Ternium (Luxemburgo)

Ingresos: 162,433 millones de pesos

Empleados: 10,581

Considerada una de las mayores productoras de acero de América Latina, la compañía abastece a industrias clave como la automotriz, la construcción y la manufactura. Opera 18 centros productivos en países como México, Argentina, Brasil, Colombia y Estados Unidos, además de contar con centros de servicio y operaciones mineras en la región. Con una producción anual superior a 14 millones de toneladas de acero terminado, mantiene un sistema industrial integrado que abarca desde la extracción de mineral de hierro hasta la fabricación de aceros de alto valor agregado.

Grupo Villacero (México)

Ingresos: 66,200 millones de pesos

Empleados: no disponible

Con más de seis décadas de trayectoria, este grupo originario de Monterrey se ha consolidado como uno de los principales comercializadores y transformadores de acero en México y América. Su modelo de negocio combina servicios de logística, centros de servicio y plantas de transformación que abastecen a sectores como construcción, infraestructura, industria metalmecánica, automotriz y agroindustria. Además del negocio acerero, el conglomerado participa en el sector financiero a través de Afirme Grupo Financiero, ampliando su presencia en distintas áreas de servicios y financiamiento empresarial.

En conjunto generan más de 467,000 millones de pesos en ingresos. (EyeEm Mobile GmbH/Getty Images)

DeAcero (México)

Ingresos: 65,000 millones de pesos

Empleados: 11,000

Fundada en 1952 en Monterrey, esta empresa acerera se ha consolidado como uno de los mayores recicladores de acero en México y un actor relevante en el mercado de productos largos como alambres, varillas y perfiles. La compañía mantiene operaciones industriales y comerciales en América del Norte y del Sur, apoyada en una red de plantas, centros de reciclaje y distribución. Su modelo de producción se basa en el aprovechamiento de chatarra metálica como materia prima, lo que la posiciona como uno de los referentes del sector en materia de economía circular y sostenibilidad.

ArcelorMittal México (Luxemburgo)

Ingresos: 51,085.7 millones de pesos

Empleados: 6,022

Parte del mayor grupo siderúrgico del mundo, la compañía mantiene operaciones integradas de minería y producción de acero en México desde la década de 1970, con una fuerte presencia en el estado de Michoacán. Sus instalaciones producen acero plano y largo para sectores como la construcción, la manufactura y la industria automotriz. Con una capacidad cercana a seis millones de toneladas de acero crudo al año y más de 6,000 empleos directos, se ha consolidado como uno de los mayores productores de acero del país.

Industrias CH (México)

Ingresos: 38,384.2 millones de pesos

Empleados: 5,533

Con más de siete décadas de trayectoria, esta empresa mexicana se ha consolidado como uno de los principales productores y procesadores de acero en la región. La compañía es líder en la fabricación de aceros especiales en Norteamérica y de perfiles comerciales y estructurales en México. A partir de una estrategia de expansión basada en adquisiciones, ha integrado diversas plantas y subsidiarias en México, Estados Unidos y Brasil, fortaleciendo su presencia en el mercado de productos siderúrgicos de alto valor agregado.

Grupo Simec (México)

Ingresos: 33,657.7 millones de pesos

Empleados: 4,443

Originado en Guadalajara en 1969, este grupo siderúrgico se ha consolidado como uno de los principales productores de aceros especiales en Norteamérica. A lo largo de su proceso de expansión ha incorporado operaciones en México, Brasil y Estados Unidos, fortaleciendo su presencia en el mercado regional. Con una producción anual superior a 7.5 millones de toneladas de acero, la compañía abastece a diversos sectores industriales y mantiene una estrategia enfocada en eficiencia operativa, expansión internacional y desarrollo de nuevos negocios.

Grupo Cuprum (México)

Ingresos: 16,174 millones de pesos

Empleados: 6,506

Fundada en 1948 en Monterrey, esta empresa mexicana se ha consolidado como uno de los principales transformadores de aluminio en América Latina. Es el mayor extrusor de aluminio de la región y mantiene una amplia red de distribución en México, además de presencia en mercados como Estados Unidos y Canadá. Su negocio abarca desde la fundición y extrusión del metal hasta la fabricación de productos finales como perfiles, ventanas y escaleras, con una estrategia basada en integración industrial, innovación y reciclaje dentro de sus procesos productivos.

El sector abastece a industrias clave como automotriz, construcción y manufactura. (Tomado de Flickr/stormdog42)

Grupo Acerero (México)

Ingresos: 15,212 millones de pesos

Empleados: 2,282

Fundado en 1995, este grupo industrial se ha consolidado como uno de los principales productores de acero para la industria de la construcción en México. Con plantas ubicadas en el centro del país, mantiene un modelo de integración vertical que abarca desde el reciclaje de chatarra hasta la producción de acero líquido, varilla, alambrón y productos trefilados. La compañía produce más de 750,000 toneladas de acero al año y se posiciona como el principal productor de placa en hoja en México, además de exportar a Estados Unidos, Canadá y otros mercados de América Latina.

Grupo Collado (México)

Ingresos: 11,000.1 millones de pesos

Empleados: 3,762

Fundado en 1949 por Lorenzo Collado Casanueva como una pequeña empresa dedicada a la venta de celosía, el grupo se transformó con el tiempo en uno de los principales distribuidores y procesadores de acero en México. A través de adquisiciones y la creación de centros de servicio y transformación, la compañía expandió su presencia a distintas regiones del país para atender a sectores como la construcción, la manufactura y la infraestructura. Actualmente cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores y opera múltiples instalaciones enfocadas en la comercialización y procesamiento de productos de acero.

Molymex (Chile)

Ingresos: 8,534 millones de pesos

Empleados: 150

Ubicada en Sonora y adquirida en 1994, esta planta tiene una capacidad anual de procesamiento equivalente a 28 millones de libras de molibdeno. Produce principalmente óxido técnico de molibdeno en polvo y briquetas, además de ácido sulfúrico y servicios de limpieza de concentrados para la industria metalúrgica y química. Forma parte del consorcio chileno Molibdenos y Metales (Molymet), uno de los mayores proveedores mundiales de productos de molibdeno, y ha obtenido certificaciones ambientales y de gestión industrial en México por sus estándares en calidad, seguridad y cuidado del medio ambiente.