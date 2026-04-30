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Economía

BBVA México obtiene utilidades de 28,236 mdp con débil trimestre económico

El banco más grande por número de activos reportó resultados mixtos afectado por el comportamiento del tipo de cambio, débil comportamiento del consumo e incertidumbre económica.
jue 30 abril 2026 11:29 AM
bbva mexico espera menor dinamismo en el empleo
Las utilidades del banco se mantuvieron sin cambios respecto al año pasado. (Luz Elena Marcos)

BBVA México mantuvo estable sus utilidades en el primer trimestre del año. El banco que dirige Eduardo Osuna reportó utilidades de 28,236 millones de pesos, un ligero aumento de 0.3% respecto al mismo periodo del año pasado, pero una caída de 7% si se compara con el cuarto trimestre del año pasado.

Este viernes se dio a conocer que el PIB de México cayó 0.8% en el primer trimestre del año, por lo que el banco espera que en los siguientes meses se den recortes a los pronósticos de crecimiento del país.

Pese a esta cifra, el banco mantuvo su pronóstico de crecimiento de 1.8% para este año y un crecimiento del empleo formal de 2.1%.

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"El crecimiento del primer trimestre es una señal de un lento inicio del año en materia económica", dijo el economista en jefe del banco, Carlos Serrano. "No solamente fue en términos de la industria, que ya tenía una debilidad importante, sino que los servicios también tuvieron una contracción".

El economista dijo que para que el país pueda crecer ese 1.8%, la economía tendría que crecer a ritmos superiores al 2% en el segundo semestre del año.

Serrano confía en que este será el peor comportamiento de la economía en el año, ya que el arranque de la Copa del Mundo, así como el avance de los proyectos de infraestructura y la renegociación del T-MEC ayudarán a dinamizar la economía.

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Cartera de crédito con comportamiento mixto

En cuanto a la cartera de crédito, aunque en el consolidado hubo un crecimiento de 8.5%, la de empresas y de gobierno tuvieron un bajo dinamismo. La cartera a empresas tuvo una contracción de 6.7% mientras que la cartera de gobierno se desplomó 52%.

"En el primer trimestre sí estamos viendo una desaceleración en términos de la facturación, especialmente de la tarjeta y una menor demanda en algunos en algunos de los productos", dijo Osuna en conferencia de prensa.

Osuna destacó que esperan que el crédito a gobiernos y empresas mejore su comportamiento en la medida en que el gobierno dé mayores señales de certidumbre.

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Para el economista, la clave para el crecimiento futuro del país radica en la velocidad de ejecución del Plan México y en brindar mensajes de certidumbre al inversionista privado nacional, que es el componente principal de la inversión total.

"En la tubería estamos viendo más actividad, me refiero créditos que estamos procesando en este momento", dijo Osuna. "Esperamos que desde el punto de vista empresarial, el crédito se empieza a acelerar si somos capaces de ejecutar todos los planes que están inmersos en infraestructura, tanto de logística como de energía, eso lo deberíamos de ver hacia el segundo semestre", dijo.

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BBVA Bancomer Producto Interno Bruto (PIB)

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