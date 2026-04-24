"Este procedimiento estaba pendiente, y no se podía tener acceso a estos beneficios, lo cual se ha venido insistiendo en las reuniones que se han tenido con la Secretaría de Comercio de Estados Unidos de manera recurrente", indicó la Secretaría de Economía que encabeza Marcelo Ebrard.

El Departamento de Comercio publicó en el Federal Register los lineamientos para solicitar este beneficio, derivado de la Proclamación 10984 emitida en octubre de 2025 bajo la Sección 232, que permite ajustar tarifas aplicadas a estos insumos estratégicos.

Quiere más inversión

El esquema establece que los productores elegibles podrán acceder a una reducción de aranceles de hasta la mitad del nivel vigente, con un piso de 25%, sobre importaciones de acero y aluminio utilizadas en la industria automotriz y de vehículos pesados en Estados Unidos.

Este beneficio solo aplicará a volúmenes equivalentes a la nueva capacidad productiva comprometida dentro de Estados Unidos, de acuerdo con lo que determine la autoridad.

Además, únicamente podrán acceder empresas que operen instalaciones en México o Canadá y que suministren insumos, de forma directa o indirecta, a fabricantes estadounidenses de automóviles, camiones, autobuses y autopartes.

Las condiciones

Para ser elegibles, las importaciones deberán cumplir con las reglas de origen del T-MEC y comprobar que el acero fue producido desde su etapa inicial en México o Canadá, es decir, que ahí se fundió y se le dio forma. En el caso del aluminio, deberán demostrar que también se produjo desde el inicio en la región, desde la fundición hasta su transformación en lingotes o piezas básicas.

Las empresas deberán presentar proyectos detallados que incluyan ubicación, capacidad proyectada, proveedores, costos y cronograma de ejecución. También deberán comprometerse a cumplir hitos específicos, como la compra de terrenos, inicio de construcción, adquisición de equipo y arranque de producción.

El cumplimiento de estos compromisos será evaluado de forma periódica. Las compañías deberán entregar reportes trimestrales con avances, volúmenes importados y documentación técnica que respalde el origen y características del acero o aluminio.