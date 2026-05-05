México quiere producir 97% de su propio acero: el reto es dejar de importar más de la mitad

Ese objetivo coloca a México cerca de la autosuficiencia en un insumo clave para la industria.

Pero el camino es largo de recorrer, pues el sector opera en uno de sus puntos más bajos en casi dos décadas. La producción ronda los 14 millones de toneladas, mientras que el consumo alcanza cerca de 28 millones.

La mitad de la demanda se cubre con importaciones, muchas de ellas bajo condiciones que la industria califica como desleales.

Ese desequilibrio no es por la falta de capacidad, ya que México cuenta con infraestructura, inversión en curso y plantas listas para ampliar su producción. El objetivo inmediato consiste en sustituir importaciones y recuperar terreno en el mercado interno.

El gobierno federal anunció la semana pasada un acuerdo para impulsar la industria acerera de México frente a los aranceles de Donald Trump. El sector espera beneficiarse desde este año y ganar una parte relevante de las 14 millones de toneladas que se compran en el exterior.

“Nosotros quisiéramos que en este año al menos la mitad lo pudiéramos capitalizar”, afirmó Maza durante su participación en la conferencia anual del Consejo de las Américas. El plan que se construye junto con el gobierno federal incluye frenar el ingreso de acero subsidiado, fortalecer el consumo de producto nacional y acelerar las inversiones.

El sector mantiene inversiones en curso por 8,500 millones de dólares, que concluirán durante este sexenio y permitirán ampliar la capacidad instalada.

“Hay expansiones muy importantes, tenemos la capacidad para hacerlo sin duda”, comentó el presidente de la Canacero.

La industria enfrenta un entorno adverso por el endurecimiento de las medidas arancelarias en Estados Unidos. Bajo la sección 232, ese país elevó los aranceles al acero de 25% a 50% y eliminó excepciones, lo que golpeó a México pese a la integración productiva que se consolidó con el T-MEC.

“Se desarrollaron cadenas de suministro, se hicieron inversiones y de pronto esto saltó por el aire”, advierte Maza. La caída en las exportaciones refleja ese impacto. México vende a Estados Unidos la mitad de lo que exportaba antes, lo que presiona aún más al mercado interno.

La industria busca recuperar condiciones que favorezcan a la región y la apuesta consiste en restablecer excepciones o construir esquemas que reconozcan la integración productiva de América del Norte. “Tenemos que lograr convencer a los americanos que juntos somos más fuertes y que nosotros no somos el problema”.