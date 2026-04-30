En el primer trimestre, la actividad económica se moderó respecto a lo observado en el cierre de 2025. De acuerdo con estimación oportuna del Inegi, el PIB registró un crecimiento anual de 0.1%, y una caída trimestral de 0.8% , con cifras ajustadas por estacionalidad.

“Este desempeño responde a distintos factores: principalmente en los cambios de política comercial, en el ámbito global que han tenido efectos sobre las manufactureras más expuestas a impactos indirectos a lo largo de las cadenas de proveeduría. Además dichos cambios han generado mayor grado de incertidumbre que ha incidido sobre decisiones de consumo e inversión”, explicó el titular de Hacienda.

Detalló que las actividades primarias se han visto afectadas por heladas en el norte del país, generando disrupciones en la producción de cultivos, jitomate, el trigo y diversas hortalizas.

“En cuanto a los cambios en la política comercial de Estados Unidos, si bien se han generado presiones sobre nuestras exportaciones automotrices, y la cadena de suministros asociadas con este sector, esta tendencia ha sido parcialmente compensada con el dinamismo de las manufacturas no automotrices, particularmente segmentos de mayor contenido tecnológico como el equipo de cómputo, y sus componente, ventajas comparativas de México en materia comercial, como una menor tasa arancelaria frente a países competidores, además de una elevada proporción de exportación hacia Estados Unidos, que se realizan al amparo del T-MEC”, explicó Amador Zamora.

Recuperación con ley para infraestructura

El secretario de Hacienda explicó que una vez que estén en ritmo de ejecución, los proyectos y portafolios de inversión derivados del Plan México y la nueva ley para inversión en infraestructura, que permite la participación del sector privado, se espera que la economía crezca rumbo al 3% a una tasa anual en los últimos trimestres el año.

Por ello, aún mantienen la perspectiva de crecimiento, recién revisada en los Precriterios Económicos de Política Económica 2027, en un rango de entre 1.8% y 2.8% , refirió el secretario.