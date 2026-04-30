El Reporte Especial 301 de 2026 ubicó a México en la Watch List, un nivel menor al que tenía en 2025, tras una serie de ajustes regulatorios y compromisos del T-MEC .

Ebrard celebra

Para el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el cambio tiene implicaciones directas en el clima de negocios.

“Es una muy buena noticia porque facilita las inversiones”, afirmó, al explicar que las empresas consultan este tipo de reportes antes de decidir dónde invertir.

Salir de esta categoría implica que Estados Unidos ya no considera a México un foco crítico en materia de propiedad intelectual, lo que abre la puerta a sectores como tecnología, farmacéutica e Inteligencia Artificial.

El avance, dijo, es resultado de un año de trabajo coordinado entre dependencias como la Secretaría de Economía, el IMPI y Cofepris, en línea con las instrucciones del gobierno federal.

Además, Ebrard subrayó que este resultado llega en un momento clave, a semanas del arranque de la revisión del T-MEC, donde la propiedad intelectual será un tema central.

Avances regulatorios clave

El informe reconoce que México tomó medidas relevantes:

- Nuevas reglas para proteger datos de prueba en medicamentos

- Extensión de patentes ante retrasos regulatorios

- Mayor coordinación entre autoridades como IMPI y aduanas

- Ajustes para atender disputas en el sector farmacéutico

Estos cambios ayudaron a reducir preocupaciones históricas de Estados Unidos y a mejorar la percepción del país en materia de innovación.

Piratería y contrabando, los pendientes

Sin embargo, el reporte indica que los desafíos continúan.

- Altos niveles de piratería digital, como streaming ilegal y descargas

- Amplia circulación de productos falsificados

- Debilidad en la aplicación de sanciones

- Procesos legales lentos y poco efectivos

El documento señala que la piratería sigue extendida tanto en plataformas digitales como en mercados físicos, como es el caso de Tepito , lo que limita el impacto de las reformas.

El mayor reto

Uno de los puntos más relevantes es la falta de aplicación de la ley.

- Escasas investigaciones penales

- Falta de sanciones disuasivas

- Poca coordinación entre autoridades

- Persistencia de mercados ilegales

Incluso, advierte que la persecución penal de delitos de propiedad intelectual es limitada, lo que reduce la efectividad del marco legal.

T-MEC presiona

Con la revisión del T-MEC en puerta, Estados Unidos espera que México profundice los cambios.

Las autoridades estadounidenses buscan avances en:

- Protección digital de derechos de autor

- Combate a la piratería en línea

- Mayor capacidad de aduanas

- Sanciones más efectivas

"Vamos a seguir trabajando juntos con mi contraparte para lograr nuevos avances. Sobre todo en preparación a la próxima revisión del tratado que vamos a iniciar el 26 de mayo", aseguró el secretario de Economía.