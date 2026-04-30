En la Subsecretaría de Industria y Comercio, Ximena Escobedo Juárez asume la posición tras encabezar la Unidad de Desarrollo Productivo. Su perfil combina experiencia en política pública y en la relación bilateral con Estados Unidos, un activo relevante en la antesala de la revisión del T-MEC.

Vidal Llerenas Morales, quien ocupaba esa subsecretaría, será propuesto como nuevo director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), en sustitución de Santiago Nieto.

Su llegada al IMPI ocurre en un momento estratégico, ya que tendrá bajo su responsabilidad los temas de propiedad industrial durante la revisión del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, un frente que ha cobrado peso en la relación bilateral.

Carlos Javier Castillo Pérez toma la jefatura de la Unidad de Desarrollo Productivo, mientras que la Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología pasa a manos de Luis Enrique Vázquez Rodríguez, quien hasta ahora se desempeñaba en facilitación comercial.

A la par, María Idalia Salgado Hernández asume la Dirección General de Facilitación Comercial y Comercio Exterior, en sustitución de Wilfrido Márquez.

Detrás de estos nombramientos hay un efecto dominó provocado por varias renuncias. Además de Santiago Nieto y Wilfrido Márquez, dejaron sus cargos funcionarios vinculados a paneles internacionales, economía de inclusión y representación estatal, así como responsables de proyectos estratégicos.

Entre ellos destacan Héctor Ochoa Moreno, Salma Luévano Luna, Omega Vázquez Reyes, Humberto Hernández y Julio Benavides Serrano.