Banamex sale al mercado global: coloca 1,300 mdd en notas para blindar su crecimiento

El banco detalló que esta emisión fue recibida por más de 100 inversionistas institucionales diversificados, incluyendo administradores de activos, compañías de seguros y fondos de pensiones.

"Este sólido interés refleja la confianza de los inversionistas en la calidad crediticia, su plan estratégico de negocios y la capacidad de ejecución del equipo de Banamex. Los recursos obtenidos se destinarán a propósitos corporativos generales", destacó el banco.

Para el director de Finanzas del banco, Patricio Diez Bonilla, esta colocación muestra la confianza que tienen los inversionistas en el banco y su estrategia en el fortalecimiento de capital.

La liquidación está programada para el 7 de mayo de 2026, sujeta a las condiciones de cierre habituales.

Este anuncio se hace luego de que el banco concluyó la venta de un 22.6% del banco. Los reguladores han aprobado esta compra y falta un 1.4% por aprobar.

Banamex está en un proceso de reestructura tras la salida de Manuel Romo como director del banco y en su lugar se fichó a Edgardo del Rincón, un ex colaborador de Banamex que antes de esta misión dirigió Banco del Bajío.

Del Rincón deja el banco a partir de este 30 de abril antes de asumir su cargo un mes después bajo el liderazgo del empresario Fernando Chico Pardo.