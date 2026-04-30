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Economía

Banamex sale al mercado global: coloca 1,300 mdd en notas para blindar su crecimiento

El banco anunció que colocó notas subordinadas a un plazo de 10 años con el objetivo de fortalecer su estrategia de largo plazo.
jue 30 abril 2026 04:09 PM
banamex usará dinero para crecimiento
Banamex dijo que estaba satisfecho con la demanda y diversificación de inversionistas lograda con esta colocación. (ROCIO VAZQUEZ/AFP)

Banamex anunció la colocación de 1,300 millones de dólares en notas subordinadas en el mercado internacional para fortalecer su base de capital y respaldar su estrategia de crecimiento de largo plazo.

Las notas subordinadas son instrumentos de renta fija y en el caso de esta emisión tienen un plazo de más de 10 años con opción de recompra a partir del quinto año.

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El banco detalló que esta emisión fue recibida por más de 100 inversionistas institucionales diversificados, incluyendo administradores de activos, compañías de seguros y fondos de pensiones.

"Este sólido interés refleja la confianza de los inversionistas en la calidad crediticia, su plan estratégico de negocios y la capacidad de ejecución del equipo de Banamex. Los recursos obtenidos se destinarán a propósitos corporativos generales", destacó el banco.

Para el director de Finanzas del banco, Patricio Diez Bonilla, esta colocación muestra la confianza que tienen los inversionistas en el banco y su estrategia en el fortalecimiento de capital.

La liquidación está programada para el 7 de mayo de 2026, sujeta a las condiciones de cierre habituales.

Este anuncio se hace luego de que el banco concluyó la venta de un 22.6% del banco. Los reguladores han aprobado esta compra y falta un 1.4% por aprobar.

Banamex está en un proceso de reestructura tras la salida de Manuel Romo como director del banco y en su lugar se fichó a Edgardo del Rincón, un ex colaborador de Banamex que antes de esta misión dirigió Banco del Bajío.

Del Rincón deja el banco a partir de este 30 de abril antes de asumir su cargo un mes después bajo el liderazgo del empresario Fernando Chico Pardo.

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