo en 42,000 millones de pesos y en febrero de este año se anunció que otro 24% del banco se había vendido a inversionistas privados y family offices.

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Este último acuerdo estuvo valuado en 43,000 millones de pesos y los siete inversionistas institucionales fueron General Atlantic, Afore SURA, Banco BTG Pactual, Chubb, así como fondos gestionados por Blackstone, Liberty Strategic Capital, y Qatar Investment Authority (QIA).

Se tiene previsto que para finales de enero de 2027 se haya dado la desconsolidación de Citigroup y aunque no se descartan más compras por parte de otros inversionistas, la idea es acudir a la bolsa de valores.

En la carta a empleados, Fernando Chico Pardo destacó que el trabajo de Edgardo del Rincón ayudará a acelerar el proceso de transformación del banco.

Agradeció también a Manuel Romo por su trabajo en el banco durante el proceso de venta y separación de Banamex de Citi, destacando el repunte que ha tenido el negocio.

"Con sentimientos encontrados, he aceptado su renuncia y su decisión de terminar su ciclo en Banamex el 1 de junio", destacó.

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Este 22 de abril, se dio a conocer que Manuel Romo presentó su renuncia como director general de Banamex para emprender proyectos personales.

En su lugar, Edgardo del Rincón -un banquero con amplia trayectoria dentro del sector pero que lideraba Banco del Bajío- asumirá la responsabilidad.

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Manuel Romo también envió una carta de despedida en la que dijo que haber sido el director de Banamex ha sido el privilegio más grande de su vida profesional.

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