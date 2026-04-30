“Más o menos comentábamos (que el incentivo a las gasolinas) costaba 2,500 millones por semana, esto nos llevó en marzo a una renuncia de 11,700 millones de pesos, para hacer el dato preciso”, dijo el subsecretario de Ingresos de la SHCP, Carlos Lerma.

Detalló que estás pérdidas ya se incluyen en los 115,444 millones de pesos que se registran en el primer trimestre por IEPS a combustibles, estos son 7,000 milllones por arriba de lo estimado, y 27.5% mayor a lo reportado en los primeros tres meses del año pasado.

“Lo que se comentaba es que se ve un incremento importante en las ventas de combustible en el primer trimestre, esto precisamente ayudó a compensar la renuncia recaudatoria que se señala”, agregó Lerma.

El funcionario detalló que en el monto total de los ingresos tributarios se reportó un cumplimiento de 99% de lo programado para el primer trimestre, y 40,000 millones de pesos por arriba de lo reportado en el primer trimestre del año pasado.

La dependencia detalló que los ingresos no petroleros se desempeñaron conforme a lo programado y mostraron una composición favorable. La recaudación por los conceptos del IVA y del IEPS superó lo previsto, apoyada por el dinamismo del mercado interno, la actualización de cuotas y las acciones de fiscalización, mientras que los ingresos no tributarios registraron un crecimiento sostenido.

En total, los ingresos públicos fueron 79,509 millones de pesos por debajo de la meta, al reportar 2.2 billones. Los ingresos petroleros fueron 87,816 millones menores a lo programado, mientras los tributarios fueron 8,307 millones por arriba de lo planeado.